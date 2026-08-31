নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি! দিল্লীত শ্লীপাৰ বাছত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ

নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি! দিল্লীত শ্লীপাৰ বাছত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ
এখন শ্লীপাৰ বাছত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে দুষ্কৰ্ম ৷ আৰক্ষীৰ জালত বাছৰ কণ্ডাক্টৰ আৰু চালক ৷
Published : August 31, 2026 at 6:45 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশত যুৱতী-মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ এতিয়াও আমাৰ দেশৰ কেতবোৰ স্থানত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় বুলি বহুতেই দাবী কৰে ৷ বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত কেতবোৰ ঘটনা প্ৰবাহে সেই দাবী অধিক স্পষ্ট কৰি তোলে ৷
দিল্লীৰ নিৰ্ভয়াকাণ্ড, হায়দৰাবাদৰ দিশাকাণ্ড আৰু কলকাতাৰ আৰ জি কৰকাণ্ডৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে ৷ পুনৰ অনুৰূপ এক ঘটনা ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছে ৷
Delhi | An incident involving the gang-rape of a 16-year-old schoolgirl on a sleeper bus has come to light. The police have arrested the driver and conductor accused of the gang-rape. The gang-rape of the 16-year-old student took place on a sleeper bus in the Kashmere Gate area.…— ANI (@ANI) August 31, 2026
এখন শ্লীপাৰ বাছত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এই দুষ্কৰ্ম ৷ আৰক্ষীয়ে অনুসৰি যোৱা ৪ আগষ্টত কোনো এক কথাত পৰিয়ালৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ৷ এজন সম্পৰ্কীয় ককায়েৰ ঘৰলৈ যাবলৈ তেওঁ এখন বাছত উঠিছিল ৷
কিন্তু ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু আন্ধাৰৰ বাবে তেওঁ নিজৰ গন্তব্য স্থানৰ পৰিৱৰ্তে আন এটা স্থানত বাছৰ পৰা নামি যায় ৷
সেই সময়তে এখন শ্লীপাৰ বাছে নয়দাৰ ছেক্টৰ ৬৩ অভিমুখে যাব বুলি কৈ কিশোৰীগৰাকীক বাছত তুলি লয় । অভিযোগ মতে, বাছখনে কিছু দূৰ যাত্ৰা কৰাৰ পিছতেই কণ্ডাক্টৰজনে কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে অশালীন আচৰণ আৰম্ভ কৰে ।
কিশোৰীগৰাকীয়ে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাত তেওঁক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । তাৰ পাছতেই বাছ চালক আৰু কণ্ডাক্টৰজনে মিলি ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে ৷
যৌন নিৰ্যাতনৰ পাছত কিশোৰীগৰাকীক দুই অভিযুক্তই কাশ্মীৰী গেট বাছ আস্থানৰ সমীপৰ ৰিং ৰোডত পেলাই থৈ পলায়ন কৰে ৷
কিশোৰীগৰাকীয়ে কাশ্মীৰী গেট আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সমস্ত ঘটনা বিৱৰি কয় ৷ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অনুসন্ধান চলায় আৰু সেই পথৰ চিচিটিভি কেমেৰাসমূহৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে ৷
#WATCH | Delhi: Niharika Bhatt, DCP North District, says, " on the night of august 4, a 17-year-old girl reported to the kashmiri gate police station that she had been raped on a bus in noida. during questioning, it was revealed that she was traveling from mainpuri, up, to a… pic.twitter.com/VPOR734I3b— ANI (@ANI) August 31, 2026
আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে দুয়ো অভিযুক্তই ঘটনাৰ পাছত তিমাৰপুৰ অঞ্চলত থকা এটা বাছ পাৰ্কিঙত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে চালক কুলদ্বীপ আৰু কণ্ডাক্টৰ সন্দীপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হোৱা বাছখনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
দুই অভিযুক্তক জেৰা কৰাত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা বাছখনত কাৰিকৰী বিজুতি সংঘটিত হৈছিল ৷ তাৰ পাছত চালক আৰু কণ্ডাক্টৰে বাছখন মেৰামতিৰ বাবে সুৰজপুৰস্থিত এটা গেৰেজলৈ লৈ গৈছিল ৷ বাছখন মেৰামতি হোৱাৰ পাছত দুয়ো তিমৰপুৰ অভিমুখে আহি আছিল ৷
তেতিয়াই পৰী চ’কত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাছখন ৰখাবলৈ হাত দাঙে ৷
আৰক্ষীৰ মতে, পৰী চ’কৰ পৰা কাশ্মীৰী গেটলৈ প্ৰায় ৪৭ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব । শ্লীপাৰ বাছখনৰ খিৰিকীত পৰ্দা আঁৰি থোৱা বাবে ভিতৰত কি ঘটি আছে সেয়া বাহিৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰাৰ সুবিধা নাছিল ।
দুয়োজন অভিযুক্তক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । বাছখনৰ ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ লগতে অন্যান্য উপলব্ধ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।
নিৰ্ভয়াকাণ্ড কি আছিল ?
২০১২ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা দিল্লীত চলন্ত বাছত এগৰাকী ২৩ বছৰীয়া পেৰামেডিকেলৰ ছাত্ৰীক নৃশংসভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ।
নিৰ্ভয়াকাণ্ডই সমগ্ৰ ভাৰতক স্তম্ভিত কৰি তোলাৰ লগতে গোটেই দেশতে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল আদালতে দোষীক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুঁজ আৰু অসংখ্য পুনৰীক্ষণ আবেদনৰ অন্তত যোৱা ২০২০ ৰ ২০ মাৰ্চ তাৰিখে পুৱা ৫:৩০ বজাত তিহাৰ কাৰাগাৰত চাৰিওজন দোষীক ফাঁচী দিয়া হৈছিল।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত ফালি চিৰাচিৰ কৰিলে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা: খালিস্তানী সমৰ্থকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ