মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই দেশৰ ৰাজধানী চহৰত উষ্ণতাৰ ১৫ বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ

মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই দেশৰ ৰাজধানী চহৰত উষ্ণতাৰ ১৫ বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ
দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৩৪.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হয়গৈ ।
Published : March 6, 2026 at 1:46 PM IST
নতুন দিল্লী: জুন-জুলাই নহয়, এইবাৰ মাৰ্চৰ আৰম্ভণিতেই প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে দিল্লীবাসীক । দেশৰ ৰাজধানী চহৰখনত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো চলিত ঋতুৰ আটাইতকৈ উষ্ণ দিন হিচাপে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । দিনটোত প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতেই সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৩৪.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হয়গৈ । এই উষ্ণতা স্বাভাৱিকতকৈ ৬.৯ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বেছি ।
উল্লেখ্য় যে ২০১১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত ১০ মাৰ্চৰ পূৰ্বে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা কেতিয়াও ৩৪ ডিগ্ৰীতকৈ অধিক হোৱা নাছিল । তথ্য় অনুসৰি ২০২১ চনত ৮ মাৰ্চত ৩৪ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ।
ইফালে দিনটোৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা আছিল ১৮.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । এই উষ্ণতা স্বাভাৱিকতকৈ ৪.৮ ডিগ্ৰী কম । উল্লেখ্য় যে এইটো এই বছৰৰ সৰ্বোচ্চ নহয়,পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ১০ মাৰ্চৰ আগৰ সৰ্বনিম্ন উষ্ণতাৰ অভিলেখ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২১ চনৰ ৮ মাৰ্চত ১৮.৯ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে আৰ্দ্ৰতাৰ মাত্ৰা ৮১ শতাংশৰ পৰা ২৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় । বতৰ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এইবাৰৰ উষ্ণতা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে পশ্চিমৰ প্ৰবল অশান্তিৰ অভাৱ । ফেব্ৰুৱাৰীত বৰষুণ কম হৈছিল, মাৰ্চ মাহতো শুকান সময় হৈছে ।
দিল্লীৰ বতৰ :
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি আগন্তুক দিনতো দিল্লীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ থাকিব । ৬ মাৰ্চৰ পৰা ১১ মাৰ্চলৈ দিল্লীৰ বতৰ স্বাভাৱিক হৈ থাকিব । সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৩৩ৰ পৰা ৩৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ১৯ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হ’ব । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অহা ৬, ৭, আৰু ৮ মাৰ্চত আকাশ ফৰকাল হৈ থাকিব আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ সম্ভাৱনা আছে । ৯ মাৰ্চৰ পৰা ১১ মাৰ্চলৈ আকাশ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব পাৰে । অৱশ্য়ে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ উল্লেখ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুৱা ৭:৩০ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ গড় বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক ১৪৯ পইণ্ট । আনহাতে দিল্লী এনচিআৰ চহৰত ফৰিদাবাদ ১৫২, গুৰুগ্ৰাম ১৪৮, গাজিয়াবাদ ১৫৮, গ্ৰেটাৰ নয়দা ১৪৫ আৰু নয়দা ১৪৯ পইণ্টত আছে । দিল্লীৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে একিউআইৰ মাত্ৰা ১০০ৰ পৰা ২০০ৰ ভিতৰত থাকে যদিও কিছুমান অঞ্চলত একিউআইৰ মাত্ৰা ২০০ৰ পৰা ৩০০ৰ ভিতৰত আছে ।