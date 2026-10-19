ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ : একাধিক গোচৰ ৰুজু, পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ
আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহ ১১-১৪ অক্টোবৰৰ ভিতৰত কন’ট প্লেচ আৰু কমলা মাৰ্কেট থানাত ৰুজু কৰা হৈছে ।
Published : October 19, 2026 at 12:22 AM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত অটল প্ৰতিবাদকাৰী ৷ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
বিশেষকৈ আনক হাৰাশাস্তি কৰা আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে কমেও ১০টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ সমান্তৰালকৈ পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
ইফালে, সামাজিক মাধ্যমৰ কেইবাটাও পোষ্টত তীৰ্যক বাক্যবাণেৰে সোঁপন্থী কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰো আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে এনে কাণ্ডৰ একাংশ ভিডিঅ’ আৰু পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰে ৷ তাৰপিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ১১-১৪ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ৰাজধানী দিল্লীৰ কন’ট প্লেচ আৰু কমলা মাৰ্কেট থানাত এই সংক্ৰান্তত একাধিক গোচৰ ৰুজু কৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জনোৱা মতে, দুটা পৃথক গোচৰত কমেও ৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ মতে, সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এনে কাণ্ডৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বিগত ১৩ অক্টোবৰত কন’ট প্লেচ থানাত গোচৰসমূহ ৰুজু কৰা হয় । এই গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা গৌৰৱ নামৰ এজন প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ অৱশ্যে গৌৰৱৰ সহযোগীসকল বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে ৷
তথ্য অনুসৰি, সামাজিক মাধ্যমত এদল লোকে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছিল ৷ আনহাতে, তেওঁলোকক “পঁইতাচোৰা” বুলি ক’বলৈও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ মাজৰে এজন লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক মাৰপিট কৰাৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰে ৷
বিগত ১১ অক্টোবৰত কমলা মাৰ্কেট থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা আন এটা গোচৰত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক হাৰাশাস্তি আৰু আক্ৰমণ কৰা দাবী কৰা এটা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ১৩ আৰু ১৪ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীৰ কন’ট প্লেচ থানাত পঞ্জীয়নকৃত কেইবাটাও গোচৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিবোৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ অহা আক্ৰমণৰ সৈতে সংযোজিত । আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি এই কাণ্ডত জড়িত ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ৰম জানিবলৈ চেষ্টা কৰি এই ঘটনাত কোন জড়িত সেয়া পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
একাংশ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলোৱা বুলিও দাবী কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত পোষ্টসমূহৰ সত্যাসত্য নিৰূপণৰ বাবে পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে ভুল তথ্য, উৰাবাতৰি আৰু উদ্দেশ্যমূলকভাৱে তৈয়াৰ কৰা ভিডিঅ’ৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বুলি আন এক অভিযোগ উঠিছে ।
এনে এক গোচৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্ম ‘এক্স’ ৰ পৰা তথ্য বিচাৰিছে, যাতে সমাজৰ শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কৰা এইবোৰৰ প্ৰচাৰত বাধা দিব পৰা যায় ৷ এজন ব্যক্তিয়ে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে এনেধৰণৰ ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে এনে ৩৭টাতকৈও অধিক সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্ট চিনি উলিয়াইছে, যাৰ ১৭টাতকৈও অধিক সোঁপন্থী গোটৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উঠিছে । এই একাউণ্টসমূহে প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত বিভ্ৰান্তিকৰ বিষয়বস্তু তথা খবৰ বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
তেওঁলোকে কয় যে সোঁপন্থী গোটৰ সৈতে জড়িত এনেধৰণৰ ১৭টাতকৈও অধিক একাউণ্টলৈ ‘টেকডাউন নোটিচ’ জাৰি কৰা হৈছে । তদুপৰি তথ্য প্ৰযুক্তি(আইটি) আইন আৰু অন্যান্য আইনৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাসমূহৰ অধীনত সাধাৰণ লোকক উচতনি দিয়া আৰু আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত কৰাৰ অভিযোগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
কিছুমান সোঁপন্থী একাউণ্টে প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি বিক্ষোভজনকভাৱে তথ্য উপস্থাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ একাংশই এনে পোষ্ট আৰু ৰীলছ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা দেখুওৱা বুলি দাবী কৰা একাংশ ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিছিল । আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে এই সকলোবোৰ পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰি প্ৰকৃত দোষীক চিনাক্ত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবীৰ লগতে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে নতুন দিল্লীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত অধিক তদন্ত চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক: বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা, দুজন আহত