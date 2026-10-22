জ্বৰে এৰিলেও কৰ্পাটিয়ে নেৰে ! জামিন লাভৰ পাছতেই সৌৰভ-আশুতোষক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমন

জ্বৰে এৰিলেও কৰ্পাটিয়ে নেৰে ! জামিন লাভৰ পাছতেই সৌৰভ-আশুতোষক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমন
সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা আজি হাজিৰ হ’ব লাগিব দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ আগত ৷ বুধবাৰে নিশা নেতাদ্বয়ে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল ।
Published : October 22, 2026 at 11:36 AM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক তিহাৰ জেলৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই চমন জাৰি কৰে ৷
যন্তৰ-মন্তৰ আৰু কনাট প্লেচত অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা, শান্তি বিঘ্নিত কৰা, নিৰাপত্তা বাহিনীক বাধা দিয়াৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দুয়োকে দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈ নিজৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
আজি দিনৰ ১২ বজাত ৰাজৌৰী গাৰ্ডেনৰ অপৰাধ শাখাৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ব লাগিব সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা ৷ তেওঁলোকক উক্ত গোচৰৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত জেৰা কৰা হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হ’ব ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ আদালতে দুয়োকে ব্যক্তিগত বণ্ড আৰু ৫০ হাজাৰ টকাকৈ জামিন বণ্ডত তিহাৰ জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ তদন্ত অপৰাধ শাখালৈ হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট থানাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই দুয়োটা গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি জেৰা প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷
লগতে পঢ়ক : অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল সৌৰভ দাস-আশুতোষ ৰাংকা