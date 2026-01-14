মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ: হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডাকো নেওচি হৰিদ্বাৰত অগণন ভক্তৰ স্নান
মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে ধৰ্মনগৰীত বিপুল সংখ্যাত ভক্তৰ আগমন ঘটিছে । আজিৰ দিনটোত দান, ধ্যান আৰু স্নানক অতি মহত্বপূৰ্ণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
হৰিদ্বাৰ : মাঘ মাহৰ দোমাহীৰ দিনা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । এই দিনটোত ভক্তসকলে পৱিত্ৰ স্নান কৰে । পুৱতি নিশাৰে পৰা বিপুলসংখ্যক ভক্তই হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডাকো নেওচি গংগা ঘাটত গংগা স্নানৰ বাবে উপস্থিত হৈছে । ব্ৰহ্মপুৱাৰে পৰা হড়কী পৈৰীত অগণন ভক্ত সমবেত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে । দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল আহি গংগা ঘাটত উপস্থিতি হৈছে আৰু হৰ হৰ গংগা আৰু হৰ হৰ মহাদেৱ জয়ধ্বনি দি তেওঁলোকে গংগা স্নান কৰি আছে ।
হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ভক্তসকলৰ মাজত উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ কম হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । ঠাণ্ডাৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ভক্তৰ শ্ৰদ্ধাই । ঘন কুঁৱলীৰ মাজতো ভক্তগণে গংগা স্নান আৰু দান-দক্ষিণা প্ৰদান কৰি পুণ্য লাভৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে সুখ-সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰিছে ।
আনহাতে, এই স্নান কাৰ্য সুকলমে সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিছে । হৰকী পৈড়ী আৰু ওচৰ-পাজৰৰ মেলা অনুষ্ঠিত অঞ্চলবোৰক ৮টা মণ্ডল আৰু ২২ টা ছেক্টৰত বিভক্ত কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সকলো ছেক্টৰ আৰু মণ্ডলতে ছেক্টৰ মেজিষ্ট্ৰেট আৰু জ'নেল অফিচাৰক নিয়োগ কৰা হৈছে ।
পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আৰক্ষী বাহিনী নিয়োগ কৰাৰ লগতে পি এ চি, ডগ স্কোৱাড, বোমা নিৰোধক বাহিনীকো মোতায়েন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি চিচিটিভিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অঞ্চলত নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে । ইফালে ঘাটতো নদী আৰক্ষী আৰু উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ দল সষ্টম হৈ আছে । আনহাতে, জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চিকিৎসা শিবিৰ, এম্বুলেন্স আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ইফালে এই উৎসৱৰ এদিন পূৰ্বে জিলা আয়ুক্ত ময়ূৰ দীক্ষিত আৰু এছ এছ পি প্ৰমোদ সিং ডোভালে সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰি স্নান পৰ্বৰ বাবে নিয়োগ কৰা আৰক্ষী কৰ্মীক নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰায় ।
অৱশ্যে আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দিনটো আগবঢ়াৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি পাব । আনহাতে, কুঁৱলীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহন চালকসকল সতৰ্কতা অৱলম্বনৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
উল্লেখ্য যে এই দিনটোত খিচিৰি, গুড়ৰ মিঠাই, তিলৰ লাড়ু আদি দান কৰিলে বিশেষ ফল লাভ কৰা যায় বুলি এক জনবিশ্বাস আছে । ইয়াৰ উপৰি গংগা স্নান আৰু ভগৱান সূৰ্যক জল অৰ্পণ কৰিলে সকলো মনোকামনা পূৰণ হয় বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় । এই কাৰণেই উত্তৰাখণ্ডৰ ওচৰ-পাজৰৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাব, দিল্লী আৰু হাৰিয়ানাৰ উপৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ভক্তসকল হৰিদ্বাৰত উপস্থিত হৈ গংগা স্নানৰ পুণ্য লাভ কৰে ।