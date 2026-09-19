ETV Bharat / bharat

২০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ তৃতীয়টো ৰাণৱে

প্ৰায় সাত মাহৰ অন্তত দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত মুকলি হ'ব তৃতীয়টো ৰাণৱে । ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুকলি হ'ব ৰাণৱেটো ।

Delhi International Airport To Reopen Third Runway For Operations From September 20
মুকলি কৰা হ'ব দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ তৃতীয়টো ৰাণৱে (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰে তৃতীয়টো ৰাণৱে পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । মেৰামতি আৰু শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিগত সাত মাহে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই এই ৰাণৱে বন্ধ ৰাখিছিল । পুনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাণৱেটো মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

ব্যক্তিগত বিমানবন্দৰ অপাৰেটৰ ডিআইএএলে জনোৱা মতে, ৰাণৱে ১১আৰ/২৯এল (সাধাৰণতে তৃতীয় ৰাণৱে বুলি জনাজাত)ৰ বিস্তৃত পুনৰনিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় নিয়ন্ত্ৰণমূলক অনুমোদন স্থাপন কৰা হৈছে । যাৰ ফলত ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়াক পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ পথ মুকলি হৈছে । ডিআইএএল হৈছে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জিএমআৰ গ্ৰুপ নেতৃত্বাধীন কনচৰ্টিয়াম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ অপাৰেটৰ এএআইৰ যৌথ উদ্যোগ ।

চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পুনৰনিৰ্মাণ প্ৰকল্পটোত ভাৰতৰ অন্যতম ব্যস্ত বিমান গেটৱেত কাৰ্যকৰী সুৰক্ষা, দক্ষতা, স্থিতিস্থাপকতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ব্যাপক শক্তিশালীকৰণ আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছিল বুলি ডিআইএএলে সদৰী কৰে ।

দিল্লী ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰে ২০০৮ চনত তৃতীয়টো ৰাণৱে আৰম্ভ কৰিছিল । বিমানবন্দৰ পৰিচালকজনে জনোৱা মতে, উন্নীতকৃত ৰাণৱেটো এতিয়া প্ৰয়োজনীয় সকলো পৰিদৰ্শন, বৈধকৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক অনুমতিৰ অন্তত কাৰ্যকৰী ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ।

পুনৰনিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীত ৰাণৱে পুনৰ ছাৰ্ফেচিং, ৰাণৱে ২৯এলৰ স্থায়ী থ্ৰেছহ’ল্ড ডিচপ্লেচমেণ্ট, নতুন ৰেপিড এগজিট টেক্সিৱে (আৰ ই টি জেড ১) নিৰ্মাণ, বিমানবন্দৰৰ গ্ৰাউণ্ড লাইটিং চিষ্টেমৰ উন্নীতকৰণ, ফুটপাথ শক্তিশালী কৰাৰ কাম, আৰু সংশ্লিষ্ট অসামৰিক আৰু বৈদ্যুতিক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ এয়াৰছাইড আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল বুলি ডিআইএএলে সদৰী কৰে ।

দেশৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত বিমানবন্দৰ হোৱাৰ বাবে এই সুবিধাই চাৰিটা ৰাণৱেৰ সৈতে ১৩০০ৰো অধিক বিমানৰ গতিবিধি (আগমন আৰু প্ৰস্থান) চম্ভালিব পাৰে । এই বিমানবন্দৰটোৱে বছৰি ১০.৬ কোটি যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াব পাৰে ।

ডিআইএএলৰ মতে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উন্নীতকৰণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ১৭ বছৰ ধৰি ৰাণৱেটোৰ সেৱা অবিৰতভাৱে চলি আছিল যদিও ২০১৭ চনত ইয়াৰ পুনৰনিৰ্মাণকে ধৰি নিয়মীয়াকৈ চোৱাচিতা কৰা হৈছিল । এই উন্নীতকৰণে ৰাণৱেৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰিব, বিমানৰ গতিবিধি অনুকূল কৰিব, ৰাণৱে এৰাৰ সময় হ্ৰাস কৰিব, আৰু কাৰ্যকৰী নিৰ্ভৰযোগ্যতা অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা এবিভিপিৰ দখলত, নিৰ্বাচনত মাৰিলে শেষ হাঁহি

জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক সফল কৰিবলৈ বিনিয়োগকাৰীক সহযোগৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

DELHI IGI AIRPORT
দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ
ৰাণৱে
ইটিভি ভাৰত অসম
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.