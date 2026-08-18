যন্তৰ-মন্তৰত মুখ চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ
দিল্লী আৰক্ষীয়ে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ সংসদৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টাক অবৈধ কার্য বুলি গণ্য কৰে, কাৰণ ইয়াৰ বাবে কোনো অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল ৷
By Sumit Saxena
Published : August 18, 2026 at 5:20 PM IST
নতুন দিল্লী : যোৱা মাহত যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক বল প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা অভিযোগ খাৰিজ কৰে । তেওঁলোকে কয় যে এই অভিযোগসমূহ অসহ্যকৰ, কিয়নো সেইদিনা বহু স্থানত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বৃহৎ ভিৰ হৈছিল ৷ ৰেলীসমূহত অসামাজিক উপাদানে অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত আৰক্ষীয়ে জোৰ দি কয় যে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য এক অস্থিৰ, বিচ্ছিন্ন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি “সমানুপাতিক সঁহাৰি” । যোৱা মাহত যন্তৰ-মন্তৰত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে একাধিক বেৰিকেড ভাঙি হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু তেওঁলোকক বাধা দিবলৈহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুখ চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তি (Facial Recognition Technology) ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ জাকক চোৱাচিতাৰ অভিযোগকো খাৰিজ কৰে আৰু কয় যে এই ব্যৱস্থাই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ নকৰে ৷ কেৱল পূৰ্বতে কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধজনিত কোনো অভিলেখ থাকিলেহে সেয়া পোহৰলৈ আনে ৷
১৭ আগষ্টত দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অত্যধিক আৰু অবৈধভাৱে বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিব পৰা নাযায় । কাৰণ সংশ্লিষ্ট স্থান আৰু সময়ত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী উপস্থিত আছিল আৰু একে সময়তে তেওঁলোক বিভিন্ন স্থানত আছিল । ইয়াৰ ভিতৰত অসামাজিক উপাদানো আছিল, যিসকলে প্ৰতিবাদৰ সময়ত ভিৰৰ মাজত সোমাই গৈছিল ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেইবাটাও স্তৰৰ বেৰিকেড ভাঙি হিংসাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলে বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । কেইবাটাও স্থানত বেৰিকেড ভঙাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল ৷ প্ৰথম অৱস্থাত ৰাইচিনা ৰোড আৰু ৰফি মাৰ্গ হৈ ৰেল ভৱনৰ সমীপত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী গোট খাইছিল ।
ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলে সংসদত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে । শপতনামাত কোৱা হৈছে, “এই সময়ছোৱাত বিষয়াসকলে অবৈধ সমাৱেশক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকে সংসদ থানাৰ ফালে পলায়ন কৰিছিল ।” শপতনামাত উল্লেখ আছে যে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে সেই প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণ নহ’ল আৰু আইন-শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিলে ।
আৰক্ষী, আৰ এ এফ আৰু চি আৰ পি এফৰ বিষয়াসকলে লাউডস্পীকাৰৰ জৰিয়তে বাৰে বাৰে অনুৰোধ আৰু সতৰ্কবাণী দিছিল যদিও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বেৰিকেডৰ তৰপ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈ একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰয়াসত বৈধ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
আৰক্ষীয়ে লগতে কয় যে এই পৰিস্থিতিত আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ হাতত বল প্ৰয়োগ কৰাৰ বাহিৰে বিকল্প ব্যৱস্থা নাছিল । শপতনামাত কোৱা হৈছে যে যিহেতু সংসদলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কোনো অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল, সংসদলৈ যোৱাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট পথ নাছিল, এই সমদলৰ আৰম্ভণি বা শেষৰ সময় বা অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যাও নিৰ্দিষ্ট কৰা হোৱা নাছিল, সেয়েহে এই সমাৱেশটো বে-আইনী হৈয়ে আছিল আৰু সংসদৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা অবৈধ কাৰ্য হৈ আছিল ।
শপতনামাত কোৱা হৈছে যে এই আবেদনসমূহ মূলতঃ নিৰ্বাচিত ফটো, অসম্পূৰ্ণ ভিডিঅ’ ক্লিপ আৰু অপৰীক্ষিত সংবাদ মাধ্যম আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে, যাৰ সত্যতা স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই আৰু একপক্ষীয় ছবি দাঙি ধৰা অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।
শপতনামাত উল্লেখ আছে যে প্ৰতিজন নাগৰিকৰে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ আছে । সমস্যাটো তেতিয়াই উদ্ভৱ হয় যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক হৈ পৰে, যাৰ ফলত আন নাগৰিক আৰু আৰক্ষী বিষয়া শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হয় ।
ভিৰৰ মাজত অসামাজিক উপাদানৰ অনুপ্ৰৱেশ কৰাটো কেবল ভাৰততে নহয়, সকলোতে আছে, সেয়ে আৰক্ষীৰ বাবে এয়া সদায় চিন্তাৰ বিষয় হৈ আহিছে । সেয়েহে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে উচিত সময়ত এনে হিংসা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল’ব লালীয়া হয় ৷ যাৰ বাবে প্ৰথমে কথা-বতৰা, আলোচনা, বুজানি দিয়া, সতৰ্কবাণী আদি অন্দৰ্ভূক্ত হৈ আছে ।
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে গুৰুতৰ অপৰাধজনিত অভিলেখ থকা লোকৰহে ফটো তোলা হয় । তেওঁলোকে আৰু কয় যে এনে দাগী অপৰাধীৰ বায়’মেট্ৰিক তথ্য ইতিমধ্যে আইনী নিয়ম অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ অভিলেখ ব্যুৰ'ৰ ওচৰত উপলব্ধ আৰু কেতিয়াও কোনো লোকক আধাৰ কাৰ্ড বা আন কোনো নথি-পত্ৰলৈ আমি মাতি অনা হোৱা নাই ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই মুখ চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থাই পূৰ্বৰ অপৰাধজনিত ৰেকৰ্ড নথকা লোকৰ ছবি ধৰিব নোৱাৰে । এইটোও মন কৰিবলগীয়া যে আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ডত কেৱল গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযুক্তসকলৰ মুখ আৰু অন্যান্য তথ্যহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব, যান-জঁটৰ জৰিমনা বা উলংঘাৰ দৰে সৰু সৰু অপৰাধৰ অভিযোগ আছে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, হত্যা, হত্যাৰ চেষ্টা, ডকাইতি, ধৰ্ষণ আৰু POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act আদি কোনো গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযোগ সন্মুখীন নোহোৱা ২৮৭৩ জন প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো তদন্ত কৰা নহ’ব । শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুখ চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থাই প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইল স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে ৷
নতুবা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ পৰা ব্যক্তিগত তথ্য নিৰ্বিচাৰে নিৰীক্ষণ বা সংগ্ৰহৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, যদিহে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ অপৰাধজনিত অভিলেখ নাথাকে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ৩ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত বিয়পি থকা ৩০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰায় ৫ হাজাৰ আৰক্ষী বিষয়াই চেষ্টা চলাইছিল ।
আৰক্ষী বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা লাঠীত গজাল লগোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ইয়াৰে উত্তৰত কয় যে এইটো এটা অসংলগ্ন ভিডিঅ' যেন লাগিছে, ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ কৰিলে তলত দিয়া কথাবোৰ প্ৰকাশ পাব :
"(ক) লাঠীডাল প্ৰতিবাদকাৰীৰ হাতত নে আৰক্ষীৰ হাতত আছে
(খ) আচলতে এই লাঠীডালত জাতীয় পতাকা সংলগ্ন কৰা হৈছে, সম্ভৱতঃ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে
(গ) মন কৰিবলগীয়া যে ক'ত গজাল লগোৱা লাঠী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷’’
প্ৰতিবাদস্থলীত অত্যধিক আৰক্ষী বাহিনী থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই শপতনামা দাখিল কৰা হৈছে ।