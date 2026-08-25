বৈবাহিক সমস্যা সময়মতে সমাধান নহ'লে জীৱন সংগী হৈ পৰে বিৰক্তিকৰ সংগী
আঘাতপ্রাপ্ত সাক্ষীৰ সাক্ষ্যৰ গুত্বত্ব অধিক যদিও ন্যায়িক নিৰীক্ষণৰ উৰ্ধত নহয় ।
By ANI
Published : August 25, 2026 at 6:32 PM IST
নতুন দিল্লী : বিবাহ হৈছে বিশ্বাস, বন্ধুত্ব আৰু আস্থাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সম্পৰ্ক । যেতিয়া বৈবাহিক সমস্যাসমূহ সময়মতে সমাধান নহয় তেতিয়া জীৱন সংগী (বেটাৰ হাফ) হৈ পৰে বিৰক্তিকৰ সংগী (বিটাৰ হাফ) । আনকি এই সম্পৰ্কই যেতিয়া সংঘাতৰ মাজলৈ গতি কৰে তেতিয়াই শাৰীৰিক হিংসাও গা কৰি উঠে ।
বলপূৰ্বক কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰি পত্নীক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হোৱা এজন লোকক উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত কৰাৰ সময়ত এইদৰে মন্তব্য় কৰে । ২০০৪ চনত আদালতে পত্নীক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অপৰাধত তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা লোক এজনে দাখিল কৰা আবেদনৰ অনুমতি দি বিচাৰপীঠে এই পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
আদালতে উল্লেখ কৰে যে যেতিয়া বৈবাহিক সংঘাতৰ সময়মতে আৰু অধিক সতৰ্কতাৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া সেই সম্পৰ্কই অপ্ৰত্যাশিত আৰু অনাকাংক্ষিত দিশে গতি কৰিব পাৰে । আদালতে পুনৰ লক্ষ্য় কৰে যে গতিয়ে জীৱনৰ বহু যন্ত্ৰণা উপশম কৰিব পাৰে । অৱেশ্য়ে সম্পৰ্কৰ মাজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত পলম হ'লেই সেয়া বিপৰীতমুখী বা অনিষ্টকাৰী হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ সময়ত পত্নীক জোৰ কৰি ৱেগন কীটনাশক খুৱাই হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰা এজন ব্যক্তিক উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দোষী বুলি ঘোষণা কৰাৰ সময়ত ন্যায়াধীশ বিমল কুমাৰ যাদৱে এইদৰে কয় । এই ৰায়দানৰ সময়ত ন্যায়াধীশ যাদৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এই গোচৰটো বিবাহৰ প্ৰায় এবছৰৰ ভিতৰত পত্নীয়ে 'তীব্ৰ মনোমানিন্য়'লৈ লৈ অহাৰ উদাহৰণ ।
এই প্ৰসংগত অদালতে উল্লেখ কৰে যে, ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৩০৭ ধাৰাৰ অধীনত অপৰাধ সাব্যস্ত হ’বলৈ যিটো উদ্দেশ্য বা জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজন । অভিযুক্তই যে সেই উদ্দেশ্য বা জ্ঞানেৰেই কীটনাশক খুৱাইছিল বা প্ৰয়োগ কৰিছিল বুলি অভিযোগকাৰীয়ে সন্দেহতকৈ পতিয়নযোগ্যভাৱে প্ৰমাণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
আদালতে চিকিৎসা আৰু ফৰেনছিক প্ৰমাণ "অলপ লৰচৰ কৰা উইকেটত" বুলি ৰায় দিয়ে । ভুক্তভোগীৰ প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা স্বাভাৱিক আছিল আৰু চিকিৎসকে বিষক্ৰিয়াৰ কোনো লক্ষণ পোৱা নাছিল বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে । যদিও চিকিৎসালয়ত বমি কৰিছিল তথাপি আদালতে কয় যে কেৱল এইটোৱেই বিষাক্ত পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত নহয় ।
আদালতে আৰু উল্লেখ কৰে যে ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা গেষ্ট্ৰিক লেভেজত কোনো বিষাক্ত পদাৰ্থৰ উপস্থিতি ধৰা পৰা নাছিল । তদুপৰি কীটনাশকৰ পাত্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত এক অস্পষ্ট পাৰ্থক্য় দেখা গৈছে । তদন্তকাৰী বিষয়াই উদ্ধাৰ কৰা পাত্ৰটো খালী বুলি উল্লেখ কৰিছে যদিও ফৰেনছিক প্ৰতিবেদনত পাত্ৰটোত প্ৰায় ৪ মিলিলিটাৰ কীটনাশক আছিল বুলি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
আদালতে কয় যে আঘাতপ্রাপ্ত সাক্ষীৰ সাক্ষ্যৰ গুত্বত্ব অধিক যদিও ন্যায়িক নিৰীক্ষণৰ উৰ্ধত নহয় । এই সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰোতে চাৰিওফালৰ পৰিস্থিতি আৰু উপলব্ধ চিকিৎসা আৰু বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।
তদুপৰি এই ঘটনাপ পিছত অভিযুক্তৰ আচৰণৰ কথা বিবেচনা কৰি লক্ষ্য কৰে যে ভুক্তভোগীক তৎক্ষণাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ লগতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । আদালতে কয় যে আইপিচিৰ ধাৰা ৩০৭ অধীনত অপৰাধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উদ্দেশ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত এনে আচৰণ এটা প্ৰাসংগিক পৰিস্থিতি । ভুক্তভোগীয়ে দিয়া সাক্ষ্যত কিছুমান খেলিমেলি বা মিল নথকা বুলি আদালতে উল্লেখ কৰে । সেইবাবে আদালতে কয় যে এই তথ্যসমূহ অতি সাৱধানেৰে বিচাৰ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
অদালতৰ মতে দোষী সাব্যস্তকৰণৰ বাবে ৰেকৰ্ডত থকা সাক্ষ্য-প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো "অত্যন্ত বিপদজনক বা সুৰক্ষিত নহয়" । কিয়নো চৰকাৰী পক্ষই অভিযুক্তৰ অপৰাধৰ প্ৰয়োজনীয় অভিপ্ৰায় আৰু জ্ঞান প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:হিজাব ইছলামৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ নহয়: এলাহাবাদ উচ্চ ন্য়ায়ালয়
এইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰতিৰোধী আভিযানৰ বাবে সাজু এন এছ জিৰ মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী