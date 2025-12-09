ইণ্ডিগ‘ৰ বিমান সেৱা ৫ শতাংশ হ্ৰাস ডি জি চি এৰ
২০২৫ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ইণ্ডিগ’ৰ বিমান চলাচলত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে ইণ্ডিগ’ৰ বিমান সেৱা ৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰিছে ৷
By PTI
Published : December 9, 2025 at 2:06 PM IST
মুম্বাই : ইণ্ডিগ’ এয়াৰলাইন্সৰ বিমান সেৱা ৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয় (ডি জি চি এ) ৰ । মঙলবাৰে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এই সন্দৰ্ভত এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । বিবৃতি অনুসৰি, বিশেষকৈ উচ্চ চাহিদা, উচ্চ কম্পাঙ্ক পথত সকলো খণ্ডতে বিমান সেৱা হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
ইণ্ডিগ’ক বুধবাৰে ৫ বজাৰ ভিতৰত ডি জি চি এক সংশোধিত সূচী দাখিল কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ডি জি চি এৰ এই নিৰ্দেশ সোমবাৰে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পিছত দিয়া হৈছে, য’ত কোৱা হৈছিল যে বৰ্তমানৰ শীতকালীন সময়সূচী অনুসৰি ইণ্ডিগ’ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পথৰ সংখ্যা চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিব ।
" ...indigo has not demonstrated the ability to operate its schedules efficiently. it is directed to reduce the schedule by 5% across sectors. indigo is required to submit a revised schedule by 5 pm on 10th december": office of the director general of civil aviation, govt of… pic.twitter.com/AL6BEA2Jpb— ANI (@ANI) December 9, 2025
২০২৫-২৬ চনৰ শীতকালীন সূচীৰ অংশ হিচাপে বিমান সংস্থাটোৱে প্ৰতিদিনে ২২০০ৰো অধিক বিমান সেৱা চলাই আছে ।
বিমান কোম্পানী ইণ্ডিগ’ই অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে । অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰি আছে । ইণ্ডিগ’ সংকটে সমগ্ৰ দেশৰ বিমানবন্দৰসমূহত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ ফলত বিমান যাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছিল ।
মন কৰিবলগীয়া যে ইণ্ডিগ'ৱে ইয়াৰ পূৰ্বে ৮ ডিচেম্বৰত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ত আনুষ্ঠানিক সঁহাৰি দাখিল কৰিছিল । ইয়াত বিমান সংস্থাটোৱে নিঃচৰ্তভাৱে ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু কয় যে তেওঁলোকে ‘গভীৰভাৱে দুখী’ ৷ লগতে লাখ লাখ যাত্ৰীৰ অসুবিধাৰ বাবে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু ইণ্ডিগ’ৱে কেইবাটাও কাৰকৰ উল্লেখ কৰি সংকটৰ বাবে সেইবোৰক জগৰীয়া কৰে । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে ধাৰাবাহিক সমস্যাই একত্ৰিত হৈ উল্লেখযোগ্য অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।