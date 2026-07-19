ETV Bharat / bharat

ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ : ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি ৰাহুল-খাৰ্গেৰ

মন্দিৰৰ ধন আত্মসাৎ হোৱা গোচৰে ভক্তৰ আস্থা ভংগ কৰিছে, সেয়ে এই বিষয়ত সঠিক তদন্ত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীক দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ ৷

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra
ৰাম মন্দিৰ (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । দেওবাৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখনি পত্ৰ লিখে । তেওঁলোকে দাবী কৰে যে মন্দিৰলৈ অহা লাখ লাখ ভক্তই কষ্টোপাৰ্জিত ধন দান কৰে ৷ সেই ধন চুৰি হোৱাত তেওঁলোকে আস্থাত আঘাত পাইছে । সেয়ে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্থিক লেনদেন ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত হোৱা উচিত ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন 'এক্স'ত পোষ্ট কৰি খাৰ্গেই কয়, "আমি যৌথভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এই পত্ৰ লিখি শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ বিত্তীয় লেনদেন আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ নিৰপেক্ষ আৰু পুংখানুপুংখ তদন্তৰ দাবী জনাইছো । বিশ্বাস, ভক্তি আৰু বিশ্বাসেৰে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন মন্দিৰলৈ দান কৰা লাখ লাখ ভক্তই প্ৰতাৰিত অনুভৱ কৰিছে । এই প্ৰৱঞ্চনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কাণ্ডৰ তদন্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়।"

পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা আছে, "আপুনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সংসদত এই ট্ৰাষ্ট গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু এই ট্ৰাষ্টৰ সদস্যসকলক আপোনাৰ চৰকাৰে নিজেই নিযুক্তি দিছিল । সকলোৱে জানে যে ট্ৰাষ্টৰ সদস্যসকল আৰ এছ এছ (RSS), বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ (VHP) আৰু তেওঁলোকৰ সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত । কেৱল সেয়াই নহয়, ইয়াৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক লৈ বিগত সময়ত বহু বিতৰ্ক হৈছে ।"

চিঠিখনৰ এটা অংশত কংগ্ৰেছ নেতাসকলে লিখিছে, "আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যে ট্ৰাষ্টৰ আৰ্থিক বিষয়ৰ নিৰপেক্ষ আৰু সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ক । মন্দিৰত জমা হোৱা নগদ ধন, সোণ, ৰূপকে ধৰি সকলো অনুদান য'ত গৈছে সেয়াও তদন্তৰ অংশ হ'ব লাগে । যি উদ্দেশ্যৰ বাবে ধন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইটোও তদন্তৰ পৰিসৰৰ অধীনলৈ অনা উচিত ।"

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ: এছআইটিক তদন্তৰ খতিয়ান বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎৰ গোচৰ : ৪৫ দিনৰ CCTV ফুটেজত ধৰা পৰিছে ৭০ টা চুৰিকাণ্ড

TAGGED:

ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ পত্ৰ
মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে
ৰাহুল গান্ধী
DEVOTEES FEELING BETRAYED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.