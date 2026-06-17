পাকিস্তানৰ আইএছআই নিয়ন্ত্ৰিত সন্ত্ৰাসবাদী মডিউল উৎখাত, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

পাকিস্তানৰ আইএছআই নিয়ন্ত্ৰিত সন্ত্ৰাসবাদী মডিউল উৎখাত, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
পাকিস্তানস্থিত হেণ্ডলাৰৰ নিৰ্দেশনাত কাম কৰা এই মডিউলটোৱে দিল্লী-এনচিআৰ বেল্টত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাবলৈ কাম কৰি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
Published : June 17, 2026 at 9:42 AM IST
নতুন দিল্লী: পুনৰ ভাৰতত কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা পাকিস্তানস্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৷ দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষৰ জালত পাকিস্তানৰ আই এছ আইৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী-অপৰাধী গোট ৷ ইতিমধ্যে এই গোটৰ সৈতে জড়িত ৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । পাকিস্তানস্থিত হেণ্ডলাৰৰ নিৰ্দেশনাত কাম কৰা এই মডিউলটোৱে দিল্লী-এনচিআৰ বেল্টত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাবলৈ চুবুৰীয়া দেশখনৰ পৰা অস্ত্ৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য পৰিবহণৰ বাবে ড্ৰ’ন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আনাছ, মোহিত, দীপক, আৰিফ, কৰণবীৰ সিং, যতন আৰু ছাবিৰ ।
সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰি বিশেষ কোষৰ ডিচিপি নৰা চৈতন্যই কয় যে পাকিস্তানী গেংষ্টাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী শ্বাহজাদ ভট্টিয়ে তেওঁৰ সহযোগী আজমল গুজ্জাৰৰ সৈতে মিলি এই মডিউলটো চলাইছিল । তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰাই অভিযুক্তসকলে পাকিস্তানস্থিত এই হেণ্ডলাৰসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল ।
অভিযুক্তৰ হাতৰ পৰা পাঁচটা উন্নত ছেমি অটোমেটিক পিষ্টল, ৪১টা সজীৱ গুলী, ৭টা মোবাইল ফোন আৰু এখন স্ক’ৰপিঅ’ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । জব্দ কৰা মোবাইল ফোনসমূহৰ ডিজিটেল বিষয়বস্তুৰ ফৰেনছিক বিশ্লেষণত বিভিন্ন কথা-বতৰা, ভইচ মেমো আৰু অন্যান্য তথ্য দেখা গৈছে ৷ যিয়ে ইংগিত দিয়ে যে এই গোটটোৱে ভাট্টি আৰু গুজ্জাৰ দুয়োৰে বাবে কাম কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ পৰা ধন সৰবৰাহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বহু বেংক একাউণ্ট বন্ধ কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ মে’ মাহত লাভ কৰা চোৰাংচোৱাৰ তথ্যই ইংগিত দিছিল যে আই এছ আইৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি হেণ্ডলাৰসকলে ধন-সম্পত্তি অৰ্জন কৰিব পৰা অপৰাধমূলক জীৱনশৈলীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভাৰতীয়সকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল ।
এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে যমুনা বিহাৰত অৱস্থিত ভাগীৰথ জল পৰিশোধন প্লাণ্টৰ সমীপত মোহিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এটা অবৈধ পিষ্টল আৰু পাকিস্তান সম্পৰ্কীয় তথ্য থকা এটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ।
মোহিতক জেৰাৰ পৰা দেখা গ’ল যে এটা সু-গাঁথনিযুক্ত লজিষ্টিক নেটৱৰ্ক আছে যাৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ পৰা পঞ্জাৱত ড্ৰ’নেৰে অস্ত্ৰ আৰু ড্ৰাগছৰ চালান যোগান ধৰি দিল্লী-এনচিআৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত গোপন “ডেড-ড্ৰপ” ডেলিভাৰী পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰা হৈছিল ।
তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল যে কেইজনমান সদস্যই দিল্লী, লনী আৰু হাৰিয়ানাত খাদ্যৰ স্থানকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহৰ প্ৰাৰম্ভিক চোৱাচিতাৰ কাম কৰিছিল আৰু ভিডিঅ’বোৰ পাকিস্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ এই ক্ষেত্ৰত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: দিন বেয়া চলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ! নেতাৰ মুখত আকৌ পৰিল কণী