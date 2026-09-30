বৃহৎ সংখ্যক ফ'ল'ৱাৰেৰে প্ৰচাৰত আগবাঢ়ি আছে কুট্টা সিং : দিল্লীত এক আজৱ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা
'ফেট ডগছ অব দিল্লী' নামৰ এক ইনষ্টাগ্ৰাম পেজৰ দ্বাৰা এই আমোদজনক নিৰ্বাচনৰ আয়োজন কৰা হৈছে । 'ফেট বীয়াৰ উইক'ৰ আৰ্হিত ইয়াৰ আয়োজন ।
Published : September 30, 2026 at 3:26 PM IST
দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী নতুন দিল্লীত বৰ্তমান এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আমোদজনক নিৰ্বাচনক লৈ চৰ্চা চলি আছে । অৱশ্যে এইটো কোনো ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচন নহয় । ইয়াত কোনো ৰাজনীতিবিদ, নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ বা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নাই ।
বৰঞ্চ দিল্লীৰ আটাইতকৈ শকত-আৱত আৰু মৰমলগা কুকুৰটোক (Chonkiest Dog) বাছনি কৰাৰ বাবে ই হৈছে এক অনলাইন প্ৰতিযোগিতা । ৰাজধানীৰ ৬৪টা আটাইতকৈ আদৰণীয় কুকুৰে দিল্লীৰ 'শকত-আৱত, আকৰ্ষণীয় কুকুৰ'ৰ মুকুট পিন্ধিবলৈ এই প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
আলাস্কাৰ বাৰ্ষিক 'ফেট বীয়াৰ উইক'ৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ 'ফেট ডগছ অৱ দিল্লী' নামৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো এই আমোদজনক প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে । ২৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখন ইনষ্টাগ্ৰাম ভোটৰ জৰিয়তে চলি আছে ।
বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা ফাইনেলৰ পূৰ্বে এলিমিনেচন ৰাউণ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কুকুৰবোৰে মুখামুখি হৈছে । এতিয়া সকলোৱে দিল্লীৰ আটাইতকৈ শকত-আৱত, মৰমলগা কুকুৰ কোনটো জানিবলৈ অধীৰ অপেক্ষাত আছে ।
আমোদজনক কথাটো হ’ল, প্ৰকৃত নিৰ্বাচনৰ দৰেই ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ পদক্ষেপো প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ পৰিছে । কুকুৰৰ মালিক আৰু অনুৰাগীসকলে পোষ্টাৰ তৈয়াৰ কৰি, আবেদন শ্বেয়াৰ কৰি আৰু নিজৰ প্ৰিয় কুকুৰৰ বাবে সমৰ্থন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা কুকুৰবোৰৰ ভিতৰত আছে ৰোহিণীৰ পৰা কুট্টা সিং, মহাকুট্টেশ্বৰ, চ্যুবাক্কা ৰাজা সিং, গুগু, ৰামবাবু, মোটি আৰু হিৰো হৈছে অন্যতম ।
বিশেষকৈ কুট্টা সিঙে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ মাত্ৰাত ফ’ল’ৱাৰ গঢ়ি তুলিছে । সমৰ্থকসকলে ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এই কুকুৰটোক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনকি ব্ৰেণ্ডসমূহেও এই মজাদাৰ প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিছে । ব্লিংকিটে ৰাজহুৱাভাৱে ৰোহিণীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক সমৰ্থন জনাইছে আৰু বিজয়ীৰ বাবে ট্ৰিট আগবঢ়োৱাৰ কথা মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছে ।
এই প্ৰতিযোগিতা দিল্লীৰ চুবুৰীয়া কুকুৰবোৰৰ বাবেও এক উৎসৱ উদযাপনৰ দৰে হৈ পৰিছে । কিছুমান প্ৰতিযোগী যদি মানুহৰ প্ৰিয় পোহনীয়া কুকুৰ, আন কিছুমান আকৌ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে চিনি পোৱা অঞ্চলটোৰ ৰাজহুৱা কুকুৰ ।
এই ধাৰণাটো যদিও এক আজৱ প্ৰকাৰৰ, কিন্তু মানুহৰ সঁহাৰিও মানিবলগীয়া । ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই প্ৰতিযোগিতাক আঁকোৱালি লৈছে আৰু বহুতে স্বীকাৰ কৰিছে যে প্ৰতিযোগীবোৰৰ মাজৰ পৰা মাত্ৰ এটা প্ৰিয় কুকুৰক বাছি লোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ ।
এতিয়া চূড়ান্ত ৰাউণ্ড আহি পোৱাৰ লগে লগে দিল্লীৰ ভোটাৰসকলে হয়তো তেওঁলোকৰ সপ্তাহটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে আৰু সেয়া হৈছে কোনটো শকত-আৱত কুকুৰ এই মুকুটৰ যোগ্য ?