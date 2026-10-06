আটক কৰি পুনৰ ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাক মুকলি দিল্লী আৰক্ষীৰ, ৰাহুলে ক’লে ‘হিচাপ হ’ব !’

আটক কৰি পুনৰ ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাক মুকলি দিল্লী আৰক্ষীৰ, ৰাহুলে ক’লে ‘হিচাপ হ’ব !’
আকাশবাণী ভৱনৰ সমুখৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৰাহুল-প্ৰিয়ংকা সহিতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৷
By ANI
Published : October 6, 2026 at 10:29 PM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ মাজতে আটক হ’ল গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই সদস্য তথা লোকসভাৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৷ তেওঁলোকৰ লগতে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা আন একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-সমৰ্থককো দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷
অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷ আকাশবাণী ভৱনৰ সমুখৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৰাহুল-প্ৰিয়ংকা সহিতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৷ আটকাধীন আনসকলক কংগ্ৰেছ নেতাৰ ভিতৰত আছে সাংসদ পৱন খেৰা, কে চি বেনুগোপাল আৰু অমৃন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিং।
VIDEO | Delhi: TMC MP Mahua Moitra (@MahuaMoitra) attempts to enter Akashwani premises, where Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, and other leaders are staging sit-in protest. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3zx9IzQkC5— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
আকাশবাণী ভৱনত উপস্থিত থাকে নতুন দিল্লীৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত শচীন শৰ্মা । ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আকাশবাণী ভৱনৰ বাহিৰৰ পৰা ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদয় ভানু চিবকে ধৰি কেইবাজনো যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু এন এছ ইউ আই নেতাক আটক কৰে ।
নিৰ্বাচন সদনলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমদলক আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াত কংগ্ৰেছ নেতাসকলে আকাশবাণী ভৱনত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (এছআইআৰ) প্ৰক্ৰিয়াক লৈ হোৱা বিবাদৰ মাজতে বিৰোধীয়ে ঘোষণা কৰা ‘‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’’ অভিযানৰ অংশ হিচাপে এই প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi detained by Delhi Police. INDIA bloc MPs were staging a protest at Akashvani Bhavan against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. (Source: Congress) https://t.co/aoTWXiINaw— ANI (@ANI) October 6, 2026
ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দলৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) কে চি বেনুগোপালে দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে আন্দোলন বন্ধ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । বেনুগোপালে এক্সত এটা পোষ্ট কয়, ‘‘আমাৰ দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে আমি লৰচৰ নকৰো । ভোট চোৰৰ পৰা আমাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা নোহোৱালৈকে আমি জিৰণি নলও ।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলায়, একে সময়তে নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলক বিৰোধী নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰি সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ এছআইআৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কয় । প্ৰতিবাদৰ মাজতে কংগ্ৰেছীসকলে আকাশবাণীৰ চৌহদত প্ৰৱেশৰ চেষ্টাও কৰা দেখা যায় ৷
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra detained by Delhi Police. INDIA bloc MPs were staging a protest at Akashvani Bhavan against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. (Source: AICC) https://t.co/x7ZZS9m4Wg— ANI (@ANI) October 6, 2026
গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে দেশখনক ‘হাইজেক’ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াক ভেঙুচালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ইফালে, আকাশবাণী ভৱনত ধৰ্ণা দি থকা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে হাত আগবঢ়াইছে বুলি প্ৰচাৰ কৰা পোষ্টবোৰক প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৰ ফেক্ট চেক ইউনিটে নুই কৰে ।
ৰাহুলে শেহতীয়াকৈ এক্সত এটা পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘দেশদ্ৰোহীক ৰক্ষা কৰিবলৈ গণতন্ত্ৰৰ যিখিনি বাকী আছে সেয়া টানি-আঁজুৰি লৈ যোৱা হৈছে । হিচাপ হ’ব – এজনো বিশ্বাসঘাতকক ৰেহাই দিয়া নহ’ব ।’’
লগতে পঢ়ক: বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ : জ্ঞানেশে এতিয়াই পদত্যাগ কৰক