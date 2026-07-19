ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা নহয় সোণম ৱাংচুকক; পত্নীৰ আবেদন খাৰিজ আদালতৰ

ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা নহয় সোণম ৱাংচুকক; পত্নীৰ আবেদন খাৰিজ আদালতৰ
সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷ তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে সোণমক চিকিৎসালয়ত ৰখা বুলি দাবী কৰিছিল ।
By ANI
Published : July 19, 2026 at 5:10 PM IST
নতুন দিল্লী: সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে তেওঁক ছফদাৰজং হাস্পতালৰ পৰা তৎকালীনভাৱে ৰিলিজ দিবলৈ আৰু মেদান্ত হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰি অন্তৱৰ্তীকালীন সকাহ দিবলৈ কৰা আবেদন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে ৷ আদালতে কয় যে ৱাংচুক জিম্মাত নাই আৰু চৰকাৰে তেওঁক চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তক স্বেচ্ছাচাৰী বুলি অভিহিত কৰিব নোৱাৰি ।
NEET-UG ৰ কাকত ফাদিলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কৰি থকা অৱস্থাত ৱাংচুকক যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল আৰু তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে চিকিৎসালয়ত ৰখা বুলি দাবী কৰিছিল ।
ন্যায়াধীশ মিনি পুষ্কৰ্ণাই ৰায় দিয়ে যে আদালতৰ সন্মুখত ৰখা আবেদনে ৱাংচুকক অবৈধভাৱে আটক কৰি ৰখাৰ ইংগিত নিদিয়ে । আদালতে লক্ষ্য কৰে যে তেওঁৰ পত্নী, ভাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলক তেওঁৰ ওচৰলৈ নিষেধাজ্ঞাহীনভাৱে যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু চিকিৎসালয়খনত থাকিবলৈ এটা সুকীয়া কোঠাও দিয়া হৈছে ।
#UPDATE | Delhi HC directs the Centre and other respondents to file their status report/reply within three days. The Court further directs that Sonam Wangchuk shall cooperate with the treating doctors in undergoing any medical intervention that the doctors consider necessary.… https://t.co/chhxxJmHwI— ANI (@ANI) July 19, 2026
আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ৱাংচুকে প্ৰায় ১৭-১৮ দিন ধৰি অনশন কৰি আছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁক ছফদাৰজং হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল ৷ চৰকাৰী চিকিৎসকৰ দ্বাৰা দৈনিক চিকিৎসা নিৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিয়া পূৰ্বৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠৰ আদেশৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰই দাখিল কৰা তথ্য লিপিবদ্ধ কৰি আদালতে লক্ষ্য কৰে যে ৱাংচুকক স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে ছফদাৰজং হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ দেহত চুগাৰ আৰু ছ’ডিয়ামৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কম আৰু পটাছিয়ামৰ মাত্ৰা বিপজ্জনকভাৱে কম হোৱা বুলি চিকিৎসকে সদৰী কৰিছিল । আদালতে আৰু উল্লেখ কৰে যে ৱাংচুক মান্তি নোহোৱাৰ বাবে তেওঁৰ সিৰাৰে তৰল পদাৰ্থ প্ৰবাহ কৰা হোৱা নাছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে যিহেতু চৰকাৰে ৱাংচুকক চিকিৎসাজনিত অৱস্থাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল, সেয়েহে এই কাৰ্যক স্বেচ্ছাচাৰী বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি ।
ইয়াৰ উপৰিও দেখা গ’ল যে ছফদাৰজং হাস্পতালৰ চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ সন্মতি সাপেক্ষে কেৱল ঔষধ আৰু তৰল পদাৰ্থহে প্ৰদান কৰিছিল । সেয়েহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰা বুলি অভিলেখত কোনো কথা নাই বুলি কোৱা হৈছে ।
শুনানিৰ সময়ত আংমোৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে যুক্তি দিছিল যে ৱাংচুকে নিজৰ পছন্দৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা লাভ কৰাৰ অধিকাৰী । তেওঁ দাবী কৰে যে পৰিয়ালটোৱে ইতিমধ্যে মেদান্ত হাস্পতালৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁক তালৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছে । ছিবালে দাবী কৰিছিল যে ৱাংচুক জিম্মাত নাই, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই আৰু তেওঁক নিজৰ চিকিৎসালয় বাছি লোৱাত বাধা দিয়াৰ কোনো ন্যায্যতা নাই ।
কেন্দ্ৰৰ হৈ হাজিৰ হৈ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল চেতন শৰ্মাই চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ পক্ষ লয় আৰু দাখিল কৰে যে বৰ্ধিত অনশনৰ পাছত ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে । তেওঁ আদালতত কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া উপবাসে কেট’ছিছ আৰু অন্যান্য চিকিৎসাজনিত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ বাবে চৰকাৰী চিকিৎসকৰ তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন । শৰ্মাই পূৰ্বৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠৰ আদেশৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিছিল য’ত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসকৰ হস্তক্ষেপৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
আদালতে লক্ষ্য কৰিছিল যে "প্ৰতিটো জীৱন বহুমূলীয়া" আৰু অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেলৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ৱাংচুকৰ পত্নী আৰু ভাতৃক তেওঁৰ সৈতে সকলো সময়তে সাক্ষাতৰ সুবিধা দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও পৰিয়ালটোক চিকিৎসালয়খনত থকাৰ বাবে এটা সুকীয়া কোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
ৱাংচুকক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কোনো অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ জাৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি আদালতে আবেদনখনৰ সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰি তিনিদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আদালতে আৰু নিৰ্দেশ দিয়ে যে চিকিৎসা প্ৰট’কল অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচিত যিকোনো চিকিৎসা বিষয়ত ৱাংচুকে চিকিৎসকসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিব লাগিব । ইয়াৰ উপৰিও ৱাংচুকৰ সৈতে জড়িত সকলো চিকিৎসা প্ৰতিবেদন নিয়মিতভাৱে তেওঁৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰা হ’ব বুলি কেন্দ্ৰৰ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
পৰৱৰ্তী শুনানি ২৪ জুলাইত হ’ব । গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে ডিচচাৰ্জ, পৰিয়ালৰ পছন্দৰ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ, তেওঁৰ অধিবক্তা আৰু চিকিৎসা কৰা চিকিৎসকৰ বাবে প্ৰৱেশ আৰু তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ৰেকৰ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে খণ্ড বিচাৰপীঠে চৰকাৰী চিকিৎসকসকলক ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত দৈনিক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসাৰ হস্তক্ষেপ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ‘‘এয়া অবৈধ বন্দীত্ব’’: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী
লগতে পঢ়ক: 'দিল্লী আৰক্ষী পৰিকল্পনা দমন': CJP-ৰ সংসদলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে যন্তৰ মন্তৰত ডিটেনচন বাছ, জলকামান স্থাপন