দিল্লী-এন চি আৰত শীতৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰদূষণে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ

দিল্লী-এন চি আৰত শীতৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰদূষণে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ
ৰাজধানী চহৰত ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ । নিশা আৰু পুৱা শীত অনুভৱ কৰিছে দিল্লীবাসীয়ে ।
Published : November 3, 2025 at 3:35 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত শীতৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে । নিশা আৰু পুৱাৰ ভাগত বাসিন্দাসকলে শীত অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণেও ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । দিল্লী আৰু এন চি আৰত এতিয়া জনসাধাৰণ সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ৭ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ুৰ সূচাংক আছিল ৩১৯, যাৰ অৰ্থ হৈছে 'গুৰুতৰ'। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে ৰাজধানী দিল্লীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ৩০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আছিল ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অনাগত দিনত ৰাজধানী দিল্লীৰ বাবে শীত সম্পৰ্কীয় সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে দিল্লীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ৩১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ১৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । ইফালে পুৱাৰ ভাগত দিল্লীত প্ৰচণ্ড কুঁৱলী দেখা গৈছে ।
দিল্লীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বায়ুৰ সূচাংক (AQI)
|আলিপুৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৫৪.০০
|আনন্দ বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৬৪.০০
|অশোক বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৬২.০০
|আয়া নগৰ, দিল্লী - আই এম ডি
|৩০৭.০০
|বাৱানা, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৭০.০০
|বুৰাৰী ক্ৰছিং, দিল্লী - আই এম ডি
|৩৮০.০০
|চিআৰআৰআই মথুৰা ৰোড, দিল্লী - আই এম ডি
|৩৪১.০০
|চান্দিনী চক, দিল্লী- আই আই টি এম
|৩৪৭.০০
|ডিটিইউ, দিল্লী - চি পি চি বি
|২৪২.০০
|ড৹ কৰ্ণি সিং শ্বুটিং ৰেঞ্জ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৩৩.০০
|দ্বাৰকা-Sector 8, দিল্লী- ডি পি চি চি
|৩৪০.০০
|আইজিআই বিমানবন্দৰ (T3), দিল্লী - আই এম ডি
|২৮৫.০০
|আইএইছবিএএছ, দিলশাদ গাৰ্ডেন, দিল্লী - চি পি চি বি
|৩০১.০০
|আইটিঅ', দিল্লী - চি পি চি বি
|৯৯.০০
|জাহাংগীৰপুৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৪০.০০
|জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩২৮.০০
|লোধি ৰোড, দিল্লী - আই আই টি এম
|২১০.০০
|লোধি ৰোড, দিল্লী- আই এম ডি
|৩১০.০০
|মেজৰ ধ্যান চান্দ নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম, দিল্লী- ডি পি চি চি
|৩০৪.০০
|মন্দিৰ মাৰ্গ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩১৮.০০
|মুণ্ডকা, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৪১.০০
|এনএছআইটি দ্বাৰকা, দিল্লী - চি পি চি বি
|২৫৯.০০
|নাজাফগড়, দিল্লী - ডি পি চি চি
|১৮৬.০০
|নাৰেলা, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৮২.০০
|নেহৰু নগৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৩৮.০০
|নৰ্থ কেম্পাছ, ডিইউ, দিল্লী - আই এম ডি
|৩৩১.০০
|ওকলা ফেজ-২, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩২৩.০০
|পাটপাৰগঞ্জ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৩৬.০০
|পাঞ্জাবী বাগ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৫৩.০০
|পুছা, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৩৭.০০
|পুছা, দিল্লী - আই এম ডি
|৩১৮.০০
|আৰ কে পুৰম, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৪২.০০
|ৰোহিনী, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৬০.০০
|শাদিপুৰ, দিল্লী - চি পি চি বি
|৩৩৫.০০
|ছিৰিফৰ্ট, দিল্লী - চি পি চি বি
|৩৪৪.০০
|ছোনিয়া বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৫৭.০০
|শ্ৰী অৰবিন্দ মাৰ্গ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|১৯৫.০০
|বিবেক বিহাৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৮১.০০
|ৱাজিৰপুৰ, দিল্লী - ডি পি চি চি
|৩৮৫.০০
দিল্লী-এন চি আৰৰ অন্যান্য স্থানৰ পৰিস্থিতিও উদ্বেগজনক
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ৭ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ুৰ সূচাংক ৩১৯ আছিল । যি 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীত পৰে । দিল্লী এন চি আৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ ভিতৰত ফৰিদাবাদত বায়ুৰ সূচাংক ২৯৮, গাজিয়াবাদত ৩০১, গুৰুগ্ৰামত ৩০৫, গ্ৰেটাৰ নয়ডাত ২৯৯ আৰু নয়দাত ২৮৮ৰ ভিতৰত আছে । দিল্লীৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে বায়ুৰ সূচাংক বা এ কিউ আইৰ মাত্ৰা ৩০০ৰ পৰা ৪০০ৰ ভিতৰত আছে ।
