বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ঘৰ বোমাৰে উৰুৱাব ! ই-মেইলত ভাবুকি আহিল
ই-মেইলটোৱে বোমাৰ আতংক সৃষ্টি কৰে ৷ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীয়ে বিধানসভা চৌহদত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল মোতায়েন কৰিছে । দলটোৱে কুকুৰৰ সহায়ত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাইছে ৷
Published : March 24, 2026 at 3:11 PM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে দিল্লী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিজেন্দৰ গুপ্তাই ব্যক্তিগত ই-মেইলযোগে বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰে ৷ এই খবৰে স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষী আৰু প্ৰতিটো নিৰাপত্তা সংস্থাক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ।
এই ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলৰ জৰিয়তে কেৱল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাই নহয়, বৰং বিধানসভা চৌহদত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দিল্লী বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই বাজেট দাখিল কৰিব ৷
ই-মেইলটোৰ বিৱৰণী আৰু ঘটনাক্ৰম
চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে, মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮.৫৭ বজাত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিজেন্দৰ গুপ্তাৰ ব্যক্তিগত ই-মেইল আই ডিলৈ এই সন্দেহজনক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় । মাত্ৰ ১০ মিনিটৰ পাছত পুৱা ৯.০৮ বজাত বিধানসভা সচিবালয়ৰ অফিচিয়েল আই ডিতো একেধৰণৰ ই-মেইল আহে । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে এই ই-মেইলসমূহত ‘‘খালিস্তান ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা’’ ৰ উল্লেখ কৰা হৈছে । বাৰ্তাসমূহত দিল্লী বিধানসভা চৌহদত বোমা স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ভাবুকিৰ কথা উল্লেখ আছিল ৷
নিৰাপত্তা সংস্থাৰ দ্বাৰা তৎকালীন ব্যৱস্থা
এই ভাবুকি লাভৰ লগে লগে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই দিল্লীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে বিধানসভা চৌহদত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল মোতায়েন কৰে । দলটোৱে কুকুৰৰ সহায়ত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ আৰক্ষীৰ চাইবাৰ শাখাৰ দলসমূহে ই-মেইল প্ৰেৰকক চিনাক্তকৰণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ৷ যোৱা মাহত দিল্লী বিধানসভাই অনুৰূপ বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছিল ৷ যাৰ পিছতে চৌহদটোত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷
অধ্যক্ষ বিজেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
দিল্লী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিজেন্দৰ গুপ্তাই এই ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ অধ্যক্ষ গুপ্তাই কয়, ‘‘গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰক দেখুওৱা এনে ভয় নিন্দনীয় ।’’ তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনে ভাবুকিয়ে তেওঁক সাংবিধানিক কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা দিব নোৱাৰে । গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু দিল্লী আৰক্ষীক এই ই-মেইলৰ আই পি ঠিকনা অনুসৰণ কৰি অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: অসম-কেৰালামত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ব্য়াপক প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা