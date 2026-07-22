বিহাৰত বাৰিষাৰ লগে লগে ডেংগু-মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, সৰ্পদংশনৰ ঘটনাও বৃদ্ধি :সতৰ্কতা জাৰি
বিহাৰত বানৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন সংক্ৰমিত ৰোগ আৰু সৰ্পদংশনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ?
Published : July 22, 2026 at 8:50 PM IST
পাটনা/মুজাফ্ফৰপুৰ/নালন্দা : নেপাল আৰু বিহাৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বানৰ লগে লগে ঋতুজনিত আৰু সংক্ৰামক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে । ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈ থকাৰ ফলত মহৰ বংশবৃদ্ধি হৈছে । একেদৰে খেতিপথাৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলত বানৰ লগে লগে সৰ্পদংশনৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে ।
বানৰ লগে লগে সৰ্পদংশনৰ আশংকা বৃদ্ধি :
বৰষুণ আৰু বানৰ সময়ত সাপৰ গাঁতবোৰ পানীৰে ভৰি পৰিছে । ফলত সৰ্পদংশনৰ ঘটনাও বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা বাঢ়িছে । শেহতীয়াকৈ বেটিয়া জিলাৰ যোগপট্টী ব্লকৰ অন্তৰ্গত সিসৱা বৈৰাগী পঞ্চায়তৰ বৰৱা ছানি গাঁৱত এটা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা একেলগে ফেঁটী সাপৰ ২০ৰ পৰা ২৫ টা পোৱালি ওলাইছিল । ইমানবোৰ সাপ একেলগে দেখি পৰিয়ালটো আতংকিত হৈ পৰে । আনহাতে সাপ চাবলৈ অঞ্চলটোৰ বহু লোক গোট খাইছিল । এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাপৰ পোৱালিবোৰ উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় ।
এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী জোখন যাদৱে কয়, "বাৰিষাৰ লগে লগে সাপবোৰ ওলাবলৈ ধৰিছে । সাপৰ প্ৰায় ২০-২৫ টা পোৱালি আছিল । অতি সাৱধানতাৰে আমি কিছুমান পোৱালি বাল্টি এটাত ভৰাইছিলোঁ যাতে সেই ঘৰৰ ভিতৰত বা ইফালে সিফালে গৈ কাৰো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ।"
গোপালগঞ্জত ৩ দিনত ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু :
বিহাৰত সৰ্পদংশনৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়তে যোৱা ৪ জুলাইৰ পৰা ৬ জুলাইলৈ ৩ দিনত কেৱল গোপালগঞ্জ জিলাতে ৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত ৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩ টা শিশু আছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি প্ৰতিদিনে গোপালগঞ্জ জিলাৰ চিকিৎসালয়ত সৰ্পদংশনৰ চিকাৰ হোৱা লোক ভৰ্তি হৈছে । ইফালে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি গয়াত জুন আৰু জুলাই মাহত কেৱল চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৩৫০ জনতকৈ অধিক লোক ভৰ্তি হৈছে ।
২০২৫ চনত সৰ্পদংশনত ২৫০ লোকৰ মৃত্যু : বিহাৰৰ চৰকাৰী তথ্য আৰু এইচএমআইএছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৫ চনত ৪,০০০ ৰো অধিক সৰ্পদংশনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এই সময়ত ২৫০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । কোচি অঞ্চল আৰু উত্তৰ বিহাৰত সৰ্বাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
২০২৩ চনৰ পৰা ২০২৪ লৈ ৯৩৪ গৰাকী মৃত্যু :
২০২৩ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সৰ্পদংশনত ৯৩৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১৮,০০০ গৰাকী লোক সৰ্পদংশনৰ ফলত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল । ইফালে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সৰ্পদংশনৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ ৭০ শতাংশ ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্যই কি কয় ?
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে বিশ্বত সৰ্পদংশনৰ ফলত ১ লাখতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় । ইফালে ভাৰতত বছৰি প্ৰায় ৪০ লাখ লোক সৰ্পদংশনৰ বলি হয়, যাৰ ফলত ৫০,০০০ৰ পৰা ৬০,০০০ লোকৰ মৃত্যু হয় ।
বাৰিষা সাপৰ আতংক, সাৱধানে থাকক :
মুজাফ্ফৰপুৰৰ চিভিল ছাৰ্জন ডাঃ সুধীৰ কুমাৰে উল্লেখ কৰিছে যে বিহাৰত বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণ আৰু পানী জমা হোৱাৰ ফলত সাপৰ গাঁতবোৰত পানী সোমায় । ফলস্বৰূপে বিষাক্ত সাপবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে । যাৰ ফলত সৰ্পদংশনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পায় । বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল অধিক বিপদত পৰে ।
জৰা-ফুকা নকৰিবলৈ আহ্বান :
স্বাস্থ্য বিভাগে অন্ধবিশ্বাস আৰু জৰা-ফুকাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয় আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এণ্টি ভেনাম উপলব্ধ কৰা হৈছে । চিকিৎসকসকলে কয় যে সৰ্পদংশনৰ ক্ষেত্ৰত সময় নষ্ট নকৰি ৰোগীক তৎক্ষণাৎ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাটোৱেই আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ আৰু জীৱন ৰক্ষাকাৰী ব্যৱস্থা ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ সুধীৰ কুমাৰে কয়, "সৰ্পই দংশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে প্ৰায়ে জৰা-ফুকা বা অন্ধবিশ্বাসৰ আশ্ৰয় লয়, যাৰ ফলত চিকিৎসাত বিলম্ব হয় আৰু ৰোগীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি বৃদ্ধি পায় । গতিকে যেতিয়াই কাৰোবাক সৰ্পই দংশন কৰে তেতিয়াই তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাব লাগে যাতে তেওঁৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় ।"
সময় থাকোতে চিকিৎসা : ডাঃ সুধীৰ কুমাৰে লগতে কয় যে যদি সৰ্পই দংশন কৰা ব্যক্তিয়ে ৩০ মিনিটৰ পৰা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত চিকিৎসা লাভ কৰে তেন্তে ৯৯ শতাংশ ৰোগীক সহজেই বচাব পৰা যায় । কিন্তু মানুহে প্ৰায়ে অন্ধ বিশ্বাস বা জৰা-ফুকা বা সাপটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি সময় নষ্ট কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ।
বাৰিষাৰ সৈতে সহাৱস্থান :
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বাৰিষাৰ সময়ত কেৱল মানুহেই নহয়; আমাৰ চৌপাশৰ বন্যপ্ৰাণীবোৰেও নিজৰ আচৰণ সলনি কৰে । ফলস্বৰূপে বিহাৰত বান আৰু বাৰিষা কালত কেতিয়াবা পাকঘৰ বা শোৱনিকোঠাৰ ভিতৰত সাপ দেখা পোৱা যায় ।
বাৰিষা বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ :
ইফালে বাৰিষাৰ সময়ত আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি আৰু পানী জমা হোৱাৰ বাবে সংক্ৰামক ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । ডেংগু আৰু চিকুনগুনিয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভাবুকিৰ মাজতে বিহাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰি ফগিং, পৰীক্ষা, আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিছে । বৰ্তমান ৩১৮ টা ফগিং মেচিন সক্ৰিয় হৈ আছে । সকলো জিলা চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত NS1 আৰু IgM ELISA টেষ্টিং কিটৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
বিহাৰৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত কঠোৰ নিৰীক্ষণ :
স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য বিভাগে জুলাই মাহক 'ডেংগু বিৰোধী মাহ' হিচাপে ঘোষণা কৰি এক বিস্তৃত সজাগতা অভিযান চলাইছে, মহৰ প্ৰজনন ৰোধ কৰিবলৈ ঘৰৰ চাৰিওফালে পানী জমা হৈ থাকিবলৈ নিদিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
सर्पदंश से बचाव को लेकर क्या आपने आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों को पढ़ा ?— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) July 7, 2026
पढ़िए, पढ़ाइए और समाज को जागरूक कीजिए।
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें।
हेल्पलाइन: 0612-2294204 / 205
आपातकालीन सहायता नंबर: 1070 pic.twitter.com/FTB9UHuosG
এই সন্দৰ্ভত পিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাঃ ৰাজীৱ কুমাৰ সিঙে কয়, "ডেংগু ৱাৰ্ডত ২৪ ঘণ্টাই চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে । ৰোগীসকলক অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । চিকিৎসালয়খনে প্ৰতি বছৰে বাৰিষাৰ পূৰ্বে সম্ভাৱ্য সংক্ৰামক ৰোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আগতীয়া প্ৰস্তুতি চলায়, যাতে ৰোগীয়ে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ।"
বানৰ সময়ত সংক্ৰামক ৰোগৰ আশংকা :
বিহাৰত বৰষুণ আৰু বানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যজুৰি এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । বিভাগটোৱে চৰকাৰী চিকিৎসালয় আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহক বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, য'ত সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাৰ বাবে এণ্টি ভেনাম আৰু পৰ্যাপ্ত ঔষধ মজুত কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশনাও দিয়া হৈছে ।
डेंगू को पनपने से रोकें।— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) July 22, 2026
डेंगू से बचाव ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और यह मच्छर दिन में काटता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें।@IPRDBihar@SHSB_Bihar@samrat4bjp@Nishantjdu#BiharHealthDept pic.twitter.com/CH5EEU7H0g
এই ৰোগবোৰ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হয় :
স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছে যে বাৰিষাত মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত ৰোগে সৰ্বাধিক ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে । ডেংগু, মেলেৰিয়া, চিকুনগুনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়সমূহে পৰ্যাপ্ত ঔষধ মজুত ৰাখিছে । যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি আৰু ৰোগীয়ে যাতে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চিকিৎসক, চিকিৎসা বিষয়া, স্বাস্থ্যকৰ্মীক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে ।
মুজাফ্ফৰপুৰত ডেংগুৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি :
এই পৰ্যন্ত মুজাফ্ফৰপুৰত ১৪ গৰাকী লোক ডেংগুৰ চিকাৰ হৈছে । চিনাক্ত ৰোগীসকলে থকা স্থানত ফগিং আৰু মহ নিয়ন্ত্ৰণ অভিযান চলোৱা হৈছে । স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিটো প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ডেংগু আৰু মেলেৰিয়া ৰোগীৰ বাবে দুখনকৈ বিছনা সংৰক্ষণ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও সদৰ চিকিৎসালয় আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সংকটজনক ৰোগীৰ তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিশেষ বিছনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
শিশু, বৃদ্ধ আৰু নৱজাতক আটাইতকৈ বেছি সংবেদনশীল :
চিকিৎসকৰ মতে বাৰিষাৰ সময়ত স্কুললৈ যোৱা শিশু, নৱজাতক আৰু বৃদ্ধসকলৰ এই আশংকা সৰ্বাধিক । হঠাতে তাপমাত্ৰা কম-বেছি হোৱাৰ ফলত চৰ্দি, কাহ, ভাইৰেল জ্বৰ, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা আদি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ উপৰিও এই সময়ত বৃদ্ধসকলৰ মাজত হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । সেয়েহে বৰষুণ বা প্ৰখৰ ৰ'দত প্ৰয়োজন নহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই নাযাবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে ।
পানী জমা হোৱাৰ ফলক মহৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি :
ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলত পানী জমা হোৱাৰ ফলত মহৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে ঘৰৰ চাৰিওফালে পানী জমা হ'বলৈ নিদিবলৈ আৰু কুলাৰ, ফুলৰ টাব, পুৰণি টায়াৰ, ভঙা সামগ্ৰী আদি নিয়মিতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । লগতে নিশা আঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে শিশুসকলক দীঘল হাতৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ সুধীৰ কুমাৰে কয়, "বৰষুণৰ সময়ত মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু আশে-পাশে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগে । কুলাৰ, ফুলৰ টাপ, পুৰণি টায়াৰ, ভঙা সামগ্ৰী বা আন ঠাইত পানী জমা হ'বলৈ দিব নালাগে । মহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দীঘল হাতৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে আৰু আঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে; যদি জ্বৰ হয়, তেন্তে ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পৰীক্ষা কৰাব লাগে ।"
डेंगू से बचाव ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) July 21, 2026
साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और यह मच्छर दिन में काटता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें।@IPRDBihar@SHSB_Bihar@samrat4bjp@Nishantjdu#BiharHealthDept pic.twitter.com/9OMtN2HY39
নালন্দাত বৰষুণৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনাও বৃদ্ধি :
চিকিৎসকসকলে জনোৱা মতে বাৰিষা সংক্ৰামক ৰোগ বৃদ্ধি হোৱাই নহয়, পথ দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । পথবোৰ পিছল আৰু দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহীসকলে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে । লোকসকলক হেলমেট পৰিধান কৰাৰ লগতে তীব্ৰ বেগত বাহন চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত নালন্দাৰ বিহাৰ শ্বৰীফৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ উপ অধীক্ষক ডাঃ ৰাজীৱ ৰঞ্জনে কয়, "শেহতীয়াকৈ পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ১০ৰ পৰা ১২ জন লোকে চিকিৎসাৰ বাবে নালন্দা সদৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে । মই যুৱক-যুৱতী আৰু সকলো মটৰচাইকেল আৰোহীক আহ্বান জনাইছো যে বৰষুণৰ সময়ত তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাব নালাগে আৰু দুচকীয়া বাহনত উঠিলে বাধ্যতামূলকভাৱে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে ।"
কি কৰিব, কি নকৰিব ?
লোকসকলক পৰামৰ্শ দিছে জ্বৰ, শৰীৰত বিষ, প্লেটলেটৰ সংখ্যা কমি যোৱা, ধাৰাবাহিকভাৱে দুৰ্বল অনুভৱ কৰা বা সৰ্পদংশনৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা চিকিৎসা বা অন্ধবিশ্বাসৰ আশ্ৰয় নল'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে আহ্বান জনাইছে । বৰঞ্চ তাৎক্ষণিকভাৱে ওচৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ গৈ যাৱতীয় পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । ইয়াৰ উপৰিও সতেজ খাদ্য আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ পানী সেৱন কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে ।
সজাগতাই হৈছে সৰ্বোত্তম উপায় :
নালন্দাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ, চিকিৎসক, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ফগিঙৰ কামো আৰম্ভ কৰা হৈছে । কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে চিকিৎসালয়ৰ প্ৰস্তুতিৰ দৰেই জনসাধাৰণৰ সতৰ্কতাও গুৰুত্বপূৰ্ণ । সময়মতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, মহৰ পৰা সুৰক্ষা, অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে বাৰিষাৰ সময়ত ৰোগৰ আশংকা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ ৰাজীৱ ৰঞ্জনে কয়, "প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে নালাণ্ডাত ফগিং আৰম্ভ কৰা হৈছে । ঋতুজনিত ৰোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ঔষধ চিকিৎসালয়খনত যথেষ্ট পৰিমাণে উপলব্ধ । ইয়াৰ উপৰিও কৰ্তব্যৰত শিশু চিকিৎসকসকলক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰি ৰোগীক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :