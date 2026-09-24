পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !

পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক ভেঙুচালি কৰাৰ লগতে ভোটাৰ তালিকাত বৃহৎ পৰিসৰৰ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ চিজেপিৰ ৷
Published : September 24, 2026 at 5:03 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এক অভিযোগৰ বাতৰিয়ে কঁপাইছে সমগ্ৰ দেশ ৷ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু দুই নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বিবেক যোশীৰ মাজত থকা মতানৈক্য় ফাদিল কৰাৰ পাছতেই গোটেই দেশতে তোলপাৰ লাগিছে ৷
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক ভেঙুচালি কৰাৰ লগতে ভোটাৰ তালিকাত বৃহৎ পৰিসৰৰ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা অভিজিত দীপকে, সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Cockroach Janata Party founder Abhijeet Dipke, says, "The BJP could not achieve a majority in the 2024 elections. The panic button was pressed when they failed to achieve a majority. They had come down to 240 seats after raising the… pic.twitter.com/FEMneAepRD— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
আগন্তুক ৪৮ ঘন্টাৰ ভিতৰত যদি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই পদত্যাগ নকৰে তেন্তে দিল্লীৰ পৰা চিজেপিয়ে দেশজোৰা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে দলটোৱে ।
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজীত দীপকে কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱৰাত পেনিক বুটামটো টিপি দিয়া হ’ল ।
If CEC Gyanesh Kumar doesn’t resign in 48 hours, we will start a nationwide agitation.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 24, 2026
Gyanesh Kumar Isteefa Do! pic.twitter.com/mzsU8i5pft
বিজেপিয়ে ৪০০ পাৰ শ্ল’গান উত্থাপন কৰি ২৪০ খন আসনলৈ নামি আহিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে যে দেশৰ আৱেগ সলনি হৈ আহিছে আৰু আঞ্চলিক শক্তিবোৰে অতি শক্তিশালীভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদ্ধৱ থাকৰে হওক, এন চি পি হওক, এম কে ষ্টালিন হওক, পিনাৰায় বিজয়ন হওক, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হওক বা মমতা বেনাৰ্জী হওক, এই আটাইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন এজনকৈ পৰাজিত হৈছে । এইটো কাকতলীয়া হ’ব নোৱাৰে । এটা আৰ্হি দেখা যায় ।
এই সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একত্ৰিত হৈ ২০২৪ চনত ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছিল । এতিয়া এজন এজনকৈ তেওঁলোকক কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰা হৈছে ? পশ্চিম বংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ আসনৰ পৰা ৫০ হাজাৰ ভোট ডিলিট হয় আৰু তেওঁ প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভোটত পৰাস্ত হয় ।
CEC Gyanesh Kumar is the biggest Anti National in this country.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 24, 2026
He should resign immediately. pic.twitter.com/NXx68NShPm
এম কে ষ্টালিনৰ আসনৰ পৰা এক লাখ ভোট ডিলিট হয় আৰু তেওঁ প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ ভোটত পৰাস্ত হয় । দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আসনৰ পৰা ৪০ হাজাৰ ভোট ডিলিট হয় আৰু তেওঁ প্ৰায় ৪,০০০–৫,০০০ ভোটত পৰাস্ত হয় ।’’
গণতন্ত্ৰক স্বৈৰাচাৰী শাসনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অভিযোগ
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অভিজিতে কয় যে নির্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজ সন্দর্ভত শেহতীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ প্রতিবেদনে প্রমাণ কৰিছে যে ন্যায্য নির্বাচন এক বৃহৎ প্রৱঞ্চনাত পৰিণত হৈছে ৷
চিজেপিয়ে দাবী কৰে যে মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিম বংগ, দিল্লী, কেৰালা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, তেলেংগানাৰ দৰে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ বৈধ ভোটাৰৰ নাম পদ্ধতিগতভাৱে এই তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।
অভিজিতে কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা দেশত ৰাজহুৱা চৰকাৰ বাছনিৰ পৰম্পৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । পৰিসংখ্যাৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয় যে ভোটৰ সামান্য ব্যৱধান থকা নিৰ্বাচনী ৰাজ্যসমূহত এনে বৃহৎ পৰিসৰৰ নাম বাদ পৰাটো আঞ্চলিক দল আৰু বিৰোধীৰ শক্তিশালী মুখ দুৰ্বল কৰাৰ এক সুপৰিকল্পিত ৰাজনৈতিক কৌশলৰ অংশ ।
আয়োগৰ ভিতৰত আভ্যন্তৰীণ মতানৈক্য আৰু ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন
সংবাদমেলত উত্থাপিত মূল কথাসমূহৰ ভিতৰত সৌৰভে উল্লেখ কৰে যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আন সদস্যসকলেও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত আৰু এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত মতানৈক্য আৰু আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও এইবোৰক আওকাণ কৰা হৈছিল ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে স্থানীয় বিষয়াসকলৰ (ই আৰ অ’/এছ ডি এম) ক্ষমতা সীমিত, আৰু সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰীয় ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে দিল্লী পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীভূত কৰা হৈছে ।
চিজেপিৰ মূল দাবী
- পদত্যাগ আৰু অপৰাধমূলক তদন্ত: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে তৎকালীনভাৱে পদত্যাগ কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক আৰু দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগত নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব লাগে । এই সিদ্ধান্তসমূহৰ আঁৰত কাৰ নিৰ্দেশনা আছিল সেয়াও স্পষ্ট কৰা উচিত ।
- নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰা: আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰাখিব লাগে, ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে, আৰু স্বতন্ত্ৰ ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিব লাগে ।
- নতুন আইন: নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ২০২৩ চনৰ আইনখন সংশোধন কৰি নাগৰিক সমাজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
সংবাদমেলৰ শেষত তেওঁলোকে সকীয়াই দিয়ে যে যদি দাবী পূৰণ নহয় তেন্তে দেশৰ যুৱক-যুৱতী আৰু নাগৰিকক লগত লৈ ৰাজধানী দিল্লীত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ আয়োজন কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিতৰ্ক : জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী বিৰোধীৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্পষ্টীকৰণ