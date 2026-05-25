গৰমত মাথা ঠাণ্ডা কৰিবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে পিন্ধিব এ চিযুক্ত হেলমেট

গৰমত মাথা ঠাণ্ডা কৰিবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে পিন্ধিব এ চিযুক্ত হেলমেট
প্ৰখৰ ৰ'দত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলৈ দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ বিশেষ ব্যৱস্থা, পৰিধান কৰিব বিশেষ হেলমেট ৷
By ANI
Published : May 25, 2026 at 8:53 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে উৎকত গৰম ৷ দেশত পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ গৰমৰ মাত্ৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ মে' মাহতে ৪৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছে উষ্ণতাই স্পৰ্শ কৰিছে দেশৰ ৰাজধানীত ৷ পিছে এই গৰমত কৰ্তব্যৰত যান-বাহন আৰক্ষী বা জোৱানসকলে কেনেকৈ সম্পাদন কৰিছে নিজৰ কৰ্তব্য, সেই কথা আপুনি অনুধাৱন কৰিছে নে ? প্ৰতিদিনাই প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি যান-বাহনৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যস্ত দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এইবাৰ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ অভিনৱ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৷
অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে 'অভাৱেই অৱিষ্কাৰৰ মূল' এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে ৷ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তথা প্ৰখৰ ৰ'দটো যাতে সুকলমে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ হেলমেট পিন্ধা আৰম্ভ কৰিছে দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে ৷ বিশেষ প্ৰযুক্তিৰ নিৰ্মাণ কৰা সেই হেলমেটোত আছে বাতানুকূল বা এচিৰ সুবিধা ৷ প্ৰখৰ ৰ'দটো এচি যুক্ত হেলমেট পৰিধান কৰি দায়িত্ব সম্পাদন কৰিব দিল্লীৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত যান-বাহন আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক বীৰ সিঙে কয়,"এই বিশেষ হেলমেটে গৰমৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আমোৰ জোৱানসকলক ৷ চাৰি-পাঁচ ঘণ্টা ধৰি এচি বা বাতানুকূলৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ লগতে কিমান সময় ঠাণ্ডা থাকিব সেয়া বেটাৰীটোৰ চাৰ্জিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৷"
উল্লেখ্য যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে ৰেড আৰু অৰেঞ্জ জ'ন হিচাবে দিল্লীক ঘোষণা কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মেডান্টাত ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্টাৰনেল মেডিচিনৰ চিকিৎসক ডাঃ ৰণদ্বীপ গুলেৰিয়াই কয়,"প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ষ্ট্ৰ'ক হ'ব পাৰে ৷ গৰমে মানুহৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে, প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শৰীৰে উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে ।"
