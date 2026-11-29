ই-ৰিক্সা চাৰ্জিং পইণ্টত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড; ৪ জন নিহত, ২ জন আহত
পুৱা ৩:৩০ৰ পৰা ৪:১৫ বজাৰ ভিতৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ অট্টালিকাটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
Published : November 29, 2026 at 1:42 PM IST
নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ শ্বাহদৰা জিলাৰ বিশ্বাস নগৰৰ ১১ নং ষ্ট্ৰীটত দেওবাৰে পুৱা এটা আৱাসিক অট্টালিকাৰ তলৰ মহলাৰ ই-ৰিক্সা চাৰ্জিং পইণ্টত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ৪ জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাত আন দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, পুৱা ৩:৩০ৰ পৰা ৪:১৫ বজাৰ ভিতৰত এই মৰ্মান্তিক কাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ আৱাসীসকল শুই থকা সময়তে প্ৰায় ৬০ গজ দৈৰ্ঘৰ অট্টালিকাটোৰ তলৰ অংশ (গুদাম/পাৰ্কিং)ত অবৈধভাৱে ই-ৰিক্সাৰ চাৰ্জ কৰা হৈছিল । শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বা বেটাৰীত তী উত্তাপৰ ফলত বিস্ফোৰণ ঘটি জুইৰ সূত্ৰপাত হয় । জুইৰ শিখা আৰু বিষাক্ত ধোঁৱা দ্ৰুতগতিত চাৰিওফালে বিয়পি পৰে আৰু ভিতৰত শুই থকা ছয়জন লোকে অসুস্থ হৈ পৰে ৷
Delhi: Four people died and two others sustained burn injuries after a fire broke out at a house in Gali Number 11, Vishwas Nagar, under the Farsh Bazar police station area of Shahdara district. A rickshaw charging station was operating on the ground floor of the building. Four… pic.twitter.com/srihr6d0PZ— IANS (@ians_india) November 29, 2026
অট্টালিকাৰ তৃতীয় মহলাৰ ভাৰাতীয়া তথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰমোদ ৰায়ে ঘটনাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি কয়, "মাজনিশা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত হঠাতে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত ঘন ধোৱাই আৱৰি ধৰে । আমি আমাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে লৰালৰিকৈ চিৰিৰে নামি আহিছিলো । তলৰ গুদামৰ দুৱাৰখন খোলা আছিল আৰু ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে সহায় বিচাৰি চিঞৰিছিল ৷ কিন্তু জুইৰ শিখাবোৰ ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে কোনেও ভিতৰলৈ যাবলৈ সাহস কৰা নাছিল ।"
কাষৰ ঘৰৰ বাসিন্দা সৌৰভে কয় যে বেটাৰী বিস্ফোৰণৰ শব্দত চুবুৰীৰ মানুহখিনি সাৰ পাইছিল ৷ সৌৰভে কয়, "আমি বেটাৰী বিস্ফোৰণৰ তীব্ৰ শব্দ শুনিলোঁ । ওলাই আহোঁতে কাষৰ ঘৰটোত জ্বলি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰো । লগে লগে আমি আমাৰ ঘৰৰ মটৰৰ পানীৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু জুইৰ শিখা নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিল । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আহি পোৱাৰ সময়লৈকে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা চাৰিজন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছিল । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত এম্বুলেঞ্চৰে লোককেইজনক উলিয়াই অনা হয় ।
ঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ গাফিলতিৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপিত প্ৰশ্ন
স্থানীয় ৰাইজৰ মতে এই সমগ্ৰ অট্টালিকাটোৰ সকলো ভাৰাতীয়া । অট্টালিকাটোৰ স্বত্বাধিকাৰীক ডাঃ ছাব্ৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ তেওঁ ১০ নং ষ্ট্ৰীটত বাস কৰে । স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৱাসিক এলেকাৰ সুৰক্ষাৰ মানদণ্ডক আওকাণ কৰা, তলৰ মহলাত ই-ৰিক্সা চাৰ্জিং ষ্টেচন চলোৱা আৰু তাত থকা লোকসকলৰ বাবে শোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাটোৱে গুৰুতৰ গাফিলতিৰ কথা উদঙাই দিয়ে ।
শ্বাহদৰাৰ ডিচিপি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মীনাৰ জনোৱা অনুসৰি, আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পুৱা প্ৰায় ৪:২০ বজাত তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীলৈ চাৰিটা অগ্নিনিৰ্বাপক নিবিদা প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু পুৱা প্ৰায় ৫ বজাৰ ভিতৰত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় । হতাহত ছয়জন লোককে হেডগেৱাৰ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয়, য’ত চিকিৎসকে চাৰিজনক মৃত ঘোষণা কৰে । ফাৰ্ছ বজাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷