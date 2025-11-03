ETV Bharat / bharat

দিল্লী-এন চি আৰত শীতৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰদূষণে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ

ৰাজধানী চহৰত ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ । নিশা আৰু পুৱা শীত অনুভৱ কৰিছে দিল্লীবাসীয়ে ।

Delhi Pollution
দিল্লী এনচিআৰত শীতৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰদূষণে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 3:35 PM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত শীতৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে । নিশা আৰু পুৱাৰ ভাগত বাসিন্দাসকলে শীত অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণেও ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । দিল্লী আৰু এন চি আৰত এতিয়া জনসাধাৰণ সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ৭ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ুৰ সূচাংক আছিল ৩১৯, যাৰ অৰ্থ হৈছে 'গুৰুতৰ'। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ৩০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আছিল ।

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অনাগত দিনত ৰাজধানী দিল্লীৰ বাবে শীত সম্পৰ্কীয় সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে দিল্লীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ৩১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ১৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । ইফালে পুৱাৰ ভাগত দিল্লীত প্ৰচণ্ড কুঁৱলী দেখা গৈছে ।

দিল্লীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বায়ুৰ সূচাংক (AQI)

আলিপুৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৫৪.০০
আনন্দ বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৬৪.০০
অশোক বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৬২.০০
আয়া নগৰ, দিল্লী - আই এম ডি৩০৭.০০
বাৱানা, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৭০.০০
বুৰাৰী ক্ৰছিং, দিল্লী - আই এম ডি৩৮০.০০
চিআৰআৰআই মথুৰা ৰোড, দিল্লী - আই এম ডি৩৪১.০০
চান্দিনী চক, দিল্লী- আই আই টি এম৩৪৭.০০
ডিটিইউ, দিল্লী - চি পি চি বি২৪২.০০
ড৹ কৰ্ণি সিং শ্বুটিং ৰেঞ্জ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৩৩.০০
দ্বাৰকা-Sector 8, দিল্লী- ডি পি চি চি৩৪০.০০
আইজিআই বিমানবন্দৰ (T3), দিল্লী - আই এম ডি২৮৫.০০
আইএইছবিএএছ, দিলশাদ গাৰ্ডেন, দিল্লী - চি পি চি বি৩০১.০০
আইটিঅ', দিল্লী - চি পি চি বি৯৯.০০
জাহাংগীৰপুৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৪০.০০
জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম, দিল্লী - ডি পি চি চি৩২৮.০০
লোধি ৰোড, দিল্লী - আই আই টি এম২১০.০০
লোধি ৰোড, দিল্লী- আই এম ডি৩১০.০০
মেজৰ ধ্যান চান্দ নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম, দিল্লী- ডি পি চি চি৩০৪.০০
মন্দিৰ মাৰ্গ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩১৮.০০
মুণ্ডকা, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৪১.০০
এনএছআইটি দ্বাৰকা, দিল্লী - চি পি চি বি২৫৯.০০
নাজাফগড়, দিল্লী - ডি পি চি চি১৮৬.০০
নাৰেলা, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৮২.০০
নেহৰু নগৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৩৮.০০
নৰ্থ কেম্পাছ, ডিইউ, দিল্লী - আই এম ডি৩৩১.০০
ওকলা ফেজ-২, দিল্লী - ডি পি চি চি৩২৩.০০
পাটপাৰগঞ্জ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৩৬.০০
পাঞ্জাবী বাগ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৫৩.০০
পুছা, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৩৭.০০
পুছা, দিল্লী - আই এম ডি৩১৮.০০
আৰ কে পুৰম, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৪২.০০
ৰোহিনী, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৬০.০০
শাদিপুৰ, দিল্লী - চি পি চি বি৩৩৫.০০
ছিৰিফৰ্ট, দিল্লী - চি পি চি বি৩৪৪.০০
ছোনিয়া বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৫৭.০০
শ্ৰী অৰবিন্দ মাৰ্গ, দিল্লী - ডি পি চি চি১৯৫.০০
বিবেক বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৮১.০০
ৱাজিৰপুৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি৩৮৫.০০

দিল্লী-এন চি আৰৰ অন্যান্য স্থানৰ পৰিস্থিতিও উদ্বেগজনক

কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ৭ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ুৰ সূচাংক ৩১৯ আছিল । যি 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীত পৰে । দিল্লী এন চি আৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ ভিতৰত ফৰিদাবাদত বায়ুৰ সূচাংক ২৯৮, গাজিয়াবাদত ৩০১, গুৰুগ্ৰামত ৩০৫, গ্ৰেটাৰ নয়ডাত ২৯৯ আৰু নয়দাত ২৮৮ৰ ভিতৰত আছে । দিল্লীৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে বায়ুৰ সূচাংক বা এ কিউ আইৰ মাত্ৰা ৩০০ৰ পৰা ৪০০ৰ ভিতৰত আছে ।

