কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ পি চিদাম্বৰমৰ আপত্তি
লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধি কৰিলে উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱধান বাঢ়িব । বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভ কৰাৰ আশংকা কংগ্ৰেছৰ ।
Published : November 28, 2026 at 1:00 PM IST
নতুন দিল্লী : সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱক লৈ বিৰোধীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিত্ত মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমেও চৰকাৰৰ এই প্ৰস্তাৱক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ আপেক্ষিক প্ৰতিনিধিত্বৰ অনুপাত ২৫ বছৰৰ বাবে অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰস্তাৱক লৈ নেতাগৰাকীয়ে আপত্তি দৰ্শাইছে ।
তেওঁৰ মতে আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ মূল সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব নোৱাৰে আৰু সংসদত উত্তৰ তথা দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱধান অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
The proposed Constitution Amendment Bill has been unveiled The 'freeze' for 25 years of the present relative proportion of each State to the total seats of the Lok Sabha will address two of our concerns However, the Bill does not address the first -- and fundamental --concern While relative proportion of each State to the total is important, absolute numbers also matter Besides, the increased strength of the Lok Sabha will entail delimitation of the constituencies within each state. That will give a free licence to the government to gerrymander the constituencies within the state -- as the government did in Assam and J&K. Gerrymandering is the greater evil and the greater danger The government has still not answered our primary question: why can't the 1/3 reservation for women be implemented in the present strength of the Lok Sabha?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ সমালোচনা কৰি চিদাম্বৰমে কয় যে ৰাজ্যসমূহৰ আসনৰ অনুপাত একে ৰখাটোৱেই যথেষ্ট নহয় । সংসদত ৰাজ্যসমূহৰ সাংসদৰ প্ৰকৃত সংখ্যাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে যে ৰাজ্যসমূহৰ মুঠ আসনৰ বিপৰীতে আপেক্ষিক অনুপাত গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও সাংসদৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাও বিবেচনা কৰিব লাগিব ।
চিদাম্বৰমে লগতে দাবী কৰে যে প্ৰস্তাৱিত সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত দক্ষিণৰ ৰাজ্য আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ সংখ্যাগত ব্যৱধান ৪১৩ৰ পৰা ৬২০খনলৈ বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত সংসদত দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিব ।
The numbers given in the video clip below are wrong. I did not do the arithmetic at that time The correct numbers are: the present gap is 413 and the gap will increase to 620— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
প্ৰাৰম্ভিক সংখ্যাৰ ওপৰত বিভ্ৰান্তিৰ মাজতে তেওঁ পৰিসংখ্যা স্পষ্ট কৰি কয়, "বৰ্তমানৰ ব্যৱধান ৪১৩ আৰু ব্যৱধান ৬২০লৈ বৃদ্ধি পাব ।"
ৰাজনৈতিক সুবিধা অনুসৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক 'গেৰিমেণ্ডাৰিং' বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ।
এক্সৰ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ সমষ্টিসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব । সেইটোৱে চৰকাৰক ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ সমষ্টিসমূহক গেৰিমেণ্ডাৰ কৰাৰ বিনামূলীয়া অনুমতি প্ৰদান কৰিব, যিদৰে চৰকাৰে অসম আৰু জম্মু-কাশ্মীৰত কৰিছিল । গেৰিমেণ্ডাৰিং হৈছে অপশক্তি আৰু অতি বিপজ্জনক ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰে লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন কিয় ? তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে, "চৰকাৰে এতিয়াও আমাৰ প্ৰাথমিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই যে মহিলাৰ বাবে ১/৩ সংৰক্ষণ লোকসভাৰ বৰ্তমানৰ আসনত কিয় কাৰ্যকৰী হ'ব নোৱাৰে ?"
উল্লেখ্য যে ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত কেন্দ্ৰই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ (দ্বিতীয়) বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । প্ৰস্তাৱিত আইনখনে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে আবণ্টিত লোকসভাৰ আসন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিৰ লগতে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ আসনো একেধৰণৰ বৃদ্ধিৰ অনুমতি দিব । এই আইন গৃহীত হ'লে লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ আসন ৫৫০ৰ পৰা ৮৫০ আসনলৈ বৃদ্ধি পাব ।
বিজেপিক এনচিপি (এছপি)ৰ সমৰ্থনক লৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ
মহাৰাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছে শৰদ পাৱাৰৰ নেশ্ব'নেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আইন সন্দৰ্ভত স্থিতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৮৫ বছৰ বয়সত পাৱাৰক ৰাজ্যসভালৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে কংগ্ৰেছে কেনেদৰে সমৰ্থন কৰিছিল সেই কথাও সোঁৱৰাই দিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কয় যে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত তেওঁৰ দলৰ মাত্ৰ ১০ গৰাকী বিধায়ক থকাৰ পিছতো ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত পাৱাৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ আঁৰত তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে । এজন প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'বলৈ ৩৬ টা ভোটৰ প্ৰয়োজন হোৱাত ১৬ জন বিধায়ক থকা কংগ্ৰেছে নিজৰ আসনৰ দাবী ত্যাগ কৰি কন্যা সুপ্ৰিয়া ছুলেৰ অনুৰোধৰ পিছত পাৱাৰক সমৰ্থন কৰে বুলি দলটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কেনেদৰে পাৱাৰক সমৰ্থন কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল সেই কথাও দলটোৱে উল্লেখ কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছে কয়, "ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কোনো সংকোচ নকৰাকৈয়ে সন্মতি দিছিল । কংগ্ৰেছে নিজৰ আসনৰ দাবী একাষৰীয়া কৰি শৰদ পাৱাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰিলে । শিৱসেনাও (ইউবিটি) তেওঁক সমৰ্থন কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত মহা বিকাশ আঘাদীয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰে ।"
शरद पवार साहेबांना वयाच्या ८५व्या वर्षी पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला होता… मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडे अवघे १० आमदार होते. एका उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी ३६ मतांची आवश्यकता होती. काँग्रेसकडे १६, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडे २० आमदार होते. सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेस नेतृत्वाकडे पाठिंबा मागितला. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कोणतेही आढे वेढे न घेता सकारात्मक भूमिका घेतली. काँग्रेसने स्वतःच्या जागेवरील दावा बाजूला ठेवत शरद पवार साहेबांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. त्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही त्यांना पाठिंबा दिला आणि महाविकास आघाडीने एकमताने त्यांची उमेदवारी निश्चित केली. आणि आता काय? परिसीमन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर तेच शरद पवार साहेब, सुप्रीया सुळे ताई आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष भाजप सरकारला पाठिंबा देणार आहेत.— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) November 27, 2026
এনচিপি (এছপি)ৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দলটোৱে প্ৰশ্ন কৰে যে কিয় পাৱাৰ, সুপ্ৰিয়া ছুলে আৰু তেওঁলোকৰ দলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আইনক সমৰ্থন কৰাৰ ইংগিত দিছে ?
দলৰ সাংসদসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনৰ বৈঠক
আনহাতে শনিবাৰে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় 'আন্না আৰিভালাম'ত ডিএমকেৰ মুৰব্বী এম কে ষ্টেলিনে নিজৰ দলৰ সাংসদসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় । য'ত নেতাসকলে সংসদৰ উচ্চ আৰু নিম্ন সদনৰ মজিয়াত তেওঁলোকৰ কৌশলৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
தொகுதி மறுவரையறையால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் குரல் எழுப்பியது தி.மு.க.தான்! நியாயமான மறுவரையறை என்ற கோரிக்கையுடன் அகில இந்தியத் தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து முதன் முதலில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதும், சென்னையில்தான். தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின்படியும், நியாயமான தொகுதி மறுவரையறைக்கான கூட்டு நடவடிக்கைக் குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களின்படியும், நாம் முன்வைத்த உறுதியான கோரிக்கைகள்: • நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டால், எக்காரணத்தைக் கொண்டும், தமிழ்நாட்டின் பங்கு தற்போதுள்ள 7.18%-ல் இருந்து குறையக் கூடாது! • 1971 மக்கள்தொகை அடிப்படையில், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவ விகிதாசாரத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, முன்னர் நிலைப்படுத்தப்பட்டவாறே, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படக் கூடாது! எடுத்த இந்த இரண்டு நிலைப்பாட்டிலும் தி.மு.க. இன்றும் என்றும் உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை! ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் ஊகங்களும், முதுகுகுத்திகளின் முணுமுணுப்புகளும் எங்களது இந்த நிலைப்பாட்டை எந்த விதத்திலும் அசைத்துப் பார்க்காது. பதவிக்காகக் கொள்கையை உதறிவிட்டுச் செல்லும் மானமற்ற, நன்றிகெட்ட கூட்டத்தினர் இதனை உணர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நலனைக் கழகம் ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது. கொண்ட கொள்கையில் இருந்து தடம் மாறாது! The DMK was the first in India to raise its voice against the dangers of delimitation! It was only in Chennai that political leaders from across the country came together for the first time to demand fair delimitation. In keeping with the resolution passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly and the resolutions adopted at the Joint Action Committee meeting for #FairDelimitation, we put forth two categorical demands: • If the number of parliamentary constituencies is increased, under no circumstances should Tamil Nadu’s existing 7.18% share of seats in the lower house be reduced! • The existing proportion of parliamentary representation among States, as determined on the basis of the 1971 Census and frozen earlier, must remain frozen for another 25 years! The DMK stands firm on these two demands and will continue to do so. There is no change in our position, and there is no question of any compromise! Neither the speculations being circulated in the media nor the wails of backstabbers can shake our resolve. The shameless and ungrateful lot who abandoned their principles for positions of power must realise this. The DMK will never compromise on Tamil Nadu’s interests. Nor will it depart from its principles!— M.K.Stalin (@mkstalin) November 27, 2026
শুকুৰবাৰে ষ্টেলিনে কয় যে কোনো কাৰণতে লোকসভাত তামিলনাডুৰ বৰ্তমানৰ ৭.১৮ শতাংশ আসনৰ অংশ হ্ৰাস হ'ব নালাগে । দ্ৰাবিড় দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ১৯৭১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সংসদীয় প্ৰতিনিধিত্বৰ বৰ্তমানৰ অনুপাত আৰু ২৫ বছৰলৈ স্থবিৰ হৈ থাকিব লাগিব । তেওঁ লগতে কয় যে তামিলনাডুৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে কোনো পৰিস্থিতিত আপোচ কৰা নহ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
লোকসভাত ৫০% আসন বৃদ্ধিৰ অনুমোদন: সমষ্টিৰ সীমা পুনঃনিৰ্ধাৰণ বিধেয়কলৈ মুকলি সমৰ্থন ডিএমকেৰ