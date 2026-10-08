প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ কাৰ্যকলাপৰ সন্দৰ্ভত ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত বিভ্ৰান্তিকৰ পোষ্ট আঁতৰাবলৈ বিচাৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে
তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ২০০০ৰ অধীনত এই জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, য’ত এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মক উল্লেখিত ইউআৰএলসমূহ আঁতৰাবলৈ অথবা ব্লক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল।
Published : October 8, 2026 at 9:45 AM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লী আৰক্ষীয়ে এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মক ১১টা পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ আঁতৰাবলৈ অথবা ব্লক কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰে ৷ এই পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’সমূহত শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ কাৰ্যক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ আৰক্ষীয়ে কয় যে এই বিষয়বস্তুৱে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু আইন-শৃংখলাৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ২০০০ৰ অধীনত এক জাননী জাৰি কৰি তথ্য লাভ কৰাৰ তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত উল্লেখিত ইউ আৰ এলসমূহৰ আঁতৰাবলৈ অথবা ব্লক কৰিবলৈ প্লেটফৰ্মক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
এজন আৰক্ষী বিষয়াই এগৰাকী মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি মিছাকৈ চিত্ৰিত কৰি এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত ২৪ বছৰীয়া এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদৰ সময়ত অসন্তুষ্টি সৃষ্টিৰ বৃহত্তৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ আছিল নেকি, সেই বিষয়ে তদন্ত কৰি আছে ।
জাননী অনুসৰি অভিযোগ কৰা ১১টা পোষ্টত প্ৰতিবাদৰ ভিডিঅ’ আছে ৷ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ লগতে পৰিস্থিতি তীব্ৰতৰ হোৱাত বাধা দিবলৈ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছিল ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১৬৩ নং ধাৰা (বিএনএছএছ)ৰ অধীনত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীক ঠেলি মৰা, বেৰিকেড আঁতৰাই পেলোৱা বা জপিয়াই পাৰ হোৱা আৰু বলপূৰ্বকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ৷
জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যেতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ কামত বাধা বা প্ৰতিহত কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছিল, তেতিয়া নিয়োজিত কৰ্মীসকলে হস্তক্ষেপ কৰিছিল আৰু নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কিছুমানক ৰখাইছিল বা আটক কৰি ৰাখিছিল ৷
কিন্তু ভিডিঅ'সমূহত ‘নিৰ্বাচিতভাৱে’ আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপক ‘অসৎ আচৰণ বা অযুক্তিকৰ বল প্ৰয়োগ’ হিচাপে চিত্ৰিত কৰা যেন লাগে, আনহাতে আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপৰ সূচনা কৰা কাণ্ডসমূহ বাদ দিয়া হৈছে—যেনে বাধা, প্ৰতিৰোধ আৰু নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা ৷
আৰক্ষীয়ে কয় যে এনে ‘নিৰ্বাচিত, বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু প্ৰসংগক্ৰমে অসম্পূৰ্ণ’ চিত্ৰণে আৰক্ষীৰ আচৰণৰ বিষয়ে ভুৱা ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, জনসাধাৰণৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু বৈধ আইন-শৃংখলা বলবৎকাৰী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে ।
আৰক্ষীয়ে প্লেটফৰ্মক তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ২০০০ৰ অধীনত বৰ্ণনা কৰা ধৰণে বিষয়বস্তু আঁতৰোৱা বা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আৰু আনুষংগিক তথ্য, লগ আৰু গ্ৰাহকৰ তথ্য প্ৰমাণ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ৷ জাননীখনত এনে কিছুমান বক্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যিয়ে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যেনে ভুল তথ্য, উৰাবাতৰি, মানহানি ৷
উল্লেখ্য যে, এজন আৰক্ষী বিষয়াক চিত্ৰিত কৰা এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ভুৱা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৬ অক্টোবৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে মেৱাট অঞ্চলৰ পৰা নদীম আহমেদ আমিন নাম এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
বিষয়াসকলে কয় যে দিল্লী আৰক্ষীৰ ভাবমূর্তি কলংকিত কৰিবলৈ ভুৱা আখ্যান সৃষ্টিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টকো তদন্তকাৰীয়ে চিনাক্ত কৰিছে ৷ এনে বিষয়বস্তুৰ প্ৰচাৰ কোনো বৃহৎ, পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ আছিল নেকি সেই বিষয়েও তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে ৷