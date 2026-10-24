ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশ স্থগিত ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আহ্বান

ৰামলীলা ময়দানত কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশ স্থগিত ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ আহ্বান
সমুখত ধনতেৰছ-দীপাৱলী ৷ ব্যৱসায়ত ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশংকা কৰি ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ ৷
Published : October 24, 2026 at 2:23 PM IST
নতুন দিল্লী: ১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা ময়দানত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিবলৈ চেম্বাৰ অৱ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী সংগঠনটোৱে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ সমাৱেশৰ কাৰ্যসূচীৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাই চেম্বাৰ অৱ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰত এনে প্ৰতিবাদৰ বাবে ব্য়ৱসায়ীসকলে সন্মুখীন হ'বলগীয়া লোকচানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰ বিশেষকৈ ধনতেৰছ আৰু দীপাৱলীৰ কথা উল্লেখ কৰি সংগঠনটোৱে কয় যে এই ৰেলীৰ সৈতে জড়িত যান-বাহনৰ বাবে পথ বিভাজক আৰু আৰক্ষীৰ বেৰিকেডিঙৰ ফলত ৰাজধানীখনৰ প্ৰায় ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
ধনতেৰছ, দীপাৱলী আৰু...
চিটিআইৰ অধ্যক্ষ ব্ৰীজেশ গোয়েলে তেওঁৰ পত্ৰত কয় যে দিল্লীৰ ব্যৱসায়ীসকলে বছৰৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত ব্যৱসায়িক সময়ছোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । ধনতেৰছ ৬ নৱেম্বৰত, তাৰ পিছত ৮ নৱেম্বৰত দীপাৱলী আৰু ১০ নৱেম্বৰত ভাই দুজ । গতিকে ব্য়ৱসায়ত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকাৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়ৰ সম্ভাৱনা
সোণ আৰু ৰূপ, ইলেক্ট্ৰনিকছ, বস্ত্ৰশিল্প, অটোম’বাইল, বাচন-বৰ্তন, মিঠাই আৰু উপহাৰৰ দৰে খণ্ডক সামৰি কেৱল ধনতেৰছত সমগ্ৰ দিল্লীতে প্ৰায় ২৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়ৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱা মহানগৰীৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰে ।
গোয়েলে কয় যে ৰামলীলা ময়দানৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ২০খন ডাঙৰ পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বজাৰ অৱস্থিত । ইয়াৰ ভিতৰত চান্দনী চক, সদৰ বজাৰ, চাৱৰী বজাৰ, ভাগীৰথ প্ৰাসাদ, খাৰী বাওলি, নয়া বজাৰ, কৰোল বাগ, লাজপত ৰায় বজাৰ আৰু কাশ্মীৰ গেট আদি অন্যতম । এই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰসমূহে সমগ্ৰ দিল্লীতে নহয়, দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈও সামগ্ৰী যোগান ধৰি আহিছে ।
যদিহে ১ নৱেম্বৰত এই সমাৱেশৰ ফলত পথ বন্ধ, মেট্ৰ’ ষ্টেচনত সম্ভাব্য বাধা আৰু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত যান-বাহন ডাইভাৰচন আদি কৰা হয় তেন্তে এই বজাৰসমূহত তিনি-চাৰিদিনৰ বাবে ব্যৱসায় স্তব্ধ হৈ পৰিব বুলি চিটিআয়ে সকীয়াই দিছে ।
পুৰণি দিল্লী আৰু নতুন দিল্লী ৰে’ল ষ্টেচন ৰামলীলা ময়দানৰ ওচৰত থকাৰ কথাও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰি চিটিআইৰ অধ্যক্ষ ব্ৰীজেশ গোয়েলে কয় যে প্ৰতিদিনে এই ষ্টেচনসমূহৰ মাজেৰে ব্যৱসায়ী আৰু ক্ৰেতা ৰাজধানীত উপস্থিত হয়।
সংস্থাটোৱে আশংকা কৰিছে যে এই সমাৱেশৰ বাবে সম্ভাব্য যানজঁট আৰু ব্যাঘাতৰ ফলত অন্য চহৰৰ ক্ৰেতাসকলে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে । ফলত স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব ।
ইতিমধ্যে ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোকচান
কেন্দ্ৰীয় দিল্লী, কনাট প্লেচকে ধৰি ইণ্ডিয়া গেটৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আৰু সমাৱেশৰ বাবে অক্টোবৰত ইতিমধ্যে প্ৰায় ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোকচান হোৱা বুলি চিটিআয়ে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰক সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মান জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি ব্যৱসায়ীৰ স্বাৰ্থত দীপাৱলী আৰু ভাই দুজ শেষ নোহোৱালৈকে বৃহৎ বজাৰ এলেকাত বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ সকলো ৰাজনৈতিক দলক আহ্বান জনাইছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে ব্যৱসায়ীসকলৰ উদ্বেগ বিবেচনা কৰি অহা ১ নৱেম্বৰৰ সমাৱেশৰ তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সন্মত হ’ব বুলি চিটিআয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:অবৈধ ফটকা কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, সাতজনৰ মৃত্যু...
দিল্লীত ‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ প্ৰতিবাদী সমদল, ইচিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে প্ৰতিবাদকাৰীৰ পদযাত্ৰা