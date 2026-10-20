ETV Bharat / bharat

আশুতোষ-সৌৰভৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধি; যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অভিযোগত ১৩ অক্টোবৰত প্ৰথমে আটক আৰু পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷

CJP PROTEST
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সহ আহ্বায়ক সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা (ANI)
author img

By PTI

Published : October 20, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সহ আহ্বায়ক আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসৰ যন্তৰ-মন্তৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰটো সোমবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ কৰে ৷ দিল্লী আৰক্ষী এক সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মন্দিৰ মাৰ্গ থানাত নৱনিযুক্ত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মা আৰু দুদিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰে ৷ তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ সোমবাৰে সমাপ্ত হোৱাত মন্দিৰ মাৰ্গ থানাত নৱনিযুক্ত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হৈছিল ৷

সূত্ৰ অনুসৰি সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী নেতাৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধিৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল ৷ তাৰ পিছত আদালতে তেওঁলোকক আৰু দুদিনৰ বাবে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ বুধবাৰে পুনৰ তেওঁলোকক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হ’ব ৷

চিজেপিয়ে ৰাংকা আৰু দাসক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে জামিন প্ৰক্ৰিয়াত পলম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অভিযোগত ১৩ অক্টোবৰত প্ৰথমে আটক আৰু পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাছত ১৪ অক্টোবৰত তেওঁলোকক বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আগত হাজিৰ কৰা হয় আৰু আদালতে দুয়োকে পাঁচ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷

ৰাংকা আৰু দাসৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ২২৩এ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীয়ে যথাযথভাৱে জাৰি কৰা আদেশ অমান্য), ৩৩২ (অপৰাধৰ উদ্দেশ্যৰে কোনো ঠাইত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ) আৰু ৬১(২) (অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ) ধাৰাত কন’ট প্লেচ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ২২১ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীক কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা দিয়া), ১১৫(২) (স্বেচ্ছাই আঘাত কৰা), ১৩২ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীক কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা দিবলৈ আক্ৰমণ বা অপৰাধমূলক শক্তি), ১২১(১) (ৰাজহুৱা সেৱকক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ স্বেচ্ছাই আঘাত বা গুৰুতৰ আঘাত দিয়া) আৰু ৩(৫) (সাধাৰণ উদ্দেশ্য) ধাৰাত আন এটা এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।

এতিয়া আৰক্ষীয়ে গোচৰটো অধিক তদন্তৰ বাবে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আন্তঃৰাজ্যিক কোষ ইউনিটলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে ।

ইফালে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা অজিংক্য সিন্দেক ছমাহৰ বাবে শান্তি আৰু ভাল আচৰণ বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু ব্যক্তিগত বণ্ড আৰু ৫ হাজাৰ টকাৰ জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক : সৌৰভ-ৰাংকাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা দণ্ডাধীশক ‘ভাবুকি’ ! গোচৰ ৰুজু

সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক মুক্তি দিয়ক ! অন্যথা আইনৰ কাষ চাপিব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী

লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
সৌৰভ দাস
আশুতোষ ৰাংকা
যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.