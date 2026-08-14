স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দিল্লী হাইকোৰ্ট, বিমানবন্দৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দিল্লী হাইকোৰ্ট, বিমানবন্দৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি
ই-মেইলৰ জৰিয়তে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল-৩ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি লাভ কৰা হয় ।
By PTI
Published : August 14, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 3:15 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়, দিল্লী বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল-৩ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ আন কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ বোমাৰ ভাবুকি । স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে ইমেইলযোগে এই স্থানকেইটাত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰা বুলি বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে ।
লগে লগে আৰক্ষীয়ে তালাচী আৰু নিৰাপত্তা অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষাৰ অন্তত এই ভাবুকিক ভুৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।
আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, দিল্লী কেণ্টনমেণ্ট এছডিএম কাৰ্যালয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা ১১.১৮ বজাত বোমাৰ ভাবুকিৰ এক ই-মেইল লাভ কৰে । আনহাতে, ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰে পুৱা ১১.৩২ বজাত, জামনগৰ হাউছে ১১.৪০ বজাত, ছাকেট এছডিএম কাৰ্যালয়ে পুৱা ১১.৪২ বজাত আৰু ঝাণ্ডেৱালানে পুৱা ১১.৫৭ বজাত অগ্নিনিৰ্বাপক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত বোমাৰ ভাবুকিৰ ফোন লাভ কৰে ।
লগে লগে দিল্লী আৰক্ষী, বোমা স্কোৱাড আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল পাঁচোটা স্থানত গৈ ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় আৰু তদন্তৰ অন্তত সকলো ফোন কল ভুৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।
আদালতৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাপঞ্জীয়কগৰাকীয়ে প্ৰয়োজনীয় সাহায্যৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগত আছে । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা ই-মেইলটোত লিখা আছিল "ব্লাষ্ট দিল্লী হাইকোৰ্ট @২.১১ " ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত বোমা নিষ্কাশন দল আৰু স্নিফাৰ ডগ উপস্থিত হয় আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰা হয় ।
ৰাজধানীত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে একাধিক সুৰক্ষা সংস্থাই মহানগৰীখনৰ বিভিন্ন স্থানত অনুসন্ধান আৰু নিৰাপত্তা পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, এতিয়ালৈকে সন্দেহজনক একো লাভ কৰা হোৱা নাই ।
অধিক তদন্ত চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি সূত্ৰসমূহে কয়, "এতিয়ালৈকে চলোৱা অনুসন্ধানত কোনো স্থানতে সন্দেহজনক একো পোৱা হোৱা নাই ।"