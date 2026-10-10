চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনক লৈ দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা; ৰে’ল, মেট্ৰ’ সেৱা বন্ধ, ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল
চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । কি কি সেৱাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব জানো আহক...
Published : October 10, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:05 AM IST
নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ আৰু ভোটাৰ তালিকা বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণৰ প্ৰতিবাদত যন্তৰ মন্তৰত শনিবাৰে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (চিজেপি)ৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লীত নিৰাপত্তা কটকটীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । চিজেপি, সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সংগঠন (আইএছএ) আৰু অন্যান্য ছাত্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক গোটে আহ্বান জনোৱা এই বৃহৎ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দহ হাজাৰ জোৱানে পুৱা ৰাজপথত সমদল উলিয়ায় ৷
সমগ্ৰ ৰাজধানীত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে । কমেও ৪৫টা মেট্ৰ’ ষ্টেচনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ সীমান্ত, ৰে’ল ষ্টেচন, বাছ টাৰ্মিনেল আৰু অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ স্থানত চোৰাংচোৱাগিৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
VIDEO | Delhi: Stringent traffic restrictions came into force across the national capital from 6 am on Saturday ahead of the CJP protest at Jantar Mantar, demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar, with diversions planned at several points across Delhi. Security has been heightened outside the premises of ECI building and the Parliament police station. Police personnel were out in large numbers across the capital, manning barricades and keeping a close watch on vehicular movement as security was stepped up ahead of the demonstration. The heightened security comes amid traffic curbs, metro restrictions, train cancellations and a mobile internet suspension in parts of the national capital. Delhi Traffic Police has warned of disruptions around Connaught Place, Mandi House, Jantar Mantar, Patel Chowk and other key intersections in central Delhi. The diversions, which began at 6 am, will be regulated according to the prevailing law and order situation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
মধ্য দিল্লীৰ কেইবাটাও মেট্ৰ’ ষ্টেচনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ সুবিধা বন্ধ কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে নতুন দিল্লী, হজৰত নিজামুদ্দিনকে ধৰি প্ৰধান ৰে’ল ষ্টেচনলৈ ৰে’ল সেৱা বাতিল, নিয়ন্ত্ৰণ বা ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে । যন্তৰ মন্তৰৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত এপ ভিত্তিক টেক্সি আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাও নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজধানীত যাতায়ত আৰু পৰ্যটকৰ বাবে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
প্ৰশাসনে উক্ত অঞ্চল আৰু আশে-পাশে ম’বাইল ইণ্টাৰনেট সেৱাও বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । নিৰ্দিষ্ট পথত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ৰেপিড একচন ফৰ্চ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা দলৰ অতিৰিক্ত কৰ্মীক যন্তৰ মন্তৰ, সংসদ ষ্ট্ৰীট আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত নিয়োগ কৰা হৈছে ।
PTI INFOGRAPHICS | UPDATE: 45 Delhi Metro stations to stay shut ahead of Oct 10 protest Entry and exit gates at 45 Delhi Metro stations, including Rajiv Chowk, New Delhi, Central Secretariat and Kashmere Gate, will remain closed from 9 pm on Friday till 6 pm on Saturday due to security reasons ahead of a proposed protest at Jantar Mantar. In a revised update, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) cut the list from the 57 stations announced earlier and said the situation will be reviewed by security agencies, while the interchange facility will remain available at all the concerned stations except New Delhi. Here is a look at the revised list of stations.— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
ৰাজহুৱা শৃংখলা আৰু বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কৰ্তৃপক্ষই এই বিক্ষোভৰ অনুমতি বাতিল কৰি নিষেধাজ্ঞা আদেশ জাৰি কৰিছে । আৰক্ষীয়ে সকীয়াই দিছে যে নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা লোকসকলক আটক বা আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
চিজেপিয়ে চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে এই নিষেধাজ্ঞা আৱশ্যক বুলি কৈছে ৷ প্ৰশাসন প্ৰতিবাদৰ অনুমতি দিয়া নাই যদিও সংগঠনটোৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে ৷ যাৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হোৱা জনসমাগমৰ ফলত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাত প্রভাৱ পৰিব পাৰে বুলি প্ৰশাসনে আশংকা কৰিছে ৷