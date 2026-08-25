BRICS সন্মিলনৰ পূৰ্বে দিল্লীত কূটাঘাটৰ পৰিকল্পনা পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ, সতৰ্কতা জাৰি দিল্লী আৰক্ষীৰ
দিল্লীত সতৰ্কতা জাৰি, পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কূটাঘাট সংঘতি কৰিব পাৰে দিল্লীত ৷
Published : August 25, 2026 at 8:22 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীত ভয়ংকৰ কূটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শ্বাহজাদ ভাট্টি গ্ৰুপে ৷ আগন্তুক (BRICS) ব্ৰিক'ছ সন্মিলনৰ প্ৰাক-ক্ষণত পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দিল্লীত কূটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷
দিল্লীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই নিউজ এজেঞ্চি পিটিআইক জনোৱা তথ্য অনুসৰি, পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শ্বাহজাদ ভাট্টি গ্ৰুপে আইন শৃংখলা বিঘ্নিত কৰিবলৈ বিস্ফোৰণ ঘটাব পাৰে ৷ সেয়ে আৰক্ষীয়ে অপৰাধী বুলি চিনাক্ত কৰা, জামিনত ওলাই অহা সন্দেহযুক্ত লোক আৰু প্ৰমাণৰ অভাৱত মুকলি হোৱা লোককে ধৰি ২,০০০ৰো অধিক লোকৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷
চোৰাংচোৱাৰ তথ্য অনুসৰি, আগন্তুক ব্ৰিকছ (BRICS) সন্মিলনৰ পূৰ্বে বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাতে আইন-শৃংখলা ব্যাহত হয় ৷
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "চোৰাং চোৱা আৰু বিশ্লেষক সকলে উল্লেখ কৰিছে যে, পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদী শ্বাহজাদ ভাট্টি গ্ৰুপে দিল্লীত কূটাঘাত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ সেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহে যথেষ্ট সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ দিল্লীৰ এনচিআৰত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী ওপৰত আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই আক্ৰমণৰ বাবে ভাট্টি গ্ৰুপে বাব্বৰ খালছা ইণ্টাৰনেশ্যনেল (বিকেআই)ৰ সদস্যসকলৰ সহায় ল’ব পাৰে ৷ যিহেতু বিকেআই নিষিদ্ধ খালিস্তান সমৰ্থক সংগঠন ৷"
উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযানত পাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শ্বাহজাদ ভাট্টিৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জৰিত থকাৰ অভিযোগত বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কৈছে যে, দেশত ৮০ টাকৈ অধিক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
সেই গোচৰৰ ভিত্তিত সন্ত্ৰাসবাদ, অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ সন্দৰ্ভত অভিযান চোলোৱা হৈছিল ৷ অভিযানত পাকিস্তানৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ কাৰখানাত প্ৰস্তত কৰা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, গোলাবাৰুদ আৰু গ্ৰেনেড জব্দ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে, পাকিস্তানত বহিয়ে শ্বাহজাদ ভাট্টিয়ে উত্তৰ ভাৰতত বিস্ফোৰণ বা হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰাব পাৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ১২ আৰু ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ১৮ সংখ্যক BRICS সন্মিলন ৷ হয়টো চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি ঝিং পিং, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, ইৰাণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে BRICS সদস্যৰ অন্যান ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকল ভাৰতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: পঞ্চায়ত সভাপতিৰ ঘৰত এনআইএৰ অভিযান, উদ্ধাৰ AK-47সহ সজীৱ গুলী