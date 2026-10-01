ETV Bharat / bharat

নিশাটো পাৰ হ’লেই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ : পিছে এতিয়ালৈ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুমতি

২ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷

JANTAR MANTAR PROTEST
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : October 1, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে দেশজুৰি গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হ’ব ৷ গান্ধী জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিৰোধীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ৷ পিছে ‘‘চলো যন্তৰ-মন্তৰ’’ শীৰ্ষক এই প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিৰোধীক এইপৰ্যন্ত অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ৷

আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, ২ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ এই প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এইমুহূৰ্তলৈকে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ।

উল্লেখ্য যে, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকা তথা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে বিৰোধীৰ লগতে সমাজকৰ্মী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে গণতান্দ্ৰিকভাৱে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল । পিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক এই সময়লৈকে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই ৷ তদুপৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া প্ৰতিটো পথতে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে ৷

যোৱা সোমবাৰে দিল্লীস্থিত আম আদমি পাৰ্টীৰ সভাপতি সৌৰভ ভৰদ্বাজে সাধাৰণ লোকসকলক এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । কংগ্ৰেছৰ লগতে দেশৰ অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহেও এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

আনহাতে, ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেও ২ অক্টোবৰৰ বিয়লি ৪ বজাত মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত ‘জেল ভৰো আন্দোলন’ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ।

(null)

দীপকেও পূৰ্বে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অনুমতি নিদিয়াৰ কথা জানিবলৈ দিছিল ৷ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ২০১৩ চনৰ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বাবে শিৱাজী পাৰ্কত সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত অনুমতি প্ৰদানৰ কৰ্তৃত্ব নাই ৷ কাৰণ এই অঞ্চলটো “চাইলেন্স জ’ন” ।

উল্লেখ্য যে, চলিত বিতৰ্কৰ মাজত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰিলে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণি হ’ব ৷ যোৱা ২৫ ছেপ্টেম্বৰত দীপকেই কৈছিল, ‘‘যদি জ্ঞানেশ কুমাৰে কাইলৈৰ ভিতৰত পদত্যাগ নকৰে, তেন্তে চিজেপিয়ে ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব ৷ ইয়াক সমগ্ৰ ভাৰতৰ চহৰসমূহলৈ নিয়া হ’ব । আহক আমি এই গান্ধী জয়ন্তীত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: তিনিটা দশকৰো অধিক কালজুৰি কেৱল হাঁহিকেই বিলাই ফুৰা মানুহজনক জানো আহক

TAGGED:

যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ
জেল ভৰো আন্দোলন
SIR
CEC GYANESH KUMAR CONTROVERSY
JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.