চমৎকাৰ ! জৰীপত ওলাল এগৰাকী মহিলাৰ বয়স ৩৬৪ বছৰ

৫০০০ লোকৰ বয়স শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও । তেওঁলোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰো উৰ্দ্ধত । এক প্ৰতিবেদন ।

UTTARAKHAND FAMILY REGISTERS
চমৎকাৰ ! জৰীপত ওলাল এগৰাকী মহিলাৰ বয়স ৩৬৪ বছৰ (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 2:51 PM IST

9 Min Read
ডেৰাডুন (উত্তৰাখণ্ড): উত্তৰাখণ্ডত পঞ্চায়তীৰাজ আৰু পৰিয়াল ৰেজিষ্টাৰত পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ খেলিমেলি । ইয়াত যদি কোনো মহিলাৰ বয়স ৩৬৪ বছৰ দেখা গৈছে, আন কোনোগৰাকীৰ বয়স আকৌ ২৪৮ বছৰ । এনে তথ্য এটা বা দুটা নহয় প্ৰায় ৫০০০ লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকৰ সকলোকে এতিয়াও জীৱিত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । দেৱভূমি পৰিয়াল যোজনাৰ জৰীপত পোহৰলৈ আহিছে এই আচৰিত তথ্য ।

উত্তৰাখণ্ডৰ জনগাঁঠনি পৰিৱৰ্তনক লৈ চলিছে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা চৰ্চা:

উত্তৰাখণ্ডৰ জনগাঁঠনি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰসংগক লৈ চৰকাৰে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা চৰ্চা চলি আহিছে । ৰাজ্যখনৰ অসাধাৰণ জনসংখ্যাই হওক বা চৰকাৰী আঁচনি লাভৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সকলোতে খেলিমেলিৰ কথা দীৰ্ঘসময়ৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে । এই প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়েও শংকা প্ৰকাশ কৰিছিল । ৰাজ্যখনৰ এই খেলিমেলিৰ বাবে চৰকাৰৰ দ্বাৰা 'দেৱভূমি পৰিয়াল যোজনা' আৰম্ভ কৰে । ইয়াত পৃথক পৃথক বিভাগে লোকসকলৰ তথ্য মিলাই এটা প্লেটফৰ্মলৈ আনিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত বহুতো খেলিমেলি উলিয়াই এই তথ্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চালিজাৰি চাই ঠিক কৰা হ'ব ।

পৰিয়ালৰ সংজ্ঞা নথকাৰ বাবে সমস্যা:

উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে এই সকলোবোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিয় ? কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ? পৰিকল্পনা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব আৰ মীনাক্ষী সুন্দৰমে ব্যাখ্যা কৰে এইদৰে,"বৰ্তমান পৰিয়ালৰ সংজ্ঞা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই । বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’বলৈ মানুহে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী এই সংজ্ঞাটো খাপ খুৱাই লৈছে । মানুহে নিজৰ সুবিধাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেতিয়াবা সৰু, কেতিয়াবা ডাঙৰ বুলি দেখুৱায় । সৰু পৰিয়ালৰ আকাৰ দেখুৱালে বহু আঁচনি লাভৱান হোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে বৃহৎ পৰিয়ালৰ আকাৰ দেখুৱাই লাভৱান হয় ।

আঁচনিৰ সুবিধা অনুসৰি পৰিয়ালৰ আকাৰ

প্ৰধান সচিব আৰ মীনাক্ষী সুন্দৰমে এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ সুবিধা ল’বলৈ আবেদনকাৰীয়ে প্ৰায়ে নিজৰ পৰিয়ালক খণ্ডিত আৰু সৰু বুলি চিত্ৰিত কৰে । একেদৰে খাদ্য যোগান বিভাগৰ পৰা ৰেচন লাভ কৰিবলৈ, য’ত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ভিত্তিত ৰেচন বিতৰণ কৰা হয়, মানুহে প্ৰায়ে নিজৰ পৰিয়ালটোক ডাঙৰ বুলি চিত্ৰিত কৰে । তদুপৰি পেঞ্চনৰ বাবে অটল হাউচিং আঁচনিও আছে । বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ লগতে বিভিন্ন পঞ্চায়তীৰাজ আঁচনিৰ মানদণ্ড বেলেগ বেলেগ । মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিয়ালৰ পঞ্জী তৈয়াৰ কৰে ।

পঞ্চায়তৰাজত হাজাৰ হাজাৰ লোক ১০০ৰ পৰা ২০০ বছৰ ধৰি জীয়াই আছে:

এনে বিসংগতিপূৰ্ণ তথ্য শুদ্ধ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা বিভাগে সকলো বিভাগৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি বিশ্লেষণ কৰিছিল । দেখা গ’ল যে পঞ্চায়তৰাজ বিভাগৰ প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ আৰু এতিয়াও জীয়াই থকা বুলি দেখুওৱা হৈছে । এই লোকসকলৰ অধিকাংশই মহিলা ।

গাঁও পঞ্চায়তৰ এজন বিষয়াই উল্লেখ কৰে এইদৰে,"ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কিছুমান আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ মানুহে প্ৰায়ে বিবাহিত মহিলাৰ নাম পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই নিদিয়ে । বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই আঁচনিবোৰৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সত্য লুকুৱাই ৰাখে ।"

পৰিয়াল ৰেজিষ্টাৰত কিছু ভয়ংকৰ তথ্য:

  1. পৌৰী জিলাত সৰ্বাধিক ২০৭৮ জন লোকক ১০০ বছৰৰ ওপৰত জীৱিত অৱস্থাত দেখুওৱা হৈছে
  2. তেহৰী গড়ৱাল জিলাত ১১৯৮ জন লোকক ১০০ বছৰতকৈ অধিক বয়স হোৱাৰ পিছতো জীয়াই থকা দেখা গৈছে
  3. উধম সিং নগৰ জিলাত ৫৮০ জন লোকক ১০০ বছৰতকৈ অধিক বয়স হোৱাৰ পিছতো জীয়াই থকা দেখা গৈছে
  4. আলমোৰা জিলাত ১৯৩ জন লোকক ১০০ বছৰতকৈও অধিক সময় জীয়াই থকা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
  5. বাগেশ্বৰ জিলাত ৫৬ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
  6. চামৌলি জিলাত ৬৪ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
  7. চম্পাৱত জিলাত ২৭ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
  8. ডেৰাডুন জিলাত ২৭ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
  9. হৰিদ্বাৰ জিলাত ৪০ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
  10. নাইনিতালৰ ৫৫ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি দেখুওৱা হৈছে
  11. পিথোৰাগড়ত ৯৯ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি দেখুওৱা হৈছে
  12. ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত ৪১ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি দেখুওৱা হৈছে
  13. উত্তৰকাশীত ৪১ জন লোকৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলি দেখুওৱা হৈছে

উত্তৰাখণ্ডৰ এগৰাকী মহিলাৰ বয়স ৩৬৪ বছৰ ! পঞ্চায়তীৰাজ বিভাগৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য:

একেদৰে পঞ্চায়তীৰাজ বিভাগৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যজুৰি মুঠ ৪৪৯৮ জন লোক পোৱা গৈছিল যাৰ বয়স ১০০ বছৰৰ ওপৰত আছিল, অৰ্থাৎ কিছুমানক ১২৫ বছৰ আৰু কিছুমানৰ বয়স ১৫০ বছৰ বুলি দেখুওৱা হৈছে । পৌৰী গড়ৱালৰ নাইনি দণ্ডা ব্লকৰ মাজেদা তল্লা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ চন্দা দেৱীক ১৬৪ বছৰীয়া বুলি দেখুওৱা হৈছে । তেহৰী গড়োৱাল জিলাৰ কীৰ্তি নগৰ ব্লকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত থাটি দাগৰৰ ৰূপ দেৱীক ১৮১ বছৰীয়া বুলি দেখুওৱা হৈছে ।

চামৌলিৰ ঘাট ব্লকৰ ছায়াৰী বাঙালী গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ গংগা দেৱীক ৩৬৪ বছৰীয়া বুলি দেখুওৱাৰ বিপৰীতে উধম সিং নগৰৰ সীতাৰগঞ্জ ব্লকৰ ধ্যানপুৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ অজিত নাৰায়ণক ২৪৮ বছৰীয়া বুলি দেখুওৱা হৈছে । আচৰিত কথাটো হ’ল এই সকলো মানুহকে জীৱিত বুলি দেখুওৱা হৈছে, যিটো কাৰ্যতঃ অসম্ভৱ । এইবোৰ মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণ । পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰায় ৫,০০০ লোকক নিৰ্মূল কৰিছে যাৰ বয়স কাৰ্যতঃ শুদ্ধ নহয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক ১০০ বছৰৰ ওপৰৰ বুলিও দেখুওৱা হৈছে । এইসকলৰ মাজত:

  • চামৌলিৰ গংগা দেৱী (৩৬৪ বছৰ)
  • উধম সিং নগৰৰ অজিত নাৰায়ণ (২৪৮ বছৰ)
  • তেহৰী গড়ৱালৰ ৰূপ দেৱী (১৮১ বছৰ)
  • চন্দা দেৱী (১৬৪ বছৰ) পৌৰী গড়ৱালৰ

জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ বাবেও এই ব্যৱস্থাই দায়ী:

এই সন্দৰ্ভত প্ৰধান সচিব আৰ মীনাক্ষী সুন্দৰমে কয়,"ইয়াৰ আন এটা দিশ ৰাজ্যখনৰ অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিসকলৰ সৈতে জড়িত, যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় । এই ব্যক্তিসকলকো বিচাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন । শেহতীয়াকৈ খাদ্য বিভাগে ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ বাবে বৃহৎ পৰিসৰৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । বহু সংখ্যক ভুৱা কাৰ্ড আঁতৰাই পেলোৱা হয় । এই মিল নোহোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰে 'দেৱভূমি পৰিয়াল পঞ্জীয়ন আঁচনি' আৰম্ভ কৰিছে ।

তেওঁ পুনৰ কয়,"এই আঁচনিৰ অধীনত সকলো বিভাগৰ তথ্য একক মঞ্চত মিলাই দিয়া হ’ব । বিসংগতিপূৰ্ণ তথ্য নাইকিয়া কৰা হ’ব । ভৱিষ্যতে এই দেৱভূমি পৰিয়াল আঁচনি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চৰকাৰী সকলো আঁচনিৰ সুবিধা বিতৰণ কৰা হ'ব । কেৱল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়েহে সুবিধাসমূহৰ বাবে যোগ্য হ’ব ।"

‘দেৱভূমি পৰিয়াল পঞ্জীয়ন আঁচনি’ কেনেদৰে কাম কৰিব?

প্ৰধান সম্পাদক আৰ মীনাক্ষী সুন্দৰমে ব্যাখ্যা কৰে এইদৰে,"দেৱভূমি পৰিয়াল পঞ্জীয়ন আঁচনিৰ অধীনত একাধিক তথ্য মিলাই দিয়া হৈছে । যেনে- খাদ্য বিভাগৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ তথ্য, স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ তথ্য, পঞ্চায়ত ৰাজ বিভাগ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ তথ্য নিজাকৈ পৰিয়াল পঞ্জীৰ তথ্য ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হয় । একেদৰে পৌৰ নিগম আৰু পৌৰসভাৰ দৰে নগৰীয়া সংস্থাসমূহেও পৰিয়ালৰ তথ্য ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে । এই সমগ্ৰ তথ্য মিলাই একেটা প্লেটফৰ্মত একত্ৰিত কৰা হৈছে । এই তথ্যসমূহ সকলো স্থানৰ পৰা উপলব্ধ হ’লেহে ইয়াক দেৱভূমি পৰিয়াল পঞ্জীয়ন আঁচনিৰ অধীনত অধিক পঞ্জীয়ন কৰা হ’ব ।

তেওঁ কয়,"ইয়াৰ পিছত পৰিয়ালটোক আইডি কাৰ্ড দিয়া হ’ব, লগতে ক’ড আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া হ’ব, যাতে প্ৰয়োজন হ’লে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ তথ্য আপডেট কৰিব পাৰে । এই পৰিয়ালে অনলাইন পৰ্টেলত নতুন বা নতুন সদস্যৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, যিটো সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৰীক্ষা কৰিব ।"

পৰিয়াল আই ডি তৈয়াৰ কৰা হ’ব:

প্ৰধান সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই কাৰ্ডখনে পৰিয়ালসমূহক চৰকাৰী সকলো আঁচনিৰ পৰা সুবিধা প্ৰদান কৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে এই দেৱভূমি পৰিয়াল আইডি কাৰ্ডখন ভৱিষ্যতে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা হ’ব । আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইয়াক আইনী বৈধতা প্ৰদানৰ বাবে এক আইন উত্থাপন কৰা হ’ব ।

জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনক লৈ চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী ধামী:

শেহতীয়াকৈ পৰিয়াল পঞ্জীৰ তথ্যৰ অমিলৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যখনত পৰ্যবেক্ষণ কৰা জনগাঁথনিৰ উল্লেখযোগ্য অমিল ৰাজ্যখনৰ বাবে ভাল নহয় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এইটো উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে ভাল সংকেট নহয় । পূৰ্বতে জনবসতি নোহোৱা অঞ্চলত মানুহক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে,"বিনামূলীয়াকৈ আমি এক সুৰক্ষিত উত্তৰাখণ্ড ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াব বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰিব বিচাৰোঁ । গতিকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক ।"

পৰিয়ালৰ পঞ্জী কি?

পৰিয়ালৰ পঞ্জী হ’ল চৰকাৰী চৰকাৰী নথি, য’ত পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকে । পৰিয়ালৰ পঞ্জীসমূহ গাঁও পঞ্চায়ত বা পৌৰসভাৰ সংস্থাই ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে । পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যক পঞ্জীয়ন কৰিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে । এই পঞ্জীসমূহ সম্পত্তি বিভাজন, উত্তৰাধিকাৰ বিবাদ আৰু পৰিচয় পৰীক্ষণত সহায় কৰে ।

