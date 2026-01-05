দিল্লী হিংসাৰ ৫ অভিযুক্তক জামিন: কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব খালিদ-ইমাম
২০২০ চনৰ দিল্লী হিংসা গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মূল অভিযুক্ত ওমৰ খালিদ আৰু শ্বাৰ্জিল ইমামৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে ।
Published : January 5, 2026 at 2:36 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২০ চনৰ উত্তৰ-পূব দিল্লী হিংসাৰ সৈতে জড়িত গোচৰত সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অভিযুক্ত ওমৰ খালিদ আৰু শ্বাৰ্জিল ইমামৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে । আনহাতে গোচৰৰ আন ৫ অভিযুক্ত ক্ৰমে গুলফিছা ফাতিমা, মীৰা হাইদৰ, শ্বিফা উৰ ৰেহমান, মহম্মদ ছালিম খান আৰু ছাদাব আহমেদক জামিন প্ৰদান কৰে । শুনানিৰ সময়ত আদালতে কয় যে খালিদ আৰু ইমামৰ ভূমিকা আন কয়দীৰ তুলনাত পৃথক । তদুপৰি দুয়োজন অভিযুক্তকে এবছৰৰ বাবে জামিনৰ বাবে আবেদন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব ।
আদালতে কয় যে এই অপৰাধত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । দুয়োজন অভিযুক্ত যথেষ্ট সময় কাৰাগাৰত থাকিলেও ইয়াৰ দ্বাৰা সাংবিধানিক আদেশ উলংঘা কৰা নহয় বা আইনৰ অধীনত আইনী বাৰক পৰাস্ত কৰা নহয় । ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ আৰু এন ভি আঞ্জৰিয়াৰ বিচাৰপীঠে গোচৰটোত শুনানি গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো পক্ষৰ যুক্তি শুনি ১০ ডিচেম্বৰত ৰায় সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল ।
#WATCH | Delhi: Sarim Javed, lawyer for Gulfisha, says, " ...the five who have been granted bail, the supreme court has said that their culpability, if any, is at a lower level and for the two that have not been granted bail, sc has said that we are not commenting on their… pic.twitter.com/qjQEwAbe8n— ANI (@ANI) January 5, 2026
শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠ কুমাৰে কয় যে বিচাৰৰ জটিলতা, নিৰ্ভৰ কৰা প্ৰমাণৰ প্ৰকৃতি আৰু কাৰ্যবিধিৰ পৰ্যায়ে এই সময়ত জামিনত তেওঁলোকৰ বৃদ্ধিৰ ন্যায্যতা প্ৰদান নকৰে আৰু খালিদ আৰু ইমামে দাখিল কৰা আবেদন নাকচ কৰে ।
তেওঁলোকৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই মূলতঃ বিচাৰৰ পলম আৰু অসম্ভৱতাৰ ওপৰত যুক্তি দিছিল । ইউ এ পি এৰ অধীনত গুৰুতৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱা গোচৰত তেওঁলোক ৫ বছৰতকৈ অধিক সময় জিম্মাত থকা বুলিও আদালতক অৱগত কৰা হয় । লগতে কোৱা হয় যে ৫ বছৰৰ পাছতো তেওঁলোকে হিংসাৰ উচটনি দিয়াৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল ।
আনহাতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জামিন আবেদনৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি জনাই কয় যে কথিত অপৰাধৰ লগত ৰাজ্যখনক অস্থিৰ কৰাৰ ইচ্ছাকৃত প্ৰচেষ্টা জড়িত হৈ আছে । তেওঁলোকে যুক্তি দিয়ে যে এইবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিবাদ নহয়, বৰঞ্চ শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন আৰু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ লক্ষ্যৰে কৰা এক ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্ৰ । দিল্লী আৰক্ষীয়ে লগতে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA)ৰ বিষয়টোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেতিয়াৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ লগত সংগতি ৰাখি এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সংঘটিত হোৱা দিল্লী হিংসাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন (ইউ এ পি এ)ৰ অধীনত ২০২০ চনৰ জানুৱাৰী মাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ওমৰ খালিদ, শ্বাৰ্জিল ইমাম আৰু বাকীসকলক । তেতিয়াৰ প্ৰস্তাৱিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (এন আৰ চি)ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । য'ত ৫৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭০০ৰো অধিক লোক আহত হৈছিল ।
