ETV Bharat / bharat

চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনক লৈ দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা; ৰে’ল, মেট্ৰ’ সেৱা বন্ধ, ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল

চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । কি কি সেৱাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব জানো আহক...

DELHI PROTEST
চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনক লৈ দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2026 at 8:24 AM IST

|

Updated : October 10, 2026 at 9:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ আৰু ভোটাৰ তালিকা বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণৰ প্ৰতিবাদত যন্তৰ মন্তৰত শনিবাৰে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (চিজেপি)ৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লীত নিৰাপত্তা কটকটীয়া বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । চিজেপি, সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সংগঠন (আইএছএ) আৰু অন্যান্য ছাত্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক গোটে আহ্বান জনোৱা এই বৃহৎ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দহ হাজাৰ জোৱানে পুৱা ৰাজপথত সমদল উলিয়ায় ৷

সমগ্ৰ ৰাজধানীত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে । কমেও ৪৫টা মেট্ৰ’ ষ্টেচনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ সীমান্ত, ৰে’ল ষ্টেচন, বাছ টাৰ্মিনেল আৰু অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ স্থানত চোৰাংচোৱাগিৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

মধ্য দিল্লীৰ কেইবাটাও মেট্ৰ’ ষ্টেচনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ সুবিধা বন্ধ কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে নতুন দিল্লী, হজৰত নিজামুদ্দিনকে ধৰি প্ৰধান ৰে’ল ষ্টেচনলৈ ৰে’ল সেৱা বাতিল, নিয়ন্ত্ৰণ বা ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে । যন্তৰ মন্তৰৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত এপ ভিত্তিক টেক্সি আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাও নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজধানীত যাতায়ত আৰু পৰ্যটকৰ বাবে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

প্ৰশাসনে উক্ত অঞ্চল আৰু আশে-পাশে ম’বাইল ইণ্টাৰনেট সেৱাও বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । নিৰ্দিষ্ট পথত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ৰেপিড একচন ফৰ্চ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা দলৰ অতিৰিক্ত কৰ্মীক যন্তৰ মন্তৰ, সংসদ ষ্ট্ৰীট আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত নিয়োগ কৰা হৈছে ।

ৰাজহুৱা শৃংখলা আৰু বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কৰ্তৃপক্ষই এই বিক্ষোভৰ অনুমতি বাতিল কৰি নিষেধাজ্ঞা আদেশ জাৰি কৰিছে । আৰক্ষীয়ে সকীয়াই দিছে যে নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা লোকসকলক আটক বা আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।

চিজেপিয়ে চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে এই নিষেধাজ্ঞা আৱশ্যক বুলি কৈছে ৷ প্ৰশাসন প্ৰতিবাদৰ অনুমতি দিয়া নাই যদিও সংগঠনটোৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে ৷ যাৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হোৱা জনসমাগমৰ ফলত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাত প্রভাৱ পৰিব পাৰে বুলি প্ৰশাসনে আশংকা কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : মহিলা সাংবাদিকক নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ

জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ

নিশা যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত যন্তৰ মন্তৰ; শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসহ বহু জোৱান-ছাত্ৰ আহত

Last Updated : October 10, 2026 at 9:05 AM IST

TAGGED:

দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ
ছাত্ৰ আন্দোলন
ইটিভি ভাৰত অসম
CJP PROTEST
DELHI PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.