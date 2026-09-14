ETV Bharat / bharat

চেলিব্ৰিটি অভিনেতালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী: বিমল ইলাচিৰ আবেদন খাৰিজ দিল্লী হাইকোৰ্টৰ

আবেদনকাৰী পি বি এগ্ৰ’ এলএলপিয়ে কয় যে তেওঁলোকে ‘বিমল’ ইলাচিৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে সুপৰিচিত অভিনেতা নিয়োগ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনসমূহে প্ৰযোজ্য আইনসমূহ মানি চলে ।

VIMAL ELACHI MAKERS PLEA
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শ্বাহৰুখ খান, অজয় ​​দেৱগন আৰু টাইগাৰ শ্ৰফক জাৰি কৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বাতিল কৰিবলৈ বিমল ইলাচিৰ প্ৰস্তুতকৰ্তাই দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ । সোমবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এফডিএয়ে বিমল ইলাচিৰ বিজ্ঞাপনত সামগ্ৰীবিধৰ ভুল বৰ্ণনাৰ অভিযোগত বিমল ইলাচিৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছেডৰকেইগৰাকীলৈ জাৰি কৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বাতিল কৰিবলৈ জনোৱা আবেদন খাৰিজ কৰে ।

ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণ কান্ত শৰ্মাই কয় যে ক্ষেত্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ নোহোৱা বাবে এই আবেদনখন শুনানিৰ যোগ্য নহয় । তেওঁলোকে 'ফ'ৰাম কনভেনিয়েন্স' বা সুবিধাজনক আদালতৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত কয় যে আবেদনকাৰীয়ে বিবাদিত জাননীখনৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আদালতসমূহেই হৈছে অধিক উপযুক্ত আৰু সুবিধাজনক ।

আবেদনকাৰী পি বি এগ্ৰ’ এলএলপিয়ে (PB Agro LLP) নিজৰ আবেদনত কয় যে তেওঁলোকে ‘বিমল’ ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত ইলাচি সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰখ্যাত অভিনেতাসকলৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে ইয়াৰ বাবে এণ্ডাৰছমেণ্ট চুক্তি কৰে । কোম্পানীটোৱে কয় যে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপন অভিযানে প্ৰযোজ্য আইনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিছে ।

লগতে কোৱা হৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে (Maharashtra Food and Drug Administration, FDA) নিয়ন্ত্ৰণমূলক জাননী জাৰি কৰি অভিযোগ কৰিছে যে বিমল ইলাচিৰ বিজ্ঞাপন মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ চোবাই খাব পৰা সামগ্ৰী বিমল পাণমচলাৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক প্ৰচাৰৰ সমান ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এফডিএয়ে বিমল ইলাচিৰ বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰা অভিনেতাসকলক বিমল ইলাচি নিষিদ্ধ পাণ মচলা সামগ্ৰীৰ পৰা পৃথক সামগ্ৰী বুলি প্ৰমাণ কৰা নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ উপৰি প্ৰচাৰ অভিযান বন্ধ কৰাৰ লগতে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ পৰা আনুষংগিক সামগ্ৰী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আহ্বান জনায় ।

আবেদনকাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই যুক্তি দিয়ে যে ১১ আগষ্টৰ এফডিএৰ জাননীখন কেৱল অভিনেতাসকললৈহে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু কোম্পানীটোলৈ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই । কিন্তু ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰকে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো ব্যৱস্থাৰ বাবে কেৱল কোম্পানীটোৱেই অপূৰণীয়ভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব । অধিবক্তাই লগতে কয় যে আবেদনকাৰীক নিজৰ পক্ষ ৰখাৰো কোনো সুযোগ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক :পৰীক্ষাৰ্থীৰ সাৰথি দিল্লী আৰক্ষী : ভুল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীক এক মিনিট পূৰ্বে উপস্থিত কৰালে সঠিক কেন্দ্ৰত
লগতে পঢ়ক :ধৰ্ষণ গোচৰ: উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত আদালতত আত্মসমৰ্পণ তৰুণ তেজপালৰ

TAGGED:

NOTICES ACTORS VIMAL ELAICHI
বিমল পাণমচলা
বিমল ইলাচি
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়
VIMAL ELACHI MAKERS PLEA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.