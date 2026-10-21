তোমালোক কিহৰ Gen Z ? বয়সেতো নকয় : আদালতৰ ধমকত আবেদন প্ৰত্যাহাৰ আশুতোষ-সৌৰভৰ

তোমালোক কিহৰ Gen Z ? বয়সেতো নকয় : আদালতৰ ধমকত আবেদন প্ৰত্যাহাৰ আশুতোষ-সৌৰভৰ
অধিবক্তাই দুয়োৰে বয়সৰ তথ্য দিয়াৰ পাছত আদালতে কয়, "তেওঁলোক কোনো Gen Z নহয়, তেওঁলোক কিহৰ Gen Z ?"
By ANI
Published : October 21, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 4:49 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ দুই নেতা আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসে দাখিল কৰা আবেদনৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ৷ ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়াম প্ৰসাদৰ আদালতত চৰকাৰী আৰু চিজেপি নেতাৰ প্ৰতিনিধি অধিবক্তাই নিজৰ নিজৰ পক্ষত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷
যুক্তিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়ম প্ৰসাদে আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসৰ বয়সক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ চিজেপি নেতাদ্বয়ৰ হৈ ওকালতি কৰা অধিবক্তা অভিক ছিমনিক ন্যায়াধীশ প্ৰসাদৰ আদালতে প্ৰশ্ন কৰে, "আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসৰ বৰ্তমানৰ বয়স কিমান ?"
তেতিয়া অধিবক্তা অভিকে আদালতক জনাই," আশুতোষ ৰাংকাৰ বসয় ৩২ আৰু সৌৰভ দাসৰ বয়স ২৭ ৷"
অধিবক্তাৰ তথ্য শুনাৰ পাছতে আদালতে কয়, "তেওঁলোক কোনো Gen Z নহয়, তেওঁলোক কিহৰ Gen Z ? ১৯৯৭ চনৰ পাছত জন্ম হোৱা হোৱা লোকক Gen Z বুলি গণ্য কৰিব পাৰি ৷ তোমালোক Gen Z নহয় ৷"
উল্লেখ্য যে, ১৯ অক্টোবৰত আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাস অতিৰিক্ত দুদিন ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে ৷ সেই নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে চিজেপিৰ দুই নেতাই দিল্লীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷
সেই আবেদনখনৰে বুধবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ৷ তেতিয়াই ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়ম প্ৰসাদৰ আদালতে দুই আবেদনকাৰীৰ বয়সক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ যিহেতু সংবিধানৰ ধাৰা নং ২২৬ ৰ অধীনত বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালক কাষ চাপিছিল চিজেপিৰ এই দুই নেতা ৷
এই দুই নেতাৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধানৰ ধাৰা নং ২২৬ প্ৰয়োগ নহয় বুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সুব্ৰমণিয়মৰ আদালতে উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে সেই আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰে দুই নেতাই ৷
লগতে পঢ়ক: আশুতোষ-সৌৰভ : কনাট প্লেচ থানাত ৰুজু গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ