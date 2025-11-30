ETV Bharat / bharat

ছোনিয়া আৰু ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে আন এক গোচৰ ৰুজু, ইডিয়ে কৰিছিল অভিযোগ

নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ইডিৰ অভিযোগৰ পিছত ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাই ৷

NEW FIR AGAINST RAHUL AND SONIA
ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 30, 2025 at 12:06 PM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 12:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰত নতুনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাই । এজাহাৰত ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ নামৰ লগতে আন ছয়টা নামো উল্লেখ কৰা হৈছে । ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় ।

এজাহাৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত অভিযোগ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে দ্য এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেল লিমিটেডৰ সম্পত্তি অধিগ্ৰহণৰ সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত তিনিটা কোম্পানীৰো নাম উল্লেখ কৰা হৈছে, এই নামসমূহ হৈছে এ জে এল, ইয়ং ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ড'টেক্স এম পি এল । ড'টেক্সক কলকাতাত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্বেল কোম্পানী বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যি ইয়ং ইণ্ডিয়া লিমিটেডক ১ কোটি টকা দিছিল ।

লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা ৩ অক্টোবৰত ইডিয়ে অভিযোগ দাখিল কৰে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত এই গোচৰ ৰুজু হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে ইতিমধ্যে নেশ্যনেল হেৰাল্ডত পূৰ্বতেও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।

আচলতে সমগ্ৰ গোচৰটো আৰম্ভ হৈছিল ১৯৩৭-৩৮ চনৰ পৰা । সেই সময়ত দ্য এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেল নামৰ এটা কোম্পানী গঠন হৈছিল । কোম্পানীটোৰ অন্যতম বিনিয়োগকাৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু । বাকী বিনিয়োগকাৰীসকল কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে জড়িত আছিল । তেওঁলোকৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ ।

এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলে তিনিখন কাকত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । নেশ্যনেল হেৰাল্ড, নৱজীৱন, আৰু কৌমী আৱাজ । উৰ্দু ভাষাত কৌমী আৱাজ, ইংৰাজী ভাষাত নেচনেল হেৰাল্ড, হিন্দী ভাষাত নৱজীৱন প্ৰকাশ পাইছিল । কোম্পানীটোৱে কয় যে তিনিওখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল । সেয়েহে ২০০৮ চনত ইয়াৰ প্ৰকাশ বন্ধ হৈ পৰে । কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ ৯০ কোটি টকাৰ ঋণ বাকী আছে ।

এই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ দ্য এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পৰা ৯০ কোটি ঋণ লৈছিল । প্রাক্তন সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে যুক্তি দিছে যে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো কোম্পানীক ধন ধাৰে দিয়াৰ অধিকাৰ নাই ৷

২০১০ চনত ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনত এটা নতুন কোম্পানী গঠন হৈছিল । ইয়াৰ নাম আছিল ইয়ং ইণ্ডিয়া লিমিটেড । এই কোম্পানীটোৰ প্ৰধান শ্বেয়াৰহ'ল্ডাৰ আছিল ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী । তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ৭৬ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছিল । আন আন শ্বেয়াৰ হ'ল্ডাৰসকলৰ ভিতৰত আছিল মতিলাল ব'ৰা, অস্কাৰ ফাৰ্ণাণ্ডেজ, আৰু সুমন ডুবে ।

সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ অভিযোগ যে ইয়ং ইণ্ডিয়া লিমিটেডে দ্যা এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলৰ সম্পত্তিৰ দায়িত্ব লয় । তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে ১৯৩৮ চনৰ পৰা ২০০৮ চনৰ ভিতৰত দ্যা এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলে জমা কৰা সকলো সম্পত্তি ইয়ং ইণ্ডিয়া লিমিটেডে নিজৰ দখললৈ লৈছিল । এইটোও অভিযোগ কৰা হৈছে যে ইয়ং ইণ্ডিয়া লিমিটেডে মাত্ৰ ৫০ লাখ টকাত সমগ্ৰ সম্পত্তিটো ক্ৰয় কৰিছিল । এই বিষয়ত ২০১২ চনত প্ৰথমে স্বামীয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড, নিহত চাৰিজন, আহত এজন

ভোটাৰৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজহুৱা কৰিলে অসমত চলি থকা SR প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত BLO ৰ তথ্য

Last Updated : November 30, 2025 at 12:34 PM IST

TAGGED:

DELHI POLICE
SONIA RAHUL NATIONAL HERALD CASE
FIR AGAINST SONIA GANDHI
FIR AGAINST RAHUL GANDHI
NEW FIR AGAINST RAHUL AND SONIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.