আজি নিশা এঘণ্টাৰ বাবে অন্ধকাৰত ডুব যাব ঐতিহাসিক ইণ্ডিয়া গে'ট; কিন্তু কিয়

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 8:01 PM IST

গুৱাহাটী : শনিবাৰে নিশা এঘণ্টাৰ বাবে অন্ধকাৰে গ্ৰাস কৰিব নতুন দিল্লীৰ ঐতিহাসিক ইণ্ডিয়া গে'ট । নিশা ৮.৩০ বজাৰ পৰা ৯.৩০ বজালৈকে অন্ধকাৰত ডুব যাব ইণ্ডিয়া গে'ট । কিন্তু কিয় ?

এক বিশ্ব পাৰিৱেশিক পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰতিবছৰে ২৮ মাৰ্চত উদযাপন কৰা হয় ধৰিত্ৰী ঘণ্টা । জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু পাৰিৱেশিক বহনক্ষমতাৰ ওপৰত মানুহক সজাগ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিবছৰে এই ধৰিত্ৰী ঘণ্টা উদযাপন কৰা হয় । ইয়াৰ অংশ হিচাপে জনসাধাৰণ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসূহক অপ্ৰয়োজনীয় লাইট এঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰাখিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে এক বিশ্বজনীন পদক্ষেপ ধৰিত্ৰী ঘণ্টা উদযাপনৰ এইবাৰ বিংশ বছৰ । 'ধৰিত্ৰীৰ বাবে এঘণ্টা দিয়ক' বিষয়বস্তুৰে এই বছৰ আমাৰ গ্ৰহটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগা কাৰ্যব্যৱস্থাক দাঙি ধৰা হৈছে ।

ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ডলাইফ ফাউণ্ডেচনে (World Wildlife Fund, WWF) আয়োজন কৰা এই ধৰিত্ৰী ঘণ্টা উদযাপন ২০০৭ চনত আৰম্ভ হৈছিল । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীত লাইট বন্ধ কৰি প্ৰতীকীভাৱে ধৰিত্ৰী ঘণ্টাৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা এই কাৰ্যসূচীটো বিশ্বৰ এক আগশাৰীৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পাৰিৱেশিক পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে । বৰ্তমান এই পদক্ষেপ বিশ্বৰ ১৯০ খনতকৈও অধিক দেশত কোটি কোটি জনসাধাৰণ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু কীৰ্তিচিহ্নই গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

আনহাতে, এই পদক্ষেপক সমৰ্থন জনাই সমগ্ৰ দেশৰ নগৰ-চহৰসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষই নাগৰিকসকলক অপ্ৰয়োজনীয় লাইটবোৰ আৰু বৈদ্যুতিক সৰঞ্জামসমূহ এঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে । হায়দৰাবাদত হায়দৰাবাদ পৌৰ নিগমে ধৰিত্ৰী ঘণ্টা ২০২৬ত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই শনিবাৰে নিশা ৮.৩০ বজাৰ পৰা ৯ বজালৈ অপ্ৰয়োজনীয় লাইটবোৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে পাৰিৱেশিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাৰ্তা বিলাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্বত বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, কীৰ্তিচিহ্ন, প্ৰখ্যাত অট্টালিকা, ৰাজহুৱা স্থান আৰু ব্যক্তিগত ঘৰবোৰত লাইট বন্ধ কৰি পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ এই প্ৰতীকী ধৰিত্ৰী ঘণ্টাৰ জৰিয়তে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সুৰক্ষা আৰু জলবায়ু কাৰ্যৰ ওপৰত মনোযোগ আকৰ্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

