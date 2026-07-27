ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

Delhi police orders takedown of offensive posts targeting PM Modi during student protests at Jantar Mantar
দিল্লী আৰক্ষী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 1:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : NEET পৰীক্ষাক লৈ দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ অন্ত পৰাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰি আপত্তিজনক বিষয়বস্তু আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

সোমবাৰে বিষয়াসকলে কয় যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক আৰু গালি-গালাজ কৰা পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । যোৱা ২০ জুলাইত যন্তৰ-মন্তৰত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু ‘সংসদ চালো’ পদযাত্ৰাৰ সৈতে জড়িত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সময়ত এই পোষ্টসমূহ আপলোড কৰা হৈছিল ।

  • ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক পোষ্ট

দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত প্ৰতিবাদ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংঘটিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গালি-গালাজ কৰা বহু পোষ্ট বিভিন্ন ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হৈছে ৷ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দিল্লী আৰক্ষীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া মনিটৰিং টীমে এনে কণ্টেণ্ট চিনাক্ত কৰিবলৈ অনলাইন প্লেটফৰ্মসমূহ অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে । আপত্তিজনক পোষ্ট ধৰা পৰাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মলৈ জাননী জাৰি কৰা হয়, য’ত তেওঁলোকক কণ্টেণ্ট আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বাহিনীটোৱে জাৰি কৰা জাননীৰ পাছত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা কেইবাটাও অশ্লীল মন্তব্য আৰু গালি-গালাজৰ ভিডিঅ’ আঁতৰোৱা হৈছে ।

  • নিৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে

চাইবাৰ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ দলসমূহে প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত অনলাইন কাৰ্যকলাপসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি অধিক আপত্তিজনক পোষ্ট চিনাক্ত কৰি নিয়ম উলংঘা কৰা বিষয়বস্তুৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে ।

২০ জুলাইৰ "সংসদ চলো" পদযাত্ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই পোষ্টবোৰ ভাইৰেল হৈছিল ৷ এই পদযাত্ৰাৰ সময়ত NEET আৰু CBSE পৰীক্ষাত অনিয়ম বিৰোধী প্ৰতিবাদত অংশ লৈ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা সংসদলৈ পদযাত্ৰা কৰিছিল, তেনে সময়তে একাংশ লোক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল ।

সোমবাৰে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীয়ে লোকসভাত কেইবাটাও স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ আৰু ৰাজ্যসভাত ব্যৱসায় স্থগিত ৰখাৰ জাননী উত্থাপন কৰে । প্ৰতিবাদৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগ কৰা "নিষ্ঠুৰ আৰু অত্যধিক" সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিক আলোচনাৰ দাবী জনায় ।

দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতিবাদৰ সময়ত কমেও ১৩০ জন আৰক্ষী আৰু প্ৰায় ৬৫ ​​জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহত হোৱাৰ বিপৰীতে হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ১৫টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে লগতে কয় যে যন্তৰ মন্তৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে প্ৰায় ৩ হাজাৰ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে, য’ত প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ পাছৰে পৰা দৈনিক গড়ে ১০ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছিল ৷

  • প্ৰতিবাদস্থলীলৈ অহা অসামাজিক উপাদানৰ চিনাক্তকৰণ

দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু কয় যে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ অহা অসামাজিক উপাদান চিনাক্ত কৰিবলৈ ফেচিয়েল ৰিকগনিচন চিষ্টেম (FRS) কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । লগতে দাবী কৰে যে অপৰাধজনিত অভিলেখ থকা ২০০০ৰো অধিক লোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

ইফালে, লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ২০ জুলাইৰ দমন কাৰ্যসূচীৰ সময়ত পেলেট গান আৰু অন্যান্য পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ বাবে জবাবদিহিতাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৈছে যে অসামাজিক উপাদানে হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছিল, যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক : পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : ছাত্ৰ আন্দোলনত উদগনি: তেজ প্ৰতাপ যাদৱক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

TAGGED:

NEET পৰীক্ষাক লৈ আন্দোলন
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
অপত্তিজনক পোষ্ট
সংসদ চলো পদযাত্ৰা
DELHI POLICE ON CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.