কিহৰ বাবে এই অৱস্থা ? আজি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব ইণ্ডিগ’ৱে
ইণ্ডিগ’ৰ বিমান বাতিল আৰু পলম হোৱাৰ বাবে যোৱা ৬ দিন ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ বিমানবন্দৰত যাত্ৰীসকলৰ মাজত বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
Published : December 8, 2025 at 1:22 PM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিগ’ৰ অনুৰোধৰ পিছতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডি জি চি এ) বিমান সংস্থাটোক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ ২৪ ঘণ্টীয়া সময় বৃদ্ধিৰ অনুমতি দিছে ৷ ইণ্ডিগ’ৱে আজি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব ৷ ডি জি চি এই নিজৰ জাননীত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে বিমান সংস্থাটোৰ যাত্ৰী সেৱাত অভাৱ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লোৱা উচিত ?
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডি জি চি এ) ইণ্ডিগ’ৰ একাউণ্টেবল মেনেজাৰ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক ৬ ডিচেম্বৰত জাৰি কৰা কাৰণ দেখুৱাৰ জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈ ২৪ ঘণ্টাৰ এককালীন সময়সীমা বৃদ্ধিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি ৭ ডিচেম্বৰত ইণ্ডিগ’ৰ দুজন বিষয়াই অতিৰিক্ত সময়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল । তেওঁলোকে বিমান সংস্থাটোৰ দেশজুৰি চলাচলৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যকলাপৰ অসুবিধাৰ লগতে কেইবাটাও বিমানবন্দৰত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা বিভিন্ন কাৰকৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে । অনুৰোধটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত ডি জি চি এই ৮ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজালৈকেহে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আৰু কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত অনুমতি দিয়া নহ’ব ৷
নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে সকীয়াই দিয়ে যে বৰ্ধিত সময়সীমাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ আৰু বিশদ সঁহাৰি যদিহে ইণ্ডিগ'ই নিদিয়ে তেন্তে একপক্ষীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷ ডি জি চি এই কয় যে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিয়ম মানি চলা আৰু স্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ইণ্ডিগ’ই নিশ্চিত কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ বিমান নেটৱৰ্কত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাৰ ফলত সমগ্ৰ দেশ প্ৰভাৱিত হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ৬ ডিচেম্বৰত জাৰি কৰা কাৰণ দেখুৱাৰ জাননী লাভ কৰিছে ৷ বিমান সংস্থাটোৱে উত্তৰ দিবলৈ অধিক সময় বিচাৰিছিল ৷ নিয়ন্ত্ৰকলৈ লিখা এখন পত্ৰত ইণ্ডিগ’ৰ একাউণ্টেবল মেনেজাৰ আৰু মুখ্য পৰিচালন বিষয়া ইচিড্ৰে পৰ্কেৰাছ অৰিয়াই লিখিছে, "আমি আপোনাৰ কাৰ্যালয়ক অনুৰোধ কৰিছো যে আমাক সদয়ভাৱে অন্ততঃ কাইলৈ (অৰ্থাৎ, ০৮.১২.২০২৫) সন্ধিয়া ৬ বজালৈকে বা উপযুক্ত বুলি ভবা অন্য সময়লৈকে উত্তৰ দিবলৈ সময় দিয়ক ৷"
ব্যাপক বাতিল আৰু পলমৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ডি জি চি এই ইণ্ডিগ’ৰ চি ই অ’ পিটাৰ এলবাৰ্ছক জাননী জাৰি কৰে ৷ নিয়ন্ত্ৰকজনে কয় যে বিমান সংস্থাটোৱে “পৰিকল্পনা, তদাৰকী আৰু সম্পদ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ত্ৰুটি” প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, যাৰ ফলত সেৱাত গুৰুতৰ ব্যাঘাত জন্মিছিল ৷
বিমান নিয়ন্ত্ৰকে নিজৰ জাননীত উল্লেখ কৰিছে যে এই ব্যাঘাতৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশ্যন (এফ ডি টি এল) নিয়মৰ অধীনত পৰিৱৰ্তিত কৰ্মচাৰী, কৰ্তব্য-সময় আৰু ৰষ্টাৰিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ ইণ্ডিগ’ই ‘পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা’ কৰিব নোৱৰাটো ৷
ডি জি চি এই কয় যে এই গোচৰসমূহ প্ৰথম দৃষ্টিত বিমান নিয়ম, ১৯৩৭ (নিয়ম ৪২এ) আৰু ক্ৰুৰ কৰ্তব্যৰ সময়, বিমানৰ সময়সীমা আৰু নিৰ্ধাৰিত জিৰণিৰ সময়ৰ সৈতে জড়িত অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ অমান্য কৰা যেন লাগে ৷ নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে যাত্ৰীৰ সুবিধাসমূহৰ অভাৱসমূহো আঙুলিয়াই দি কয় যে ইণ্ডিগ’ই বাতিল, পলম বা বৰ্ডিঙৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা যাত্ৰীসকলক প্ৰয়োজনীয় সুবিধা বা তথ্য প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, যিটোৱে যাত্ৰীৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰে বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দি নিয়ন্ত্ৰকে কয়, "এই জাননী লাভ কৰাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাক কাৰণ দেখুৱাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা উলংঘাৰ বাবে বিমান নিয়ম আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিয় উপযুক্ত বলবৎকাৰী ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা উচিত নহ'ব ৷" ডি জি চি এই আৰু কয় যে যদি কোনো সঁহাৰি নাপায় তেন্তে ই একপক্ষীয়ভাৱে বিষয়টোৰ সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে ৷
ভুক্তভোগী যাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ ইণ্ডিগ’ই সকলো বাতিল কৰা বুকিঙৰ বাবে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু ৫ৰ পৰা ১৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভ্ৰমণৰ বাবে বাতিল বা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চাৰ্জৰ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
দেওবাৰেও সমস্যা অব্যাহত থাকে, ইণ্ডিগ’ৰ কমেও ৪০০ বিমান বাতিল কৰা হয় ৷ বিমান সংস্থাটোৱে কয় যে তেওঁলোকে ১০ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নিজৰ নেটৱৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ আশা কৰিছে ৷ চি ই অ’ পিটাৰ এলবাৰ্ছে কয় যে ইণ্ডিগ’ এই ব্যাঘাতৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু নতুন এফ ডি টি এল নিয়মৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে খাপ খুৱাই প্ৰায় ১৬৫০খন বিমান চলাচল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ হায়দৰাবাদ, কলকাতা, দিল্লীকে ধৰি প্ৰধান বিমানবন্দৰসমূহত সৰ্বাধিক সংখ্যক বাতিল হোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে ৷