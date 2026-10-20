আশুতোষ-সৌৰভৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধি; যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

আশুতোষ-সৌৰভৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধি; যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ
আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অভিযোগত ১৩ অক্টোবৰত প্ৰথমে আটক আৰু পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
By PTI
Published : October 20, 2026 at 7:52 AM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সহ আহ্বায়ক আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসৰ যন্তৰ-মন্তৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰটো সোমবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ কৰে ৷ দিল্লী আৰক্ষী এক সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মন্দিৰ মাৰ্গ থানাত নৱনিযুক্ত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মা আৰু দুদিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰে ৷ তেওঁলোকৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ সোমবাৰে সমাপ্ত হোৱাত মন্দিৰ মাৰ্গ থানাত নৱনিযুক্ত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হৈছিল ৷
STORY | Delhi Police transfers trespassing case against CJP leaders to Crime Branch unit Delhi Police on Monday transferred the trespassing case against Cockroach Janta Party (CJP) leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka to its Crime Branch unit, shortly after their judicial custody was extended by two days, according to police sources. READ: https://t.co/btUfGQsdom— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
সূত্ৰ অনুসৰি সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী নেতাৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধিৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল ৷ তাৰ পিছত আদালতে তেওঁলোকক আৰু দুদিনৰ বাবে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ বুধবাৰে পুনৰ তেওঁলোকক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হ’ব ৷
চিজেপিয়ে ৰাংকা আৰু দাসক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে জামিন প্ৰক্ৰিয়াত পলম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অভিযোগত ১৩ অক্টোবৰত প্ৰথমে আটক আৰু পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাছত ১৪ অক্টোবৰত তেওঁলোকক বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আগত হাজিৰ কৰা হয় আৰু আদালতে দুয়োকে পাঁচ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷
VIDEO | Delhi: CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka's judicial custody extended by two days. CJP legal head Ratna Singh says, "I think SEM (Special Executive Magistrate) courts should be abolished because the system is compromised. They have rejected the sureties. Advocates have pointed out that the verification process for a surety cannot be a valid ground for remanding someone to judicial custody. There is no apprehension, no threat, and there was no call to action from our side, yet they were still sent to two days of judicial custody. The authorities show no regard for personal liberty or an individual's past record; they simply seek an excuse, and we have just witnessed the kind of excuse they have offered today. I feel that while this entire system is designed to crush us, it will not succeed. The youth of this country is watching. They see how those in power are misusing the law to suppress voices, stifle these young people and prevent them from coming together to raise their concerns. I believe the authorities fail to realise that all of this is only making these individuals stronger and more powerful. They will eventually push back, and the government will be forced to provide an answer." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
ৰাংকা আৰু দাসৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ২২৩এ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীয়ে যথাযথভাৱে জাৰি কৰা আদেশ অমান্য), ৩৩২ (অপৰাধৰ উদ্দেশ্যৰে কোনো ঠাইত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ) আৰু ৬১(২) (অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ) ধাৰাত কন’ট প্লেচ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।
ইয়াৰ উপৰিও পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ২২১ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীক কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা দিয়া), ১১৫(২) (স্বেচ্ছাই আঘাত কৰা), ১৩২ (ৰাজহুৱা কৰ্মচাৰীক কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা দিবলৈ আক্ৰমণ বা অপৰাধমূলক শক্তি), ১২১(১) (ৰাজহুৱা সেৱকক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ স্বেচ্ছাই আঘাত বা গুৰুতৰ আঘাত দিয়া) আৰু ৩(৫) (সাধাৰণ উদ্দেশ্য) ধাৰাত আন এটা এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।
এতিয়া আৰক্ষীয়ে গোচৰটো অধিক তদন্তৰ বাবে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আন্তঃৰাজ্যিক কোষ ইউনিটলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে ।
ইফালে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা অজিংক্য সিন্দেক ছমাহৰ বাবে শান্তি আৰু ভাল আচৰণ বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু ব্যক্তিগত বণ্ড আৰু ৫ হাজাৰ টকাৰ জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল ।