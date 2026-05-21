দিল্লীত বছৰটোৰ প্ৰথমটো গুৰুতৰ হিটষ্ট্ৰ’কৰ ঘটনা

জ্বলন্ত শিখালৈ পৰিণত হৈছে ৰাজধানী, হিটষ্ট্ৰ’কত আক্ৰান্ত হৈ হাস্পতালত ভৰ্তি যুৱক ৷

দিনক দিনে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ (ANI)
By ANI

Published : May 21, 2026 at 4:54 PM IST

নতুন দিল্লী: দিনক দিনে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ ৷ বিশেষকৈ ৰাজধানী দিল্লীৰ তাপমাত্ৰাই অস্বস্তিত পেলাইছে নগৰবাসীক ৷ বৃহস্পতিবাৰে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, আগন্তুক ছয় দিনলৈ এই গৰম অব্যাহত থাকিব । বৃহস্পতিবাৰৰ পাৰা গৰমৰ মাত্ৰা ৪৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈ অধিক হ’ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে, ৰাজধানী দিল্লীক ২৬ মে’লৈকে অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।

শেহতীয়া খবৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰে’লযোগে যাত্ৰা কৰা এজন ২৪ বছৰীয়া যুৱকক অচেতন হৈ পৰে ৷ তেনে অৱস্থাতে ততাতৈয়াকৈ যুৱকজনক ডাঃ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া (Dr Ram Manohar Lohia চমুকৈ RML) চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ গ্ৰীষ্মকালৰ এয়া প্ৰথমটো হিটষ্ট্ৰ’ক ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ৰোগীজনক চিকিৎসালয়খনৰ জৰুৰীকালীন শাখাত ভৰ্তি কৰা হয়, য’ত তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থিৰ কৰি তুলিবলৈ আৰু বিপজ্জনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ উষ্ণতা হ্ৰাস কৰিবলৈ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে । চিকিৎসকৰ মতে, ২০২৬ চনৰ ২১ মে’ৰ পুৱা প্ৰায় ১:৪৫ বজাত অচেতন অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল ২৪ বছৰীয়া যুৱকজনক ।

আৰ এম এল হাস্পতালৰ ন’ডেল অফিচাৰে কয়, "আজি, ২০ তাৰিখৰ নিশাৰ পৰা ২১ তাৰিখৰ পুৱাৰ ভাগলৈ, পুৱা ১:৪৫ বজাত প্ৰথমটো হিট ষ্ট্ৰ'ক ৰোগীক আৰ এম এল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয় । এই যুৱকজন আছিল পশ্চিমবংগৰ, যিয়ে ৰে’লযোগে যাত্ৰা কৰি আছিল । তেওঁৰ কোনো কোমৰবিডিটি(comorbidities) নাছিল যদিও হঠাতে তেওঁৰ বমি হ’বলৈ ধৰে, অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে আৰু পনীয়া শৌচ কৰিবলৈ ধৰে ৷ অচেতন অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় । তাৰ পিছত আমি লগে লগে ডিঙিলৈকে পানী আৰু বৰফৰ মাজত ডুবাই শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো । ইয়াৰ পিছত আমি তেওঁক মেডিচিন ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰো ।"

ৰোগীজনৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে ন’ডেল অফিচাৰ ডাঃ অজয় ​​চৌহানে কয়, "ৰোগীৰ অৱস্থা এতিয়াও অতি গুৰুতৰ । গতিকে, আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই সকলোকে জনাব বিচাৰিছো যে হিট ষ্ট্ৰ'ক, যাক লু বুলিও কোৱা হয়, জীৱনৰ বাবে ই সংকটজনক । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কতাৰ বিষয়ে সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, নিমখীয়া পানী আৰু অনুৰূপ অন্যান্য ঔষধ সঘনাই সেৱন কৰক । পৰম্পৰাগত পানীয় সেৱন কৰি থাকিব আৰু যদি তেওঁলোকে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমত লিপ্ত হয় তেন্তে সঘনাই ছাঁৰ আশ্ৰয় ল’ব ৷"

ইফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই এই সন্দৰ্ভত এক্সত এটা পোষ্ট দিছে ৷ পোষ্টত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "দিল্লীত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে ৷ গৰমৰ ঢৌৰ মাজতে দিল্লী চৰকাৰে প্ৰতিজন দিল্লীবাসীৰ সুৰক্ষা আৰু সকাহ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মিছন মুডত কাম কৰি আছে । গৰম দুপৰীয়া ৰাজপথত খোজকঢ়া শ্ৰমিকেই হওক বা ট্ৰেফিক চিগনেলত থিয় হৈ থকা কৰ্মচাৰী, ৰিক্সাৱালা, বৃদ্ধ ব্যক্তি নাইবা আৰ্তজনেই নহওঁক কিয়- এই কঠিন সময়ত যাতে কোনোৱে অসহায় অনুভৱ নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটোৱেই আমাৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ।’’

ৰেখা গুপ্তাই আৰু কয়, ‘‘গৰমৰ পৰা সকাহ দিবলৈ ১৩টা মোবাইল ইউনিটে অহৰহ ভিৰ অঞ্চলত শীতল আৰু পৰিষ্কাৰ খোৱাপানী, অ’ আৰ এছ পেকেট, প্ৰাথমিক চিকিৎসা, কপাহী টাৱেল আৰু টুপী যোগান ধৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ত পানী ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে, চিকিৎসালয়ত শীতল কোঠা, অতিৰিক্ত অ’ আৰ এছ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত কৰা হৈছে, যাতে উষ্ণতাৰ বা গৰমৰ পৰা সকাহ দিবলৈ কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকি ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে সকলোৱে উপকৃত হ’ব পাৰে । দিল্লী চৰকাৰ প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত দিল্লীবাসীৰ সৈতে থিয় দি আছে ।’’

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও অঞ্চলত তাপমাত্ৰা অধিক হয় ৷ দিল্লী আৰু ৰাজস্থানত ইয়াৰ তাপমাত্ৰা ৪৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ওপৰত থাকে ৷ ANI-ৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ছাৰ গংগা ৰাম চিকিৎসালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ চিকিৎসা বিভাগৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অতুল কক্কৰে কয় যে চিকিৎসালয়সমূহত গৰমৰ ফলত বেমাৰ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে এই গৰমৰ ঢৌত পানীলগা আৰু হিট ষ্ট্ৰ’কৰ সংখ্যাও ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পৰিছে । তেওঁ আৰু সতৰ্ক কৰি কয় যে শিশু, বৃদ্ধ আৰু বৃক্ক বা হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত ৰোগত আক্ৰান্তসকল গৰমৰ ফলত বহু জটিলতাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । সেয়ে সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিবলৈ তেওঁ অনুৰোধ জনায় ৷

