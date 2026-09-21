ETV Bharat / bharat

দিল্লীত এছ আই আৰ: আদৱানীৰ পৰা জয়শংকৰলৈ বহু হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তিৰ তথ্যত অমিল

দিল্লীৰ ভোটাৰৰ ভিতৰত কেইবা ডজনো নেতা আছে, যাৰ নাম SIRৰ অধীনত প্ৰদান কৰা সবিশেষত অমিলৰ অভিযোগৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে জাননী জাৰি কৰিছে ।

Delhi SIR
দিল্লীত এছ আই আৰ (ফাইল ফটো) (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 3:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বাবে চলি থকা বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ প্ৰচাৰ অভিযানে প্ৰশাসনিক মহলৰ ভিতৰত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । সূত্ৰ অনুসৰি, কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী এল কে আদৱানী, দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছ’দিয়া আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছ এছ সন্ধুকে ধৰি অসংখ্য কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষ আমোলা, কেন্দ্ৰীয় সচিব, আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিক জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷ এইসকলৰ অতীতৰ তথ্যৰ সৈতে নিৰ্বাচনী তালিকাত তথ্যৰ অমিল বা মিল নোহোৱাৰ বাবে নিজৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।

দিল্লীৰ ভোটাৰৰ ভিতৰত কেইবা ডজনো নেতা আছে, যাৰ নাম SIRৰ অধীনত প্ৰদান কৰা সবিশেষত অমিলৰ অভিযোগৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে জাননী জাৰি কৰা ৩৩ লাখৰো অধিক লোকৰ তালিকাত আছে ।

২০০২ চনৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) নিৰ্বাচনী তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব নোৱৰাৰ বাবে ৯৮ বছৰীয়া আদৱানী, কন্যা প্ৰতিভা আৰু বোৱাৰী গীতিকাক জাননী জাৰি কৰা হৈছে, আনহাতে পুত্ৰ জয়ন্তই নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

তেওঁলোক চাৰিওজনেই নতুন দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ । একেদৰে ছিচোদিয়া, তেওঁৰ পত্নী সীমা আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ মীৰকো জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে চিছ’ডিয়ালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ কোনো কাৰণ উল্লেখ কৰা নাই যদিও বিষয়াসকলৰ মতে, মীৰক প্ৰদান কৰা জাননীখনে “তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ নামত অমিল”ৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে । পত্নী সীমাৰ জাননীত উল্লেখ কৰা কাৰণটো হৈছে নিজৰ নামত অমিল ৷

দিল্লী কেণ্ট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু বহু উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ চৰকাৰী বাসগৃহ থকা নিউ মতিবাগ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মুঠ ৫৯৩ জন ভোটাৰক জাননী প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছ এছ সন্ধু, যিয়ে নিজৰ নামত সামান্য অমিলৰ বাবে জাননী লাভ কৰিছিল ।

সন্ধুৰ উপৰিও বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী, ছেবিৰ অধ্যক্ষ টুহিন কান্ত পাণ্ডে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অজয় ​​কুমাৰ ছুদ, স্বাস্থ্য সচিব পুণ্য সলিলা শ্ৰীবাস্তৱ, মীন সচিব অভিলাক্ষ লেখী আৰু ব্যয় সচিব ৱুমলুনমাং ৱুলনামকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়া এই তালিকাত আছে । বৰ্তমান কেগৰ পদত অধিষ্ঠিত কে সঞ্জয় মূৰ্তিকো পিতৃ-মাতৃৰ নাম সন্দৰ্ভত অমিলৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

তদুপৰি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এল কে আদৱানী, আপৰ নেতা মনীষ চিছ’দিয়া, সাংসদ বাংশুৰী স্বৰাজ আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক কৈলাশ গেহলটকে ধৰি অন্যান্যসকলক সঁহাৰি বিচাৰি জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

এই তালিকাত নিটি আয়োগৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ অৰবিন্দ পানাগাৰিয়া, ইউজিচিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা জেএনইউৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য এম জগদেশ কুমাৰ, প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা সচিব গিৰিধৰ আৰামনে, প্ৰাক্তন পৰিৱেশ সচিব লীনা নন্দন, চিআইএছএফৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান নীনা সিং আদিও আছে । ইয়াৰ উপৰিও নথি-পত্ৰৰ মিল নোহোৱাৰ বাবে বিদেশমন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ নামো তালিকাত সন্নিৱিষ্ট আছে ।

এজন জ্যেষ্ঠ সমীক্ষা বিষয়াই কয় যে ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ গণনা প্ৰ-পত্ৰত দিয়া সবিশেষৰ “যুক্তিসংগত অমিল”ৰ বাবে এই জাননীসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

জাননী জাৰি কৰা ৩৩.১৩ লাখ ভোটাৰৰ তালিকাত আদৱানী, ছিছ’ডিয়াৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰি বিষয়াগৰাকীয়ে পিটিআইক কয়, “এনে ভোটাৰে প্ৰদান কৰিবলগীয়া তথ্য আৰু নথি-পত্ৰৰ পৰীক্ষণৰ যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।” তথ্য আৰু নথি-পত্ৰৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু সেই অনুসৰি প্ৰৱেশৰ বৈধকৰণ হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কপিল ছিবালকো একেধৰণৰ কাৰণত জাননী জাৰি কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । নথি-পত্ৰ পৰীক্ষণৰ পিছত গুপ্তাৰ অন্তৰ্ভুক্তিত বৈধতা প্ৰদান কৰা হয়, আৰু ৪ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাবলগীয়া শালীমাৰ বাগ সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত তেওঁৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কথা ।

হাই প্ৰফাইল তালিকা আৰু সমগ্ৰ দেশতে উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে জাননী লাভ কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কোনো ব্যক্তিৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা হ’ব ।

নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, ‘‘এয়া কেৱল যুক্তিসংগত অমিল বা পূৰ্বৰ এছআইআৰৰ তথ্যৰ সৈতে ৰেকৰ্ডসমূহক প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ নকৰাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা এক পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া । আয়োগৰ নিয়ম অনুসৰি জাননী লাভ কৰা ভোটাৰ বা বিষয়াসকলে নিজৰ অন্তৰ্ভুক্তি পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আৰু সঠিক বিৱৰণ লৈ সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব পাৰে ।’’

আয়োগে স্বচ্ছ, অংশগ্ৰহণমূলক আৰু সৰ্বাংগীন পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে, যাতে ‘‘কোনো যোগ্য নাগৰিকৰ নাম বাদ নপৰে আৰু কোনো অযোগ্য ব্যক্তিক নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় ৷’’

দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, যিসকল ভোটাৰৰ নাম শেষৰ এছ আই আৰৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব পৰা নাছিল বা পূৰ্বৰ তালিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হ’লেও তেওঁলোকৰ সবিশেষত অমিল দেখা গৈছিল, তেওঁলোকক জাননী জাৰি কৰা হৈছে । ৩০ জুনৰ পৰা ১৭ আগষ্টৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ঘৰে ঘৰে পৰীক্ষণ অনুশীলনৰ সময়ত প্ৰতিজন ভোটাৰে গণনা প্ৰ-পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিছিল বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, ভোটাৰসকলক ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াসকলক উত্তৰ আৰু সমৰ্থনকাৰী নথি দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । খচৰা তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা প্ৰায় ৯৭ লাখ ভোটাৰৰ ভিতৰত ৩৩.১৩ লাখ ভোটাৰৰ গণনা প্ৰ-পত্ৰৰ অমিলৰ বাবে জাননীৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে । প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলো আপত্তি আৰু জাননীৰ সমাধান হ’ব, তাৰ পিছত ৪ নৱেম্বৰত চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ নিযুক্তিত আপত্তি টাটা ট্ৰাষ্টৰ;বৈধ নাছিল টাটা ছন্স ব'ৰ্ডৰ সিদ্ধান্ত

TAGGED:

নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ
নিৰ্বাচন আয়োগ
দিল্লীৰ ভোটাৰ তালিকা
SIR IN DELHI
DELHI SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.