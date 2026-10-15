দশেৰাত ৰাৱণৰ লগতে জ্বলিব ৩০ ফুট ওখ পঁইতাচোৰা
এইবাৰ ৰাৱণ, মেঘনাদ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ লগতে দাহ কৰা হ’ব এটা বৃহদাকায় পঁইতাচোৰা ৷ প্ৰায় ৩০ ফুট ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পঁইতাচোৰাটো ।
By PTI
Published : October 15, 2026 at 9:10 PM IST
নতুন দিল্লী: এয়া শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰ ৷ দেশত ইতিমধ্যেই পালিত হৈছে নৱৰাত্ৰি ৷ মা দুৰ্গাৰ নটা ৰূপক ৯ দিন পূজা কৰা হয় ৷ অসম আৰু পশ্চিম বংগত অৱশ্যে নৱৰাত্ৰিতকৈ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰয়োভৰ অধিক ৷ ষষ্ঠীৰ দিনা বিল্ব বোধনেৰে দেৱীক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছৰ পৰাই দশমীলৈকে পূজা কৰা হয় ৷ বিজয়া দশমীৰ দিনটোত ভাৰতৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দশেৰা পালন কৰা হয় ৷
দশেৰাত দশ মুণ্ডযুক্ত ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হয় ৷ সমাজৰ পৰা অপশক্তি নাশৰ এয়া এক প্ৰতীকী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতো পালন কৰা হয় দশেৰা ৷ এইবাৰ পিছে দিল্লীৰ দশেৰাত এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷
STORY | Delhi Ramlila to burn 30-foot 'cockroach' effigy alongside Ravan A 30-foot-tall "cockroach" effigy will go up in flames alongside those of Ravan, Kumbhkaran, and Meghnad at a Ramlila in the national capital this year. READ: https://t.co/URjtxQYxBz https://t.co/OwoOJ8NRaa— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰ তথা নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলা দেখা গৈছে ৷ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে একপ্ৰকাৰ পৰিৱেশ তথা প্ৰশাসন যন্ত্ৰক অস্থিৰ কৰি তুলিছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷ বহুতেই এই প্ৰতিবাদত সমৰ্থন জনালেও একাংশই ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীক অপশক্তি বুলি অভিহিত কৰা দেখা গৈছে ৷
এইবাৰ দিল্লীৰ ৰামলীলা মৈদানত ইয়াৰেই এক প্ৰতিকাত্মক বিৰোধ দেখা যাব ৷ প্ৰতিবছৰেই দশেৰাত ৰামলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ লংকাধিপতি ৰাৱণৰ লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ মেঘনাদ আৰু ভাতৃ কুম্ভকৰ্ণৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হয় ৷ কিন্তু এইবাৰ ৰাৱণ, মেঘনাদ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ লগতে দাহ কৰা হ’ব এটা বৃহদাকায় পঁইতাচোৰা ৷ প্ৰায় ৩০ ফুট ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পঁইতাচোৰাটো ।
পীতমপুৰাত ৰামলীলাৰ আয়োজন কৰা শ্ৰী কেশৱ ৰাম লীলা কমিটীয়ে কয় যে এই পতংগবিধে ‘‘জাৱৰ আৰু লেতেৰা’’ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ সেয়ে ‘স্বচ্ছ ভাৰত’ আৰু ‘স্বচ্ছ দিল্লী’ অভিযানৰ অংশ হিচাপে পঁইতাচোৰা দাহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
অৱশ্যে কমিটীৰ সভাপতি তথা বিজেপিৰ বিধায়ক অশোক গোৱেলে পিটিআইক কয় যে এই সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত নহয় । পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে অপশক্তি আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বিৰুদ্ধে শুভশক্তিৰ জয়ৰ বাৰ্তাক শক্তিশালী কৰা বুলিও তেওঁ কয় । ৰাৱণৰ সেনাবাহিনীৰ ‘অসুৰ’সকলৰ মাজতো এই পঁইতাচোৰা দেখা যাব বুলি গোৱেলে কয় ।
প্ৰথমে প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ পটভূমিত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । যোৱা জুন আৰু জুলাই মাহত সংগঠনটোৱে এমাহৰো অধিক সময় যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদত বহিছিল আৰু ২০ জুলাইত সংসদলৈ যাত্ৰা কৰি অৱশেষত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল । এতিয়া মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আছে সংগঠনটোৱে ৷
লগতে পঢ়ক: ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন: চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ ডীপকে