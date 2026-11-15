অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰা ২ শ্বুটাৰক গ্ৰেপ্তাৰ
দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষে সংগঠিত অপৰাধ আৰু গেংষ্টাৰ নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গেংষ্টাৰ অনিল পণ্ডিতৰ দুই সহযোগী তথা শ্বুটাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।
Published : November 15, 2026 at 9:52 AM IST
নতুন দিল্লী : বলিউডৰ মেগাষ্টাৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত গুলীচালনাৰ চক্ৰান্ত বিফল কৰাৰ দাবী কৰি দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষে গেংষ্টাৰ অনিল পণ্ডিতৰ দুই সহযোগী তথা শ্বুটাৰ ক্ৰমে বিকাশ ঠাকুৰ ওৰফে বিকি আৰু দীপ ওৰফে দীপক সিঙৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
দীপ ওৰফে দীপক সিঙক আৰক্ষীয়ে মুম্বাইৰ পৰা আৰু বিকাশ ঠাকুৰ ওৰফে বিকিক দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত ৩ অক্টোবৰত সংঘটিত ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ‘মেড সন্ধু’ৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰতো আৰক্ষীয়ে দীপক সিঙক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ সিঙে প্ৰায় এমাহ ধৰি মুম্বাইত আত্মগোপন কৰি আছিল ।
আৰক্ষী সূত্ৰ অনুসৰি দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষে সংগঠিত অপৰাধ আৰু গেংষ্টাৰ নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান চলাই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আৰক্ষীৰ দাবী যে এই গ্ৰেপ্তাৰৰ ফলত দিল্লীৰ এজন ব্যৱসায়ী আৰু মুম্বাইৰ এজন বিখ্যাত বলীউডৰ অভিনেতাক আক্ৰমণৰ দুটা বৃহৎ চক্ৰান্ত বিফল হৈছে ।
Watch: Delhi Police Special Cell arrested two shooters, Vikas Thakur alias Vicky and Deep alias Deepak Singh, foiling planned shooting attacks targeting a Delhi-based businessman and a Bollywood actor in Mumbai. Deepak Singh was also wanted in the October 3 murder of Instagram influencer Mad Sandhu in Amritsar. A case under the Arms Act has been registered. (Source: Delhi Police)— IANS (@ians_india) November 14, 2026
তেওঁলোকে মুম্বাইত অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত আৰু ধন দাবীৰ বাবে দিল্লীত এজন ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত গুলীচালনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষৰ দলটোৱে তৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিল্লীৰ পৰা বিকাশ ঠাকুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্য আৰু চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আন এটা দলে অভিযান চলাই মুম্বাইত আত্মগোপন কৰি থকা দীপ ওৰফে দীপক সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
এই সমগ্ৰ অভিযান বিশেষ কোষৰ নতুন দিল্লী ৰেঞ্জ (এন ডি আৰ)ৰ দলটোৱে কৰিছিল । সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত বিবেক ত্যাগীৰ তত্বাৱধানত পৰিদৰ্শক পংকজ চৌহান আৰু পৰিদৰ্শক সুৰেশ চান্দ চৌধাৰীয়ে এই অভিযান চলায় ।