পৰীক্ষাৰ্থীৰ সাৰথি দিল্লী আৰক্ষী : ভুল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীক এক মিনিট পূৰ্বে উপস্থিত কৰালে সঠিক কেন্দ্ৰত
দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । ভুল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিল এগৰাকী CDS পৰীক্ষাৰ্থী । দিল্লী আৰক্ষীৰ সহায়ত পালেগৈ সঠিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ।
Published : September 14, 2026 at 5:22 PM IST
নতুন দিল্লী: দেওবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত চিডিএছ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । মনত বহু প্ৰত্যাশা লৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । কিন্তু ইয়াৰে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ভুলবশতঃ নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে আন এটা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । ইফালে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ বাকী আছিল মাত্ৰ তিনি মিনিট ।
লগে লগে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বাদ পৰিব বুলি আশংকা কৰি পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰে । পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ পৰা এই কথা জানিব পাৰি হাতে কামে লাগি পৰে নৰ্থ এভিনিউ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী আৰু তেওঁক সঠিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
🚔UPSC-CDS परीक्षा के लिए महज 3 मिनट पहले गलत सेंटर पर पहुंचे छात्र को @DCPNewDelhi के थाना नॉर्थ एवेन्यू के SHO रमेश कुमार सिंह व उनकी टीम ने तुरंत पुलिस वाहन द्वारा सही सेंटर पर पहुंचाया।@LokNiwasDelhi#DPCares pic.twitter.com/UtvuSsLX0g— Delhi Police (@DelhiPolice) September 13, 2026
এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী সফল হয় । পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক লগত লৈ আৰক্ষী নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বুলি ৰাওনা হয় । অৱশেষত আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ এক মিনিট পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক সঠিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত কৰাবলৈ সক্ষম হয় ।
আৰক্ষীৰ সহায় কামত আহিল
প্ৰাৰ্থীজনৰ দুৰ্দশা দেখি নৰ্থ এভিনিউ থানাই লগে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ততাতৈয়াকৈ SHO ৰমেশ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ দলে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সঠিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰাৰ দায়িত্ব লয় । জটিল সময়ৰ অসুবিধাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো আৰক্ষীৰ দলটোৱে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি পৰীক্ষাৰ্থীজনক তেওঁৰ কালিবাৰীৰ পিএমশ্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায় ।
পৰীক্ষাৰ আগৰ সময়খিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । কেন্দ্ৰটো পাবলৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হাতত মাত্ৰ কেইমিনিটমান সময় আছিল । আৰক্ষী দলৰ তৎকালীন আৰু তাৎক্ষণিক সহায়ৰ বাবেই পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ এক মিনিট আগতেই তেওঁ সঠিক কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হ’ব পাৰিলে । শেষ মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ এই সাহায্যই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মাহৰ পিছত মাহ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ দুয়োটাকে ৰক্ষা কৰিলে ।
পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে পুৱা ৬ বজাৰ পৰা চলিছিল মেট্ৰ’
দেওবাৰে এনডিএ আৰু চিডিএছ পৰীক্ষাৰ বাবে দিল্লীত মেট্ৰ’ৰ চলাচল পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল । যাতে প্ৰাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় । সাধাৰণতে দেওবাৰে আন দিনাৰ তুলনাত দিল্লী মেট্ৰ’ৰ সেৱা পলমকৈ আৰম্ভ হয় যদিও পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা মেট্ৰ’ সেৱা উপলব্ধ কৰা হৈছিল ।
পুৱাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ বৃহৎ সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে মেট্ৰ’ আছিল প্ৰধান যাতায়ত ব্যৱস্থা । দিল্লীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পুৱাই মেট্ৰ’ৰ উপলব্ধতাই তেওঁলোকক সময়মতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাত সহায় কৰিছিল ।
আৰক্ষী হ'ল আশাৰ ৰেঙনি
এফালে মেট্ৰ’ই পুৱাৰ ভাগতে সেৱা আৰম্ভ কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ বিপৰীতে নৰ্থ এভিনিউ আৰক্ষীৰ দলটোৱে ভুল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱা এজন প্ৰাৰ্থীক শেষ মুহূৰ্তত সঠিক কেন্দ্ৰলৈ উপস্থিত কৰাই নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।