ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল ৰাজধানী চহৰ দিল্লী; আঠজনৰ মৃত্যু, ৩০ ৰো অধিক আহত

গৃহমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ৷ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ৷

দিল্লীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2025 at 9:24 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 12:01 AM IST

নতুন দিল্লী: ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৷ এখন ৰখাই থোৱা বাহনত সংঘটিত বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আঠজনকৈ লোকে ৷ শক্তিশালী বিস্ফোৰণটোৰ ফলত কেইবাখনো বাহনত জুই লাগে ৷ এই বিস্ফোৰণত ৩০ ৰো অধিক লোক আহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণক কেন্দ্ৰ কৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট ৷ ঘটনাস্থলীত সাতখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰণ হোৱা এলেকাটো ঘেৰি ধৰি সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে ৷

এই বিস্ফোৰণ ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে কেইবামিটাৰ দূৰলৈকে ৰখাই থোৱা বাহনসমূহৰ খিৰিকী পৰ্যন্ত ভাঙি যায় ৷ অঞ্চলটোৰ নিকটৱৰ্তী আৱাসিক এলেকাসমূহৰ পৰাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছিল ।

দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই কয়, ‘‘লালকিল্লা মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ ১নং প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত ৰখাই থোৱা এখন বাহনত সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণ । ইয়াৰ তীব্ৰতা অতি শক্তিশালী আছিল । বহু লোক আহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।’’

বিস্ফোৰণটোৰ ফলত এলেকাটোত ৰখাই থোৱা বাহনসমূহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৷ এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, ‘‘মই গুৰুদ্বাৰত আছিলো, যেতিয়া মই এটা ডাঙৰ শব্দ শুনিছিলো । আমি বুজিব পৰা নাছিলো যে সেইটো কি, বৰ ডাঙৰ আছিল । ওচৰৰ বহু বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ।’’

এই বিস্ফোৰণত প্ৰায় ১০ জন লোক নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহতসকলক লোকনায়ক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে । বিস্ফোৰণৰ পিছতে দিল্লীকে ধৰি সমগ্ৰ এন চি আৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷

হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি

এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে চৰকাৰে মুকলি কৰে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ ৷ সেইকেইটা হৈছে -

  • জৰুৰীকালীন অৱস্থাত দিল্লী আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰ: ১১২ (২৪ ঘণ্টা মুকলি, নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা হ’ব)
  • দিল্লী আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ: ০১১-২২৯১০০১০ বা ০১১-২২৯১০০১১
  • এল এন জে পি হাস্পতাল(য’ত আহতসকলৰ অধিকাংশই ভৰ্তি হৈ আছে): ০১১-২৩২৩৩৪০০, জৰুৰীকালীন নম্বৰ: ০১১-২৩২৩৯২৪৯(ব্যক্তিগতভাৱে বা ফোনযোগে সোধা-পোছা কৰিব পাৰে)
  • দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা: ১০১
  • এম্বুলেন্স সেৱা: ১০২ বা ১০৮
  • এইমছ ট্ৰ’মা চেণ্টাৰ(যদি কাৰোবাক তালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে): ০১১-২৬৫৯৪৪০৫

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোকপ্ৰকাশ

দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণত নিহত হোৱা লোকসকলৰ আত্মীয়ৰ প্ৰতি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । ‘‘দিল্লীত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । আহতসকলৰ শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো’’ - বুলি এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে শোক ব্যক্ত কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ, ক’লে - শ্বাহৰ সৈতে কথা পাতিছো

দিল্লীত সংঘটিত বিস্ফোৰণত আপোনজনক হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰে । এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘আঘাতপ্ৰাপ্তসকল সোনকালে সুস্থ হওক । ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক প্ৰশাসনে সহায় কৰিছে । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ জী আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলৰ সৈতে কথা পাতি পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিছো ।’’

ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত বিস্ফোৰণ

উল্লেখ্য যে, লালকিল্লা অঞ্চলটো দিল্লীৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত আৰু ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল । দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তথ্য অনুসৰি লালকিল্লা মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ ১নং গেটৰ সমীপত ৰখাই থোৱা এখন বাহনত সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণ ৷ বিস্ফোৰণৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু সমীপত ৰৈ থকা বহু বাহন জুইত জাহ যায় ৷

লগতে পঢ়ক: বিমান সেৱা লাহে লাহে স্বাভাৱিক হৈছে দিল্লী বিমানবন্দৰত

ইটিভি ভাৰত অসম
HIGH ALERT IN DELHI
RED FORT METRO STATION
EXPLOSION IN CAR DELHI
CAR EXPLODES IN DELHI

