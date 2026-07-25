ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদে কঁপাইছে দিল্লী, সুৰাৰ বিপণিও ৮ বজাতে বন্ধৰ নিৰ্দেশ
দিল্লীত সুৰা বিপণি ১০ বজাৰ পৰিৱৰ্তে ৮ বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব । যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ।
By ANI
Published : July 25, 2026 at 3:13 PM IST
নতুন দিল্লী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ২৬ দিন অতিক্ৰম কৰা এই প্ৰতিবাদ কিছুদিন আগলৈ শান্তিপূৰ্ণ আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ এই বৃহৎ প্ৰতিবাদে সকলোকে চিন্তাত পেলাইছে । কাৰণ প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ।
চৰকাৰে যিকোনো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰো আশংকা কৰিছে । যাৰ বাবে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে নানান পদক্ষেপ লৈছে । প্ৰতিবাদকাৰীৰে আলোচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য হৈছে । ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি চতুৰ্থ দিনাও দিল্লীৰ ১৮ টাকৈ মেট্ৰ' ষ্টেচন বন্ধ থাকিল ।
এইবাৰ চৰকাৰে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী চৰকাৰে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে সমগ্ৰ দিল্লীত সুৰাৰ বিপণিসমূহ সন্ধিয়া ৮ বজাতে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । পূৰ্বে নিশা ১০ বজালৈ বিপণিসমূহ খোলা আছিল । দিল্লীৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ মতে আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তিত কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । বিষয়াসকলে কয় যে প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে যন্তৰ-মন্তৰত বৃহস্পতিবাৰেও একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । যাৰ বাবে সমগ্ৰ চহৰখনৰ কেইবাখনো সুৰাৰ বিপণি ৰাজহুৱা ঘোষণা নকৰাকৈ সময়তকৈ পূৰ্বে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।
বিষয়াসকলৰ মতে সুৰা বিপণিসমূহ আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰাটো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা আৰু চলি থকা বিক্ষোভৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত আৰু আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ । অৱশ্যে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰিলে সপ্তাহান্তিকৰ পিছত পূৰ্বৰ সময় অৰ্থাৎ ১০ বজালৈ সুৰাৰ বিপণিবোৰ খোলা থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :