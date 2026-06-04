ETV Bharat / bharat

মালব্য নগৰ অগ্নিকাণ্ড: আৰক্ষীৰ জালত হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী লৱকেশ

হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী লৱকেশ বাজাজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে কেবাটাও গোচৰ । নীতি বহিঃভূত তথা বে-আইনীভাৱে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷

Delhi Malviya Nagar Fire Incident: Police Detain Hotel Owner
আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৱকেশ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই বুধবাৰে জোঁকাৰি যায় দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীক ৷ এই শোকাৱহ ঘটনাত ২১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মালব্য নগৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী লৱকেশ বাজাজক ৷

বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল । লৱকেশ বাজাজ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে লুকাউট চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ হয় ।

উল্লেখ্য যে, এই অগ্নিকাণ্ড ইমানেই বিধ্বংসী আছিল যে হোটেলখনৰ ভিতৰত থকা লোকসকলে নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ কোনো সুযোগ নাপালে । উক্ত অগ্নিকাণ্ডত আহত হোৱা মুঠ ৪৯ জন লোকক বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । জানিব পৰা মতে, ইয়াৰে ২১ জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, য’ত ৯ জন ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ১২ জন বিদেশী নাগৰিক আছিল । এই গোচৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

  • প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ বাবে এটাই পথ আছিল

দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আশীষ সুদে কয় যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য মতে, হোটেলখন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড উলংঘা কৰা হৈছিল ৷ দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰিছে যে হোটেলখনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে মাত্ৰ এটাই পথ আছিল । যেতিয়া এই জুই লাগে তেতিয়া হোটেলখনত এক বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ ধোঁৱা আৰু জুইৰ ফলত হোটেলখনৰ ভিতৰত বহু লোক আৱদ্ধ হৈ মৃত্যু মুখত পৰে ৷

তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে যে এইদৰে চলি থকা সকলো অবৈধ হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত অনন্ত মিট্টলে নিশ্চিত কৰে যে হোটেল পৰিচালনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । দোষীক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷

  • দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পোষ্ট

ইফালে, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে মালব্য নগৰৰ হোটেলত সংঘটিত হোৱা মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ কাৰণসমূহ গুৰুত্বসহকাৰে পৰীক্ষা কৰা হ’ব । পোষ্টটোত কয় যে এই কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে এই হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই উল্লেখ কৰে যে, সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰতে অবৈধ সম্পত্তি, অকৰ্তৃত্বশীল অতিথিশালা আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক নীতি আৰু বিল্ডিং উপ-বিধি উলংঘা কৰি চলি থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলোৱা হ’ব ৷ লগতে এনে কোনো গাফিলতি দেখিলে সেই সম্পত্তি ছীল কৰি আইন অনুসৰি তদন্ত চলোৱা হ’ব ৷ লগতে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : দিল্লীৰ মালব্য় নগৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; বিদেশী নাগৰিকসহ নিহত ১৮

TAGGED:

দিল্লীৰ মালবিয় নগৰৰ অগ্নিকাণ্ড
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা
দিল্লী আৰক্ষী
লৱকেশ বজাজ
DELHI MALVIYA NAGAR FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.