স্পাইচজেট বিমান কৰ্তৃপক্ষলৈ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী DGCAৰ
কিয় সঘনাই বিমান উৰণৰ বাতিল, নিয়ম উলংঘাৰ সন্দৰ্ভত স্পাইচজেট বিমান কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা DGCA এ উত্তৰ বিচাৰিছে ৷
Published : November 20, 2026 at 3:48 PM IST
মুম্বাই : বিমান পৰিবহণ নিৰীক্ষক সংস্থা চমুকৈ ডিজিচিয়ে স্পাইচজেট বিমান কৰ্তৃপক্ষলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ জাননীখনৰ দ্বাৰা, স্পাইচজেট বিমানৰ উৰণৰ সংখ্যা হ্ৰাস, পলমকৈ ধন পৰিশোধৰ বাবে হোৱা কাৰ্যকৰী ব্যাঘাত আৰু কিছুমান নিয়ম উলংঘা সন্দৰ্ভত ডিজিচিয়ে বিতং উত্তৰ বিচাৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, আগষ্ট মাহৰ ১.২ শতাংশৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঘৰুৱা বজাৰৰ অংশীদাৰিত্ব ০.৬ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে স্পাইচজেটৰ ৷ যাৰ বাবে বিমান সংস্থাটোৱে যথেষ্ট কাৰ্যকৰী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে সময়মতে স্পাইচজেটৰ বিমান চলাচলৰ যথেষ্ট হ্ৰাস, বিমান পলম হোৱা আৰু বাতিল হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণৰ উত্তৰ বিচাৰিছে ৷
১৭ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা এই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীত নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে বিমান সংস্থাটোৱে অনুমোদিত সময়সূচী মানি নচলা, বিমানৰ ব্যাঘাত, বাতিল আৰু পলমৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ নিৰন্তৰ অসুবিধা হোৱা তথা যাত্ৰীৰ সুবিধা প্ৰদানৰ অপৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰিছে । জাননী জাৰি কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ বিমান সংস্থাটোক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
ডিজিচিয়ে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীত কয়, "স্পাইচজেটৰ বেছিভাগ বিমান উৰণ বন্ধ হৈ আছে আৰু বিমানসমূহ পুনৰ সেৱাত ঘূৰাই অনাৰ বাবে বিমান সংস্থাটোৱে কোনো পৰিকল্পনা কৰা নাই ৷"
ইয়াৰ উপৰিও বাধ্যতামূলক বীমা নৱীকৰণৰ অনিশ্চয়তা আৰু সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক পলমকৈ ধন পৰিশোধ কৰাৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যকৰী ব্যাঘাত সন্দৰ্ভত বিদেশী বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই উত্থাপন কৰা উদ্বেগৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী সন্দৰ্ভত স্পাইচজেটৰ ফালৰ পৰা কোনো তাৎক্ষণিক মন্তব্য পোৱা হোৱা নাই । স্পাইচজেটৰ পৰিচালনা মণ্ডলীয়ে বিত্তীয় অৱস্থা টনকিয়াল কৰিবলৈ ৫,৫০০ কোটি টকা পৰ্যন্ত পুঁজি সংগ্ৰহৰ প্ৰস্তাৱ অনুমোদন জনোৱাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৭ নৱেম্বৰত এই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:দিল্লী বিমানবন্দৰত হঠাৎ হুৱাদুৱা ! নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা এজনক আটক