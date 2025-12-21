দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ চৰম সীমা অতিক্ৰম; বিমান সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা

দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ চৰম সীমা অতিক্ৰম; বিমান সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা
দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘন কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ । দেশৰ ৰাজধানীত প্ৰদূষণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ।
Published : December 21, 2025 at 1:47 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । প্ৰদূষণে ইতিমধ্যে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে দিল্লীৰ বায়ুৰ সূচাংকৰ তীব্ৰ অৱনতি ঘটিছে আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ বৃহৎ অঞ্চল ধোঁৱা, ঘন কুঁৱলী আৰু প্ৰচণ্ড শীতে আৱৰি ধৰিছে । যাৰ ফলস্বৰূপে বায়ুৰ সূচাংক গুৰুতৰ শ্ৰেণীৰ ওচৰ চাপিছে ।
ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই সকীয়াই দিছে যে উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অংশত কুঁৱলীৰ পৰিস্থিতিয়ে দৃশ্যমানতাত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু ইয়াৰ ফলত নিৰ্বাচিত বিমানবন্দৰত বিমান চলাচলত বিলম্ব বা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে । ইফালে দেওবাৰে পুৱা ৮ বজাত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰীৰ নিৰ্দেশাৱলীত ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমান সেৱা সুকলমে আৰু কোনো বিঘিনি নোহোৱাকৈ চলি থকা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
Passenger Advisory issued at 08:00 hours.#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/5HwS6C3d0F— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 21, 2025
দিল্লীৰ একাধিক অংশত ঘন কুঁৱলীৰ দেখা গৈছে । প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বিপজ্জনকভাৱে বৃদ্ধি হৈয়েই আছে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে জনোৱা মতে পুৱা ৭ বজাৰ ওচৰত সামগ্ৰিকভাৱে বায়ুৰ সূচাংক ৩৯০ দেখা গৈছে, যাৰ ফলত ইয়াক 'অতি দুৰ্বল' শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু কেইবাটাও অঞ্চলত বায়ুৰ গুণাগুণ আৰু অধিক অৱনতি ঘটি 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীলৈ যোৱা দেখা গৈছে ।
অক্ষৰধাম অঞ্চলত বায়ুৰ সূচাংক ৪৩৮ত থিয় আছে, যাক 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীত ধৰা হৈছে । গাজীপুৰ অঞ্চলৰ পৰাও একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । চিপিচিবিৰ তথ্য অনুসৰি ইয়াত বায়ুৰ সূচাংক ৪৩৮ । মধ্য দিল্লী, ইণ্ডিয়া গেট আৰু কৰ্তব্য পথতো ধোঁৱাৰ ডাঠ আৱৰণ দেখা গৈছে । এই স্থানত বায়ুৰ সূচাংক ৩৮১, যি 'অতি দুৰ্বল' শ্ৰেণীত পৰে ।
Fog conditions in parts of Northern India are affecting visibility and may lead to delays or changes in flight operations at select airports. Passengers are advised to check flight updates with their airlines through official channels and allow extra time for airport travel and… pic.twitter.com/zjolLwLROA— Airports Authority of India (@AAI_Official) December 21, 2025
পূব দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰ স্থানীয় অঞ্চলত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীত স্পৰ্শ কৰিছে । যি দেওবাৰে পুৱালৈ ৰাজধানীৰ অন্যতম প্ৰদূষিত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আই টি অ' অঞ্চলটোও ধোঁৱাৰ আৱৰণ দেখা গৈছে । য'ত বায়ুৰ সূচাংক ৪০৫ দেখা গৈছে । প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটো 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীত আছে ।
তদুপৰি বাৰাপুল্লাৰ উৰণ সেতুৰ আশে-পাশে বায়ুৰ সূচাংক ৩৮২ দেখা গৈছে, 'অতি দুৰ্বল' শ্ৰেণীত আছে । ধৌলা কুয়ান অঞ্চলতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ দেখা গৈছে । য'ত বায়ুৰ সূচাংক ৩৯৭ত আছে আৰু 'অতি দুৰ্বল' শ্ৰেণীত আছে ।
দক্ষিণ ভাৰতত কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ
ঘন কুঁৱলীৰ এটা স্তৰে উত্তৰ ভাৰতক আৱৰি ধৰিছে । যাৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলৰ স্বাভাৱিক জীৱন প্ৰভাৱিত হৈ পৰিছে । তাজ ভিউ পইণ্ট এডিএৰ দৃশ্যত দেখা গৈছে যে আইকনিক কীৰ্তিচিহ্নটো প্ৰায়েই নেদেখা হৈ গৈছে । অযোধ্যাতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখা গৈছে, য'ত পুৱাৰ ভাগত ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনে চহৰখন আবৰি ধৰে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অযোধ্যাত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ দেখা গৈছে, আনহাতে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ১৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | A layer of fog blankets the city amidst the cold wave. Visuals from Saryu Ghat.— ANI (@ANI) December 21, 2025
According to the IMD, the minimum temperature in the city today is expected to be 8.0°C and the maximum temperature 16.0°C. pic.twitter.com/bgbIsMq1sY
মোৰাদাবাদতো কুঁৱলীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে । আই এম ডিৰ তথ্য অনুসৰি মোৰাদাবাদৰ সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ১০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, সৰ্বোচ্চ প্ৰায় ১৯ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দেওবাৰে পুৱা পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম জিলাত ঘন কুঁৱলী দেখা গৈছে । যাৰ ফলত দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত স্বাভাৱিক চলাচল ব্যাহত হৈছে । অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দৃশ্যত দেখা গৈছে যে মুকলি স্থানবোৰক ডাঠ কুঁৱলীৱে আৱৰি ৰাখিছে ।
ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সতৰ্কবাণী
ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে জাৰি কৰা পৰামৰ্শত কয়, "উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অংশত কুঁৱলীৰ পৰিস্থিতিয়ে দৃশ্যমানতাক প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত নিৰ্বাচিত বিমানবন্দৰত বিমান পৰিচালনাত বিলম্ব বা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে । যাত্ৰীসকলক চৰকাৰী চেনেলৰ জৰিয়তে নিজৰ বিমান সংস্থাৰ সৈতে বিমানৰ আপডেট পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু বিমানবন্দৰ ভ্ৰমণ আৰু যাত্ৰাৰ বাবে কিছু অতিৰিক্ত সময় হাতত ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।"
#WATCH | Dense fog envelopes Dholpur city of Rajasthan. Minimum temperature forecasted at 11° C by the IMD. pic.twitter.com/nYaeFjKmdK— ANI (@ANI) December 21, 2025
এক্সৰ এটা পোষ্টত কৰ্তৃপক্ষই লিখিছে, "প্ৰভাৱিত বিমানবন্দৰসমূহত যাত্ৰী সহায়ক দল মোতায়েন কৰি সহায় আগবঢ়াইছে । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈ আছে । বিমানৰ তথ্যৰ বাবে ইণ্ডিগ'ৰ যাত্ৰীসকলে ০১২৪৪৯৭৩৮৩৮ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আনহাতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে ০১১ ৬৯৩২ ৯৩৩৩ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে । একেদৰে স্পাইচজেটে +৯১ (০)১২৪ ৪৯৮৩৪১০ আৰু +৯১ (০)১২৪ ৭১০১৬০০ নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে +৯১ ১২৪ ৪৪৩ ৫৬০০ আৰু +৯১ ১২৪ ৬৯৩ ৫৬০০ নম্বৰ মুকলি কৰিছে ।"
আকাছা এয়াৰে নিজৰ গ্ৰাহকৰ সহায়ৰ বাবে ৯৬০৬১১২১৩১ নম্বৰ মুকলি কৰিছে । আনহাতে এলায়েন্স এয়াৰৰ যাত্ৰীসকলে বিমান সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নৰ বাবে ০৪৪-৩৫১১৩৫১১ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ঘন কুঁৱলীৰ সতৰ্কবাণী দিছে । যাৰ ফলত দৃশ্যমানতা আৰু অধিক হ্ৰাস পাব আৰু প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ অধিক বৃদ্ধি পাব । দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু চণ্ডীগড়ৰ বৃহৎ অংশৰ বাবে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সতৰ্কবাণী স্তৰ ওৰেঞ্জ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে । য'ত বাসিন্দা আৰু কৰ্তৃপক্ষক পথ, ৰে'ল আৰু বিমান পৰিবহণৰ সম্ভাৱ্য ব্যাঘাতৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ।
#WATCH | Delhi: Drone visuals around the ISBT Kashmere Gate area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) in the area is 448, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) December 21, 2025
(Visuals shot around 8.10 am) pic.twitter.com/M5X1vqXbK5
বায়ু প্ৰদূষণৰ অৱনতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সমগ্ৰ দিল্লী-এনচিআৰতে বায়ুৰ গুণাগুণ ব্যৱস্থাপনা আয়োগে গ্ৰেডেড ৰেচপন্স একচন প্লেন (জিআৰএপি) চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ অধীনত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । GRAP-IV ৰ অধীনত থকা নিষেধাজ্ঞাসমূহৰ ভিতৰত আছে অপ্ৰয়োজনীয় নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপত নিষেধাজ্ঞা, কিছুমান ডিজেল বাহনৰ প্ৰৱেশত বাধা, প্ৰদূষণৰ উৎস ৰোধৰ বাবে বলবৎকৰণ বৃদ্ধি ।
