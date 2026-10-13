দিল্লীত হোৱা প্ৰতিবাদক লৈ পাকিস্তানী সামাজিক মাধ্যমত ভুৱা প্ৰচাৰ
কেইবাটাও সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু, দিল্লীত হোৱা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ ৷
By PTI
Published : October 13, 2026 at 3:43 PM IST
নতুন দিল্লী : SIR আৰু দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে চিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ ফলত বিগত তিনি-চাৰিদিনত দিল্লীত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিক লৈ সামাজিক মাধ্যমত একাংশই ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷
দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, পাকিস্তানৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত কেইবাটাও সামাজিক মাধ্যম একাউণ্টৰ পৰা দিল্লীত প্ৰতিবাদৰ বাবে উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ভুৱা আৰু উৰা বাতৰি বিয়পাইছে ৷ যাৰ বাবে পাকিস্তানৰ পৰা পৰিচালিত কেইবাটাও সামাজিক মাধ্যম একাউণ্টৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰচাৰ কৰা, ভাৰত-বিৰোধী মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা আৰু আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগত কেইবাটাও সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ভাৰত-বিৰোধী মনোভাৱ বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ যিয়ে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ১০ অক্টোবৰত তেনে কিছুমান একাউণ্টৰ পৰা দিল্লীৰ প্ৰতিবাদত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি মিছা তথ্য প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ সেই মিছা তথা ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰ কৰা সামাজিক মাধ্যম একাউণ্ট কেইটাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি গম পোৱা গৈছিল যে, পাকিস্তানৰ পৰা পৰিচালিত আছিল একাউণ্টকেইটা ৷ লগে লগে আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টকেইটা নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিয়া বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে চিজেপিয়ে আহ্বান জনোৱা প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোৱা প্ৰায় তিনি-চাৰি হাজাৰ লোকক আটক কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু ল'ক ডাউন সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ৷
লগতে পঢ়ক: লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ