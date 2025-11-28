দিল্লীসহ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলত পুনৰ বিষাক্ত বতাহ
দিল্লীত এতিয়া বিষাক্ত বায়ু, অতি ঠাণ্ডা আৰু স্থায়ী কুঁৱলীৰ সংমিশ্ৰণে দুৰ্বল লোকসকলৰ বাবে ভয়াৱহ বিপদ মাতি আনিব পাৰে ৷
নতুন দিল্লী: দিল্লী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলত এতিয়া যেন বিশুদ্ধ বায়ুৰ অভাৱ ! ফলত দিল্লীবাসীয়ে উশাহ ল’বলৈও চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ লগতে পাৰ্শ্চৱৰ্তী অঞ্চলত বায়ু প্ৰদূষণে সাধাৰণ নাগৰিকক চিন্তিত কৰি তুলিছে ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (একিউআই) ৩৮২ ত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে দিল্লী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলত ‘বিষাক্ত’ বতাহে সকলোকে শংকিত কৰিছে ।
‘বিষাক্ত’ বতাহৰ ফলত বায়ুৰ গুণাগুণক 'অতি দুৰ্বল' শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (CPCB)ৰ তথ্য অনুসৰি বিগত ১৫ দিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীখনে বিষাক্ত বায়ুৰ সৈতে যুঁজি আহিছে । এই প্ৰদূষণৰ ফলত কেইবাটাও স্থানীয় অঞ্চল ‘গুৰুতৰ’ ৰেঞ্জলৈ অৱনমিত হৈছে ।
তথ্য় অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুৱা দিল্লীৰ কমেও ২০টা নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত ‘অতি বেয়া’ বায়ুৰ গুণাগুণ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ১৮টাত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ‘গুৰুতৰ’ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । এই ‘গুৰুতৰ’ শাখাৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অশোক নগৰ (৪১৭), আনন্দ বিহাৰ (৪০৩), বাৱানা (৪১৩), বুৰাৰী ক্ৰ'ছিং (৪০৫), চান্দনী চ'ক (৪০৭), ডাঃ কৰ্ণী সিং শ্বুটিং ৰেঞ্জ (৪০২), দ্বাৰকা ছেক্টৰ ৮ (৪২১), জাহাংগীৰপুৰী (৪২১), জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম (৪০০), মুণ্ডকা (৪৩৫), নৰেলা (৪০২), নেহৰু নগৰ (৪২৬), ওখলা ফেজ-২ (৪০৫), পাটপাৰগঞ্জ (৪০০), পাঞ্জাবী বাগ (৪১৫), আৰ কে পুৰম (৪২৩), ৰোহিনী (৪২৯) আৰু ৱাজিৰপুৰ (৪১২)।
অন্যান্য অঞ্চলসমূহো অতিকৈ প্ৰদূষিত হোৱাৰ তথ্য় ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । এই অঞ্চলকেইটা হৈছে আই টি অ’ (৩৯১), নাজাফগড় (৩৬৬), ছিৰি দুৰ্গ (৩৯৫) আৰু শ্ৰী অৰোবিন্দো মাৰ্গ (৩৫৫)কে ধৰি অন্যান্য অঞ্চলসমূহো প্ৰচুৰ প্ৰদূষিত হৈয়েই আছে। AQI ৰ সামান্য উন্নতিৰ পিছত বায়ু গুণাগুণ ব্যৱস্থাপনা আয়োগে GRAP Stage-III পৰ্যায়ৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্য়াহাৰ কৰাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে প্ৰদূষণৰ এই বৃদ্ধি হৈছে ।
এই অঞ্চলসমূহত বিগত ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পুনৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অধিক ভয়াৱহ হৈছে। CAQM এ কয় যে যদিহে AQI 400 অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিষেধাজ্ঞাসমূহ পুনৰ প্ৰয়োগ কৰা হ’ব । AQI 400 অতিক্ৰম কৰিলেই ‘গুৰুতৰ’ পৰিসৰত প্ৰৱেশৰ সংকেত দিয়ে ।
বতৰ বিজ্ঞানীসকলে ব্যাখ্যা কৰে যে ঘণ্টাত মাত্ৰ ৪-৫ কিলোমিটাৰ বেগত গতি কৰা প্ৰায় স্থবিৰ বতাহে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোক অধিক প্ৰদূষিত হোৱাত সহায় কৰিছে । এই সময়ছোৱাত পুৱা ৮ বজাত AQI ৩৫১ৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজাৰ ভিতৰত ৩৮১ লৈ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পায় । আগন্তুক দিনতো ‘অতি বেয়া’ বায়ুৰ গুণাগুণ অব্য়াহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি পূৰ্বাভাসত প্ৰকাশ পাইছে ।
এন চি আৰত AQI :
এন চি আৰৰ পৰিস্থিতিও ভাল নহয় । নয়ডাই ‘গুৰুতৰ’ শ্ৰেণীত তালিকাভুক্ত হৈ ৪০৩ AQI লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গ্ৰেটাৰ নয়ডা আৰু গাজিয়াবাদে ক্ৰমে ৩৭৪ আৰু ৩৫০ AQI ৰ সৈতে ‘অতি বেয়া’ বায়ুৰ গুণাগুণ ৰেকৰ্ড কৰিছে । হাৰিয়ানাত গুৰুগ্ৰামৰ AQI ৩২২, ‘অতি দুৰ্বল' শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত । আনহাতে ফৰিদাবাদে মাত্ৰ ১৮৮ AQI ৰেকৰ্ড কৰি মধ্যমীয়া শিতানতহে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। বিশেষকৈ ‘অতি দুৰ্বল' শাখাৰ বাবে জনস্বাস্থ্যৰ ভয়াৱহ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে । কিয়নো শিশু, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাস বা হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা থকাসকল প্ৰদূষণৰ বলি হোৱাৰ আশংকা অধিক ।
২০২৬ ৰ জানুৱাৰীত নতুন হাই-টেক CAAQMS লাভ কৰিব দিল্লীয়ে :
ইফালে, বায়ুৰ গুণাগুণ ৰিডিঙত তথ্যৰ হেতালি খেলাৰ অভিযোগৰ মাজতে দিল্লীয়ে ২০২৬ ৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ছটা নতুন উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ কণ্টিনিউয়াছ এম্বিয়েণ্ট এয়াৰ কুৱালিটি মণিটৰিং ষ্টেচন (CAAQMS) লাভ কৰিব । দিল্লী প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কমিটীয়ে (ডিপিচিচি) ইছৰো আৰ্থ ষ্টেচনৰ সমীপৰ মালচা মহল, JNU, IGNOU, কমনৱেলথ স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্স, এন এছ ইউ টি-ৱেষ্ট কেম্পাছত এই ষ্টেচনসমূহ স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী মঞ্জিন্দৰ সিং ছিৰছাই কয়," নতুন ষ্টেচনসমূহে চহৰখনৰ নিৰীক্ষণ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব । আবেলি ২.৫ৰ পৰা নিশা ১০ বজাৰ ভিতৰত বতাহৰ গতি, দিশ, আৰ্দ্ৰতা আৰু ছালফাৰ অ'ক্সাইড, মাইট্ৰোজেন অক্সাইড,এনোমিয়া,কাৰ্বন মনোক্সাইড,অ'জন,BTEX আদিৰ সঠিক মান নিৰূপণ কৰিব । এই চিস্টেমসমূহ গুণগত-নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰটোকলৰে ২৪×৭ই চলি থাকিব আৰু ডিপিচিচি আৰু চিপিচিবি ডিজিটেল নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব ।"
স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণী :
চিকিৎসকে বাসিন্দাসকলক ঘৰৰ বাহিৰৰ সংস্পৰ্শ সীমিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । তদুপৰি ক্লান্তিকৰ কাৰ্যকলাপ এৰাই চলাৰ লগতে প্ৰয়োজনতহে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ কৈছে । কাৰণ দিল্লীত এতিয়া শীতকালীন প্ৰদূষণৰ আন এক বিপজ্জনক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিষাক্ত বায়ু, অতি ঠাণ্ডা আৰু স্থায়ী কুঁৱলীৰ সংমিশ্ৰণে বিশেষকৈ দুৰ্বল লোকসকলৰ বাবে এক ভয়াৱহ বিপদৰ সৃষ্টি কৰে ।
দিল্লীৰ বতৰ :
দিল্লীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে পুৱা আৰু গধূলিৰ সময়ত ঘন ধোঁৱাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । শীত প্ৰৱাহে মাটিৰ ওচৰত প্ৰদূষকক আৰু অধিক আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ ফলত সমগ্ৰ দিল্লী-এন চি আৰত ন্য়ূনতম উষ্ণতা ৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ১২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হৈছেগৈ ।
স্থানীয় একাংশ লোকে অস্বাভাৱিকভাৱে ঘন ধোঁৱাৰ কাৰণ ইথিওপিয়াৰ পৰা অহা সম্ভাব্য আগ্নেয়গিৰিৰ ছাই বুলি মন্তব্য় কৰিছে যদিও বিশেষজ্ঞসকলে বৰ্তমানলৈকে এনে কোনো প্ৰভাৱ নিশ্চিত কৰা নাই ।