পুৱাই যন্তৰ-মন্তৰত হাহাকাৰ: প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তুলি নিলে সোণম ৱাংচুকক

পুৱাই যন্তৰ-মন্তৰত হাহাকাৰ: প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তুলি নিলে সোণম ৱাংচুকক
আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই নিয়াৰ লগতে হতাহতিতো লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
Published : July 18, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 9:44 AM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা দিল্লী আৰক্ষীয়ে সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা উঠাই চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদস্থলীত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় ৷
আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই নিয়াৰ লগতে হতাহতিতো লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷
#WATCH | Delhi: Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike from last 20 days at Jantar Mantar, being taken to the hospital by the police.— ANI (@ANI) July 18, 2026
More details awaited. pic.twitter.com/JzOiYWGmch
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই ঘটনাৰ সময়ত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, যাৰ ফলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যদিও আৰক্ষীয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, says, " if they think that taking sonam sir away will end this movement, they are mistaken. we will remain here, and will march to parliament on july 20."— ANI (@ANI) July 18, 2026
he further said, "until now, we were… pic.twitter.com/SujcDLPcuQ
নতুন দিল্লীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত শচীন শৰ্মাই এএনআইক জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো লাঠী অভিযোগ উত্থাপন কৰা হোৱা নাই আৰু কাকো আটক কৰা হোৱা নাই । আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আৰু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰি সোণম ৱাংচুকক চিকিৎসাৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, " in accordance with the honorable high court's order and considering his health condition and expert medical advice, mr sonam wangchuk has been shifted from here to a government hospital for treatment; there has been absolutely no… pic.twitter.com/1iCx2xEecB— ANI (@ANI) July 18, 2026
ইফালে চিকিৎসালয়খনে ৱাংচুকক ভৰ্তি কৰোৱাৰ তথ্য নিশ্চিত কৰি তেওঁ চিকিৎসকে পৰীক্ষা কৰি থকাৰ কথা নিশ্চিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ২০ জুলাইলৈকে মই জীয়াই থাকিব লাগিব, বিফল হ’লে ভূত হৈ হ’লেও মই ঘূৰি আহিম: ৱাংচুক