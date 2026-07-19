ETV Bharat / bharat

'দিল্লী আৰক্ষী পৰিকল্পনা দমন': CJP-ৰ সংসদলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে যন্তৰ মন্তৰত ডিটেনচন বাছ, জলকামান স্থাপন

CJP-ৰ সংসদলৈ যাত্ৰাক দমন কৰাৰ পৰিকল্পনা দিল্লী আৰক্ষীৰ ! প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ সাজু আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন ৷

CJP's Sansad Chalo March
দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰ যেন এক ৰণাংগন ! (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বৰ্তমান দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰ যেন এক ৰণাংগন ! যন্তৰ-মন্তৰৰ চাৰিওফালে কেৱল আৰক্ষীৰ কটকটীয়া বেষ্টনী ৷ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থী, সমাজ সেৱক, সাধাৰণ জনতা, অভিনেতা, ছাত্ৰনেতা আদিৰে ভৰিছে ৰাজধানী চহৰ ৷ এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰাংগণ ৷ সকলোৰে এটাই লক্ষ্য NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে ২০ জুলাইত সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসদলৈ যাত্ৰা কৰি প্ৰতিবাদ কৰিব ৷

ইফালে এই যুদ্ধাসকলক বাধা দিবলৈ সষ্টম হৈ আছে দিল্লী আৰক্ষী, প্ৰশাসনৰ লগতে CRPFৰ বাহিনীও ৷ কোনোপধ্যে শিক্ষাৰ্থীৰ এই প্ৰতিবাদ যাতে ফলপ্ৰসূ নহয়, তাৰ বােবে প্ৰশাসনৰ লোক সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে ৷ ইতিমধ্যে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষাৰ্থীক আটক কৰি নিবলৈ অনা হৈছে কেবাখনো বাছ ৷ লগতে এই ছাত্ৰ আন্দোলনক বাধা দিবলৈ অনা হৈছে ডাঙৰ পানীৰ টেংকাৰৰ গাড়ীও ৷ মুঠৰ ওপৰত সিমানেই ২০ জুলাইৰ দিনটো কাষ চাপি আহিছে, সিমানেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৷

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত কয় যে আজি আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত দমন চলাব পাৰে ৷ সেয়ে তেওঁ সকলোকে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই আন্দোলনত যোগদান কৰি প্ৰতিবাদস্থলীত নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজাত ৰাংকাই এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তা কয়, ‘‘প্ৰতিবাদস্থলীৰ ওচৰত প্ৰায় ৪০খন ডিটেনচন বাছ আৰু ছয়ৰ পৰা সাতটা পানীৰ কামান স্থাপন কৰা হৈছে ৷ সংসদ মাৰ্গ থানাও ইতিমধ্যে ছীল কৰা হৈছে ৷ এক কথাত ক’বলৈ গ’লে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত “সংসদ চালো” এই পদযাত্ৰাৰ বিফল কৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সেয়ে ৰাংকাই সমৰ্থকসকলক অনতিপলমে যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত হৈ এই প্ৰতিবাদক শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দ্বাৰা চলাবলৈ সাজু হোৱা সংসদ চালো পদযাত্ৰাক “অবৈধ” বুলি ঘোষণা কৰিছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে কোনো নতুন অনুমতি বিচৰা হোৱা নাই ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদৰ ফালে গতি কৰিলে সকলোকে আটক কৰা হ’ব বুলিও সকীয়ানি দিয়ে আৰক্ষীয়ে ।

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আন্দোলনে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে ৷ শনিবাৰে নিশাও প্ৰতিবাদস্থলী সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা গৈছিল ৷ প্ৰতিবাদী সমৰ্থকসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি, ঢোল বজায়, মূল মঞ্চত ভাষণ দি অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায় ।

শনিবাৰে নিশা উত্তৰ প্ৰদেশৰ নগিনাৰ সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদে এই প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে নিশাটো কটায় । ৰাইজক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, “মই এই স্থানত থাকিবলৈ বাছি লৈছো ৷’’ সোমবাৰৰ প্ৰস্তাৱিত পদযাত্ৰাৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আজাদে কয়, ‘‘এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলৰ পতাকা অনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেৱল মহান নেতাৰ ফটো, সংবিধান আদি আনিব লাগে ৷’’

  • সোণম ৱাংচুক

উল্লেখ্য যে, NEET ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিকৰণ আদিৰ দাবীত বিগত প্ৰায় এটা মাহে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে ৷ এই প্ৰতিবাদত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনত শ শ প্ৰতিবাদীৰ সৈতে লাডাখৰ বিশিষ্ট উদ্ভাৱক, শিক্ষা সংস্কাৰক, সক্ৰিয় জলবায়ু কৰ্মী তথা বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৱেও অংশ লৈছিল ৷

দেশজুৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক সংস্কাৰ, পৰীক্ষা সংস্থাৰ জবাবদিহিতা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আদিৰ দাবীত ২৮ জুনৰ পৰা সোণম ৱাংচুকৱে আমৰণ অনশন কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত ক্ৰমাৎ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল ৷ ১৭ জুলাইৰ পুৱা চিকিৎসকলে কৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত তেওঁৰ ওজন ৯ কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক হ্ৰাস পাইছিল ৷

কিন্তু ১৮ জুলাই তাৰিখে পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত ৱাংচুকক তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৰকৈ লৈ যোৱা বুলি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । একাংশই দাবী কৰে যে সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধা আৰক্ষীৰ লোকে ৱাংচুকক স্থানান্তৰিত কৰাৰ পূৰ্বে চিকিৎসা দলৰ ৰূপ লৈ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ লগতো হতাহতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷

যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা সোণম ৱাংচুকক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ছফদৰজং হাস্পতালত ৰখা হয় ৷ হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে, অনশনত থকাৰ বাবে সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য কিছু অৱনতি ঘটিছে আৰু তেজত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস পাইছে ৷

কিন্তু এই কথা সহজে সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে মানি লোৱা নাই ৷ কিয়নো ১৭ জুলাইৰ দিনা চিকিৎসকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত সোণমৰ দেহত পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা সাধৰণ আছিল ৷ গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে অভিযোগ কৰা মতে, তেওঁক সোণম ৱাংচুকৰ কাষলৈ যোৱা আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা চিকিৎসকক লগ কৰাটো আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷

ইয়াৰ লগতে গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে কয় যে ২০ জুলাই ৰূপায়ণ হ’ব লগা সংসদলৈ পদযাত্ৰাত সোণম ৱাংচুকৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু সোণম যিহেতু হাস্পতালত আছে, সেয়ে এই পদযাত্ৰা তেওঁ নেতৃত্ব দিব আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সংসদলৈ যাত্ৰা কৰিব ৷

আনহাতে, দেওবাৰেও দিনৰ ভাগত সোণম ৱাংচুকৱে সামাজিক মাধ্যমত হাতেৰে কাজত লিখা এখন কাজগ শ্বেয়াৰ কৰে ৷ য’ত ২০ জুলাইৰ সংসদলৈ যাত্ৰা ‘‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, ভয়মুক্ত ভাৰত, অন্যায়মুক্ত ভাৰত’’ বুলি উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : ‘‘এয়া অবৈধ বন্দীত্ব’’: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী

লগতে পঢ়ক : নীটত সংঘটিত অনিয়ম প্ৰতিৰোধৰ বাবে জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ ফাইমাৰ

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
২০ জুলাইত সংসদলৈ যাত্ৰা
দিল্লী আৰক্ষী
JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.