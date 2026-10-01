নিশাটো পাৰ হ’লেই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ : পিছে এতিয়ালৈ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি

নিশাটো পাৰ হ’লেই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ : পিছে এতিয়ালৈ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি
২ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷
By ANI
Published : October 1, 2026 at 7:47 PM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে দেশজুৰি গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হ’ব ৷ গান্ধী জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিৰোধীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ৷ পিছে ‘‘চলো যন্তৰ-মন্তৰ’’ শীৰ্ষক এই প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিৰোধীক এইপৰ্যন্ত অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ৷
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, ২ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ এই প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এইমুহূৰ্তলৈকে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ।
Gyanu Must Go! pic.twitter.com/pZc7CCjd9P— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 28, 2026
উল্লেখ্য যে, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকা তথা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বিৰোধীৰ লগতে সমাজকৰ্মী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে গণতান্দ্ৰিকভাৱে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল । পিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক এই সময়লৈকে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ৷ তদুপৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া প্ৰতিটো পথতে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে ৷
যোৱা সোমবাৰে দিল্লীস্থিত আম আদমি পাৰ্টীৰ সভাপতি সৌৰভ ভৰদ্বাজে সাধাৰণ লোকসকলক এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । কংগ্ৰেছৰ লগতে দেশৰ অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহেও এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
আনহাতে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেও ২ অক্টোবৰৰ বিয়লি ৪ বজাত মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত ‘জেল ভৰো আন্দোলন’ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ।
দীপকেও পূৰ্বে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অনুমতি নিদিয়াৰ কথা জানিবলৈ দিছিল ৷ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ২০১৩ চনৰ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বাবে শিৱাজী পাৰ্কত সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত অনুমতি প্ৰদানৰ কৰ্তৃত্ব নাই ৷ কাৰণ এই অঞ্চলটো “চাইলেন্স জ’ন” ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বিতৰ্কৰ মাজত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰিলে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণি হ’ব ৷ যোৱা ২৫ ছেপ্টেম্বৰত দীপকেই কৈছিল, ‘‘যদি জ্ঞানেশ কুমাৰে কাইলৈৰ ভিতৰত পদত্যাগ নকৰে, তেন্তে চিজেপিয়ে ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব ৷ ইয়াক সমগ্ৰ ভাৰতৰ চহৰসমূহলৈ নিয়া হ’ব । আহক আমি এই গান্ধী জয়ন্তীত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: তিনিটা দশকৰো অধিক কালজুৰি কেৱল হাঁহিকেই বিলাই ফুৰা মানুহজনক জানো আহক