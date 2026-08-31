ETV Bharat / bharat

নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি! দিল্লীত শ্লীপাৰ বাছত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ

এখন শ্লীপাৰ বাছত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে দুষ্কৰ্ম ৷ আৰক্ষীৰ জালত বাছৰ কণ্ডাক্টৰ আৰু চালক ৷

Teen Gang-raped
শ্লীপাৰ বাছত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 6:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশত যুৱতী-মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ এতিয়াও আমাৰ দেশৰ কেতবোৰ স্থানত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় বুলি বহুতেই দাবী কৰে ৷ বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত কেতবোৰ ঘটনা প্ৰবাহে সেই দাবী অধিক স্পষ্ট কৰি তোলে ৷

দিল্লীৰ নিৰ্ভয়াকাণ্ড, হায়দৰাবাদৰ দিশাকাণ্ড আৰু কলকাতাৰ আৰ জি কৰকাণ্ডৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে ৷ পুনৰ অনুৰূপ এক ঘটনা ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছে ৷

এখন শ্লীপাৰ বাছত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এই দুষ্কৰ্ম ৷ আৰক্ষীয়ে অনুসৰি যোৱা ৪ আগষ্টত কোনো এক কথাত পৰিয়ালৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ৷ এজন সম্পৰ্কীয় ককায়েৰ ঘৰলৈ যাবলৈ তেওঁ এখন বাছত উঠিছিল ৷

কিন্তু ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু আন্ধাৰৰ বাবে তেওঁ নিজৰ গন্তব্য স্থানৰ পৰিৱৰ্তে আন এটা স্থানত বাছৰ পৰা নামি যায় ৷

সেই সময়তে এখন শ্লীপাৰ বাছে নয়দাৰ ছেক্টৰ ৬৩ অভিমুখে যাব বুলি কৈ কিশোৰীগৰাকীক বাছত তুলি লয় । অভিযোগ মতে, বাছখনে কিছু দূৰ যাত্ৰা কৰাৰ পিছতেই কণ্ডাক্টৰজনে কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে অশালীন আচৰণ আৰম্ভ কৰে ।

কিশোৰীগৰাকীয়ে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাত তেওঁক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । তাৰ পাছতেই বাছ চালক আৰু কণ্ডাক্টৰজনে মিলি ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে ৷

যৌন নিৰ্যাতনৰ পাছত কিশোৰীগৰাকীক দুই অভিযুক্তই কাশ্মীৰী গেট বাছ আস্থানৰ সমীপৰ ৰিং ৰোডত পেলাই থৈ পলায়ন কৰে ৷

কিশোৰীগৰাকীয়ে কাশ্মীৰী গেট আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সমস্ত ঘটনা বিৱৰি কয় ৷ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অনুসন্ধান চলায় আৰু সেই পথৰ চিচিটিভি কেমেৰাসমূহৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে ৷

আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে দুয়ো অভিযুক্তই ঘটনাৰ পাছত তিমাৰপুৰ অঞ্চলত থকা এটা বাছ পাৰ্কিঙত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে চালক কুলদ্বীপ আৰু কণ্ডাক্টৰ সন্দীপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হোৱা বাছখনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

দুই অভিযুক্তক জেৰা কৰাত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা বাছখনত কাৰিকৰী বিজুতি সংঘটিত হৈছিল ৷ তাৰ পাছত চালক আৰু কণ্ডাক্টৰে বাছখন মেৰামতিৰ বাবে সুৰজপুৰস্থিত এটা গেৰেজলৈ লৈ গৈছিল ৷ বাছখন মেৰামতি হোৱাৰ পাছত দুয়ো তিমৰপুৰ অভিমুখে আহি আছিল ৷

তেতিয়াই পৰী চ’কত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাছখন ৰখাবলৈ হাত দাঙে ৷

আৰক্ষীৰ মতে, পৰী চ’কৰ পৰা কাশ্মীৰী গেটলৈ প্ৰায় ৪৭ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব । শ্লীপাৰ বাছখনৰ খিৰিকীত পৰ্দা আঁৰি থোৱা বাবে ভিতৰত কি ঘটি আছে সেয়া বাহিৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰাৰ সুবিধা নাছিল ।

দুয়োজন অভিযুক্তক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । বাছখনৰ ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ লগতে অন্যান্য উপলব্ধ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।

নিৰ্ভয়াকাণ্ড কি আছিল ?

২০১২ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা দিল্লীত চলন্ত বাছত এগৰাকী ২৩ বছৰীয়া পেৰামেডিকেলৰ ছাত্ৰীক নৃশংসভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ।

নিৰ্ভয়াকাণ্ডই সমগ্ৰ ভাৰতক স্তম্ভিত কৰি তোলাৰ লগতে গোটেই দেশতে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল আদালতে দোষীক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুঁজ আৰু অসংখ্য পুনৰীক্ষণ আবেদনৰ অন্তত যোৱা ২০২০ ৰ ২০ মাৰ্চ তাৰিখে পুৱা ৫:৩০ বজাত তিহাৰ কাৰাগাৰত চাৰিওজন দোষীক ফাঁচী দিয়া হৈছিল।

লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত ফালি চিৰাচিৰ কৰিলে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা: খালিস্তানী সমৰ্থকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ

TAGGED:

মহিলাৰ সুৰক্ষা
নিৰ্ভয়াকাণ্ড
কিশোৰী ধৰ্ষণ
NIRBHAYA CASE
DELHI GANG RAPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.