মালব্য নগৰ অগ্নিকাণ্ড: আৰক্ষীৰ জালত হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী লৱকেশ
হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী লৱকেশ বাজাজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে কেবাটাও গোচৰ । নীতি বহিঃভূত তথা বে-আইনীভাৱে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷
Published : June 4, 2026 at 10:29 AM IST
নতুন দিল্লী: এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই বুধবাৰে জোঁকাৰি যায় দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীক ৷ এই শোকাৱহ ঘটনাত ২১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মালব্য নগৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী লৱকেশ বাজাজক ৷
বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল । লৱকেশ বাজাজ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে লুকাউট চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ হয় ।
#UPDATE | Delhi Police has registered an FIR under the culpable homicide section and other relevant sections of BNS in the Malviya Nagar restaurant fire incident. https://t.co/GNAwAmXyfg— ANI (@ANI) June 3, 2026
উল্লেখ্য যে, এই অগ্নিকাণ্ড ইমানেই বিধ্বংসী আছিল যে হোটেলখনৰ ভিতৰত থকা লোকসকলে নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ কোনো সুযোগ নাপালে । উক্ত অগ্নিকাণ্ডত আহত হোৱা মুঠ ৪৯ জন লোকক বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । জানিব পৰা মতে, ইয়াৰে ২১ জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, য’ত ৯ জন ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ১২ জন বিদেশী নাগৰিক আছিল । এই গোচৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
- প্ৰৱেশ-প্ৰস্থানৰ বাবে এটাই পথ আছিল
দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আশীষ সুদে কয় যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য মতে, হোটেলখন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড উলংঘা কৰা হৈছিল ৷ দিল্লী আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰিছে যে হোটেলখনত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে মাত্ৰ এটাই পথ আছিল । যেতিয়া এই জুই লাগে তেতিয়া হোটেলখনত এক বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ ধোঁৱা আৰু জুইৰ ফলত হোটেলখনৰ ভিতৰত বহু লোক আৱদ্ধ হৈ মৃত্যু মুখত পৰে ৷
Visited Malviya Nagar today to meet the people affected by the fire. I walked through the site, spoke to officials, and assessed the situation firsthand. The gravity of what has happened here is deeply concerning and I want to assure everyone that this will not be taken lightly.… pic.twitter.com/VR1P9gmLkW— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) June 3, 2026
তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে যে এইদৰে চলি থকা সকলো অবৈধ হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত অনন্ত মিট্টলে নিশ্চিত কৰে যে হোটেল পৰিচালনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । দোষীক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
- দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পোষ্ট
ইফালে, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে মালব্য নগৰৰ হোটেলত সংঘটিত হোৱা মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ কাৰণসমূহ গুৰুত্বসহকাৰে পৰীক্ষা কৰা হ’ব । পোষ্টটোত কয় যে এই কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে এই হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
The lapses that culminated in the tragic fire at a guest house in Malviya Nagar will be examined with utmost seriousness, and accountability will be fixed wherever it lies.— CMO Delhi (@CMODelhi) June 3, 2026
A Magisterial Inquiry has been ordered and an FIR has been registered against the owner of the property.…
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই উল্লেখ কৰে যে, সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰতে অবৈধ সম্পত্তি, অকৰ্তৃত্বশীল অতিথিশালা আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক নীতি আৰু বিল্ডিং উপ-বিধি উলংঘা কৰি চলি থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলোৱা হ’ব ৷ লগতে এনে কোনো গাফিলতি দেখিলে সেই সম্পত্তি ছীল কৰি আইন অনুসৰি তদন্ত চলোৱা হ’ব ৷ লগতে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।