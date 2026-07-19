'দিল্লী আৰক্ষী পৰিকল্পনা দমন': CJP-ৰ সংসদলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে যন্তৰ মন্তৰত ডিটেনচন বাছ, জলকামান স্থাপন
CJP-ৰ সংসদলৈ যাত্ৰাক দমন কৰাৰ পৰিকল্পনা দিল্লী আৰক্ষীৰ ! প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ সাজু আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন ৷
Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST
নতুন দিল্লী : বৰ্তমান দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰ যেন এক ৰণাংগন ! যন্তৰ-মন্তৰৰ চাৰিওফালে কেৱল আৰক্ষীৰ কটকটীয়া বেষ্টনী ৷ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থী, সমাজ সেৱক, সাধাৰণ জনতা, অভিনেতা, ছাত্ৰনেতা আদিৰে ভৰিছে ৰাজধানী চহৰ ৷ এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰাংগণ ৷ সকলোৰে এটাই লক্ষ্য NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে ২০ জুলাইত সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসদলৈ যাত্ৰা কৰি প্ৰতিবাদ কৰিব ৷
ইফালে এই যুদ্ধাসকলক বাধা দিবলৈ সষ্টম হৈ আছে দিল্লী আৰক্ষী, প্ৰশাসনৰ লগতে CRPFৰ বাহিনীও ৷ কোনোপধ্যে শিক্ষাৰ্থীৰ এই প্ৰতিবাদ যাতে ফলপ্ৰসূ নহয়, তাৰ বােবে প্ৰশাসনৰ লোক সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে ৷ ইতিমধ্যে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষাৰ্থীক আটক কৰি নিবলৈ অনা হৈছে কেবাখনো বাছ ৷ লগতে এই ছাত্ৰ আন্দোলনক বাধা দিবলৈ অনা হৈছে ডাঙৰ পানীৰ টেংকাৰৰ গাড়ীও ৷ মুঠৰ ওপৰত সিমানেই ২০ জুলাইৰ দিনটো কাষ চাপি আহিছে, সিমানেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৷
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত কয় যে আজি আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত দমন চলাব পাৰে ৷ সেয়ে তেওঁ সকলোকে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই আন্দোলনত যোগদান কৰি প্ৰতিবাদস্থলীত নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজাত ৰাংকাই এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা কয়, ‘‘প্ৰতিবাদস্থলীৰ ওচৰত প্ৰায় ৪০খন ডিটেনচন বাছ আৰু ছয়ৰ পৰা সাতটা পানীৰ কামান স্থাপন কৰা হৈছে ৷ সংসদ মাৰ্গ থানাও ইতিমধ্যে ছীল কৰা হৈছে ৷ এক কথাত ক’বলৈ গ’লে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত “সংসদ চালো” এই পদযাত্ৰাৰ বিফল কৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সেয়ে ৰাংকাই সমৰ্থকসকলক অনতিপলমে যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত হৈ এই প্ৰতিবাদক শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
4:30AM. Jantar Mantar.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 18, 2026
Next few hours are critical. Delhi Police is planning a crackdown.
Reach Jantar Mantar immediately. pic.twitter.com/lfY5WI22FX
ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দ্বাৰা চলাবলৈ সাজু হোৱা সংসদ চালো পদযাত্ৰাক “অবৈধ” বুলি ঘোষণা কৰিছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে কোনো নতুন অনুমতি বিচৰা হোৱা নাই ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদৰ ফালে গতি কৰিলে সকলোকে আটক কৰা হ’ব বুলিও সকীয়ানি দিয়ে আৰক্ষীয়ে ।
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আন্দোলনে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে ৷ শনিবাৰে নিশাও প্ৰতিবাদস্থলী সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা গৈছিল ৷ প্ৰতিবাদী সমৰ্থকসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি, ঢোল বজায়, মূল মঞ্চত ভাষণ দি অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায় ।
संघर्ष जारी है किसी भी स्थिति में,🥺— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 19, 2026
यूट्यूब चैनल 👇https://t.co/7HRkaV4NVo
শনিবাৰে নিশা উত্তৰ প্ৰদেশৰ নগিনাৰ সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদে এই প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে নিশাটো কটায় । ৰাইজক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, “মই এই স্থানত থাকিবলৈ বাছি লৈছো ৷’’ সোমবাৰৰ প্ৰস্তাৱিত পদযাত্ৰাৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আজাদে কয়, ‘‘এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলৰ পতাকা অনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেৱল মহান নেতাৰ ফটো, সংবিধান আদি আনিব লাগে ৷’’
- সোণম ৱাংচুক
উল্লেখ্য যে, NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিকৰণ আদিৰ দাবীত বিগত প্ৰায় এটা মাহে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে ৷ এই প্ৰতিবাদত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনত শ শ প্ৰতিবাদীৰ সৈতে লাডাখৰ বিশিষ্ট উদ্ভাৱক, শিক্ষা সংস্কাৰক, সক্ৰিয় জলবায়ু কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৱেও অংশ লৈছিল ৷
দেশজুৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক সংস্কাৰ, পৰীক্ষা সংস্থাৰ জবাবদিহিতা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আদিৰ দাবীত ২৮ জুনৰ পৰা সোণম ৱাংচুকৱে আমৰণ অনশন কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত ক্ৰমাৎ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল ৷ ১৭ জুলাইৰ পুৱা চিকিৎসকলে কৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত তেওঁৰ ওজন ৯ কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছিল ৷
কিন্তু ১৮ জুলাই তাৰিখে পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত ৱাংচুকক তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৰকৈ লৈ যোৱা বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । একাংশই দাবী কৰে যে সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা আৰক্ষীৰ লোকে ৱাংচুকক স্থানান্তৰিত কৰাৰ পূৰ্বে চিকিৎসা দলৰ ৰূপ লৈ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ লগতো হতাহতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷
যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা সোণম ৱাংচুকক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ছফদৰজং হাস্পতালত ৰখা হয় ৷ হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে, অনশনত থকাৰ বাবে সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য কিছু অৱনতি ঘটিছে আৰু তেজত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস পাইছে ৷
কিন্তু এই কথা সহজে সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে মানি লোৱা নাই ৷ কিয়নো ১৭ জুলাইৰ দিনা চিকিৎসকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত সোণমৰ দেহত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা সাধৰণ আছিল ৷ গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে অভিযোগ কৰা মতে, তেওঁক সোণম ৱাংচুকৰ কাষলৈ যোৱা আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা চিকিৎসকক লগ কৰাটো আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷
ইয়াৰ লগতে গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে কয় যে ২০ জুলাই ৰূপায়ণ হ’ব লগা সংসদলৈ পদযাত্ৰাত সোণম ৱাংচুকৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু সোণম যিহেতু হাস্পতালত আছে, সেয়ে এই পদযাত্ৰা তেওঁ নেতৃত্ব দিব আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসদলৈ যাত্ৰা কৰিব ৷
Message from Sonam :— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 19, 2026
20th JULY
आज़ादी का दूसरा आन्दोलन
भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत
Freedom from injustice (Like paper leaks)
Freedom from Fear (my illegal detention)
India’s 2nd FREEDOM MOVEMENT
March to the Parliament
Please make it a big success
Sent through… pic.twitter.com/XYeUXgUxJH
আনহাতে, দেওবাৰেও দিনৰ ভাগত সোণম ৱাংচুকৱে সামাজিক মাধ্যমত হাতেৰে কাজত লিখা এখন কাজগ শ্বেয়াৰ কৰে ৷ য’ত ২০ জুলাইৰ সংসদলৈ যাত্ৰা ‘‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, ভয়মুক্ত ভাৰত, অন্যায়মুক্ত ভাৰত’’ বুলি উল্লেখ কৰে ৷